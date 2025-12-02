Aktualizacja: 02.12.2025 13:41 Publikacja: 02.12.2025 13:22
Siedziba firmy Asseco w Rzeszowie
Foto: PAP/Darek Delmanowicz
Notowania Asseco Poland podczas wtorkowej sesji mocno rosną. Po godz. 12 akcje drożeją o ponad 4 proc. do 204 zł. Spółka opublikowała wyniki za III kwartał 2025 r. i nakreśliła perspektywę na kolejne okresy.
– Nasze przychody, zysk operacyjny i zysk netto przypisany akcjonariuszom Asseco Poland rosły w dwucyfrowym tempie zarówno w ujęciu narastającym, jak i w samym III kwartale 2025 roku. Systematycznie budujemy backlog, co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość – komentuje Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes Asseco Poland.
Asseco jest największą grupą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na rok 2025, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 12,3 mld zł i jest o 12 proc. wyższy niż w tym samym okresie przed rokiem. W dwucyfrowym tempie rosną wszystkie segmenty operacyjne: Asseco Poland o 14 proc., Asseco International o 12 proc., a Formula Systems o 11 proc. Mocny wynik Polski to w dużej mierze efekt postępującej cyfryzacji sektora publicznego, m.in. energetyki czy służby zdrowia.
Zarząd ocenia, że wszystkie segmenty, w których działa grupa (m.in. rozwiązania dla finansów, ERP i sektor publiczny) są perspektywiczne i radzą sobie dobrze.
– Widzimy obszary, które mają duży potencjał i są bardzo ciekawe, jak cyberbezpieczeństwo i inne rozwiązania, na przykład dla sektora wojskowego – wskazuje Artur Wiza, wiceprezes Asseco Poland.
Grupa rozwija się organicznie i przez przejęcia. W trakcie trzech kwartałów przejęła 9 firm, w tym dwie z Polski.
– W IV kwartale dołączą kolejne spółki. Będziemy o tym informować już po wynikach rocznych (czyli w 2026 r. – red.) – zasygnalizował Marek Panek, wiceprezes Asseco Poland.
W 2025 r. Asseco Poland wypłaciło 268,7 mln zł dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2024 r., co dało 3,94 zł na akcję, a rok wcześniej było to odpowiednio 249,6 mln zł i 3,66 zł.
Biorąc pod uwagę kilka czynników – wysokie tegoroczne zyski, finalizację umowy z TSS oraz zapowiedzianą sprzedaż Sapiensa funduszowi Advent – można śmiało założyć, że przyszłoroczna dywidenda dla akcjonariuszy Asseco będzie rekordowa. Finalizacja sprzedaży Sapiensa powinna się odbyć pod koniec grudnia lub na początku I kwartału 2026 r.
Zarząd Asseco podczas dzisiejszej konferencji potwierdził, że część środków ze sprzedaży Sapiensa trafi właśnie na dywidendę. Natomiast nie wiadomo jeszcze jaka będzie to kwota, ale – jak podkreśla Asseco – wynik na tej transakcji będzie „istotnie pozytywny”. O jaki rząd wielkości może chodzić?
– „Istotnie pozytywny” to nie jest kilka, kilkanaście ani kilkadziesiąt milionów – zasygnalizowała Karolina Rzońca-Bajorek.
Kilka tygodni temu odbyło się NWZ rzeszowskiej spółki. Zmieniło statut, aby możliwa stała się wypłata dywidendy zaliczkowej. Nie należy się jednak raczej spodziewać, aby zaliczka została wypłacona jeszcze w tym roku m.in. ze względów formalnych (konieczność zatwierdzania sprawozdań finansowych, rejestracja uchwał listopadowego NWZ w KRS).
Kapitalizacja całej spółki przekracza 16 mld zł. Od początku roku wycena akcji Asseco wzrosła ponaddwukrotnie. Impulsem do rozpoczęcia tegorocznej zwyżki notowań było pojawienie się w akcjonariacie zagranicznego inwestora, wspomnianej już firmy TSS. Po uzyskaniu niezbędnych zgód, TSS jesienią nabył 14,84 proc. kapitału. Z kolei 31 stycznia 2025 r. kupił od Cyfrowego Polsatu dodatkowe 9,99 proc. Cena wyniosła 85 zł za walor. W rezultacie TSS ma łącznie 24,83 proc. kapitału polskiej spółki.
W III kwartale 2025 roku przychody grupy Asseco wyniosły 4 267,5 mln zł, co oznacza wzrost o 16,3 proc. względem analogicznego okresu 2024 r. Z kolei przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych wzrosły o 15,4 proc. do 3 246,8 mln zł. Przychody grupy są o kilka procent niższe od średniej z prognoz analityków. Z kolei na poziomie zysku operacyjnego i EBITDA widać różnicę rzędu kilkunastu procent in minus. Warto odnotować, że wynikowy konsensus nie uwzględniał zmiany klasyfikacji (to skutek zmian własnościowych) grupy Sapiens w wynikach Asseco. W listopadzie Asseco zaklasyfikowało działalność Sapiensa jako zaniechaną.
EBITDA grupy Asseco w III kwartale 2025 r. wyniosła 616,2 mln zł, co oznaczało wzrost rok do roku o 10,5 proc. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (działalność kontynuowana i zaniechana) wyniósł 171,1 mln zł wobec 133,9 mln zł przed rokiem. Jest o 6 proc. wyższy od oczekiwań.
Czytaj więcej
W trakcie trzech kwartałów 2025 roku grupa wypracowała 12,3 mld zł przychodów, z czego ponad 9,3 mld zł stanowiła sprzedaż własnych usług. Zysk operacyjny był o 16 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie 2024 roku i przekroczył 1,2 mld zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej urósł o 23 proc. do 453 mln zł.
Wyniki grupy są silnie zdywersyfikowane geograficznie – 86 proc. sprzedaży pochodzi z rynków zagranicznych reprezentowanych przez segmenty Formula Systems i Asseco International. Sprzedaż w segmencie Asseco International ukształtowała się na poziomie 3,3 mld zł, co oznacza wzrost o 12 proc.
Z kolei przychody ze sprzedaży w segmencie Asseco Poland wzrosły o 14 proc. i wyniosły 1,7 mld zł. Czas pokaże, czy rzeszowskiej spółce uda się utrzymać tak wysoką dynamikę rozwoju w Polsce, znacząco przewyższającą wzrost krajowego rynku IT.
Źródło: rp.pl
