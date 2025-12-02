Rzeczpospolita
Asseco bije rekordy wyników. Czy inwestorzy mogą liczyć na kolejną hossę?

Informatyczny gigant przyszłość widzi w jasnych barwach. Powody do zadowolenia mają też inwestorzy. Od początku roku akcje podrożały o ponad 100 proc. A na horyzoncie jest rekordowa dywidenda. Ile wyniesie?

Publikacja: 02.12.2025 13:22

Siedziba firmy Asseco w Rzeszowie

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie wyniki finansowe osiągnęło Asseco w III kwartale 2025 roku?
  • Jakie czynniki wpływają na rekordowe notowania akcji Asseco Poland?
  • Jakie znaczenie ma sprzedaż Sapiensa dla przyszłorocznej dywidendy Asseco?
  • Jakie plany rozwoju i przejęć ma Asseco na horyzoncie?

Notowania Asseco Poland podczas wtorkowej sesji mocno rosną. Po godz. 12 akcje drożeją o ponad 4 proc. do 204 zł. Spółka opublikowała wyniki za III kwartał 2025 r. i nakreśliła perspektywę na kolejne okresy.

– Nasze przychody, zysk operacyjny i zysk netto przypisany akcjonariuszom Asseco Poland rosły w dwucyfrowym tempie zarówno w ujęciu narastającym, jak i w samym III kwartale 2025 roku. Systematycznie budujemy backlog, co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość – komentuje Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes Asseco Poland.

Jakie plany ma Asseco

Asseco jest największą grupą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na rok 2025, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 12,3 mld zł i jest o 12 proc. wyższy niż w tym samym okresie przed rokiem. W dwucyfrowym tempie rosną wszystkie segmenty operacyjne: Asseco Poland o 14 proc., Asseco International o 12 proc., a Formula Systems o 11 proc. Mocny wynik Polski to w dużej mierze efekt postępującej cyfryzacji sektora publicznego, m.in. energetyki czy służby zdrowia.

Czytaj więcej

Zarząd ocenia, że wszystkie segmenty, w których działa grupa (m.in. rozwiązania dla finansów, ERP i sektor publiczny) są perspektywiczne i radzą sobie dobrze.

– Widzimy obszary, które mają duży potencjał i są bardzo ciekawe, jak cyberbezpieczeństwo i inne rozwiązania, na przykład dla sektora wojskowego – wskazuje Artur Wiza, wiceprezes Asseco Poland.

Grupa rozwija się organicznie i przez przejęcia. W trakcie trzech kwartałów przejęła 9 firm, w tym dwie z Polski.

– W IV kwartale dołączą kolejne spółki. Będziemy o tym informować już po wynikach rocznych (czyli w 2026 r. – red.) – zasygnalizował Marek Panek, wiceprezes Asseco Poland.

Jaką dywidendę wypłaci Asseco w 2026 r.

W 2025 r. Asseco Poland wypłaciło 268,7 mln zł dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2024 r., co dało 3,94 zł na akcję, a rok wcześniej było to odpowiednio 249,6 mln zł i 3,66 zł.

Czytaj więcej

Gartner zakłada, że światowe wydatki na IT wyniosą w 2025 r. 5,4 bln USD, co oznacza niemal 8-proc.
Biznes
Asseco papierkiem lakmusowym. Branża IT rośnie
Biorąc pod uwagę kilka czynników – wysokie tegoroczne zyski, finalizację umowy z TSS oraz zapowiedzianą sprzedaż Sapiensa funduszowi Advent – można śmiało założyć, że przyszłoroczna dywidenda dla akcjonariuszy Asseco będzie rekordowa. Finalizacja sprzedaży Sapiensa powinna się odbyć pod koniec grudnia lub na początku I kwartału 2026 r.

Zarząd Asseco podczas dzisiejszej konferencji potwierdził, że część środków ze sprzedaży Sapiensa trafi właśnie na dywidendę. Natomiast nie wiadomo jeszcze jaka będzie to kwota, ale – jak podkreśla Asseco – wynik na tej transakcji będzie „istotnie pozytywny”. O jaki rząd wielkości może chodzić?

– „Istotnie pozytywny” to nie jest kilka, kilkanaście ani kilkadziesiąt milionów – zasygnalizowała Karolina Rzońca-Bajorek.

Kilka tygodni temu odbyło się NWZ rzeszowskiej spółki. Zmieniło statut, aby możliwa stała się wypłata dywidendy zaliczkowej. Nie należy się jednak raczej spodziewać, aby zaliczka została wypłacona jeszcze w tym roku m.in. ze względów formalnych (konieczność zatwierdzania sprawozdań finansowych, rejestracja uchwał listopadowego NWZ w KRS).

Czytaj więcej

Siedziba firmy informatycznej Asseco w Rzeszowie
Biznes
Asseco. Między wierszami widać rekordową dywidendę

Kapitalizacja całej spółki przekracza 16 mld zł. Od początku roku wycena akcji Asseco wzrosła ponaddwukrotnie. Impulsem do rozpoczęcia tegorocznej zwyżki notowań było pojawienie się w akcjonariacie zagranicznego inwestora, wspomnianej już firmy TSS. Po uzyskaniu niezbędnych zgód, TSS jesienią nabył 14,84 proc. kapitału. Z kolei 31 stycznia 2025 r. kupił od Cyfrowego Polsatu dodatkowe 9,99 proc. Cena wyniosła 85 zł za walor. W rezultacie TSS ma łącznie 24,83 proc. kapitału polskiej spółki.

Jakie wyniki ma Asseco w III kwartale 2025 roku

W III kwartale 2025 roku przychody grupy Asseco wyniosły 4 267,5 mln zł, co oznacza wzrost o 16,3 proc. względem analogicznego okresu 2024 r. Z kolei przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych wzrosły o 15,4 proc. do 3 246,8 mln zł. Przychody grupy są o kilka procent niższe od średniej z prognoz analityków. Z kolei na poziomie zysku operacyjnego i EBITDA widać różnicę rzędu kilkunastu procent in minus. Warto odnotować, że wynikowy konsensus nie uwzględniał zmiany klasyfikacji (to skutek zmian własnościowych) grupy Sapiens w wynikach Asseco. W listopadzie Asseco zaklasyfikowało działalność Sapiensa jako zaniechaną.

EBITDA grupy Asseco w III kwartale 2025 r. wyniosła 616,2 mln zł, co oznaczało wzrost rok do roku o 10,5 proc. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (działalność kontynuowana i zaniechana) wyniósł 171,1 mln zł wobec 133,9 mln zł przed rokiem. Jest o 6 proc. wyższy od oczekiwań.

Czytaj więcej

Prezes Zarządu Asseco Poland Adam Góral
Biznes
Asseco idzie na rekord. Akcje drożeją

W trakcie trzech kwartałów 2025 roku grupa wypracowała 12,3 mld zł przychodów, z czego ponad 9,3 mld zł stanowiła sprzedaż własnych usług. Zysk operacyjny był o 16 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie 2024 roku i przekroczył 1,2 mld zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej urósł o 23 proc. do 453 mln zł.

Wyniki grupy są silnie zdywersyfikowane geograficznie – 86 proc. sprzedaży pochodzi z rynków zagranicznych reprezentowanych przez segmenty Formula Systems i Asseco International. Sprzedaż w segmencie Asseco International ukształtowała się na poziomie 3,3 mld zł, co oznacza wzrost o 12 proc.

Z kolei przychody ze sprzedaży w segmencie Asseco Poland wzrosły o 14 proc. i wyniosły 1,7 mld zł. Czas pokaże, czy rzeszowskiej spółce uda się utrzymać tak wysoką dynamikę rozwoju w Polsce, znacząco przewyższającą wzrost krajowego rynku IT.

