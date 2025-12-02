Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wyniki finansowe osiągnęło Asseco w III kwartale 2025 roku?

Jakie czynniki wpływają na rekordowe notowania akcji Asseco Poland?

Jakie znaczenie ma sprzedaż Sapiensa dla przyszłorocznej dywidendy Asseco?

Jakie plany rozwoju i przejęć ma Asseco na horyzoncie?

Notowania Asseco Poland podczas wtorkowej sesji mocno rosną. Po godz. 12 akcje drożeją o ponad 4 proc. do 204 zł. Spółka opublikowała wyniki za III kwartał 2025 r. i nakreśliła perspektywę na kolejne okresy.

– Nasze przychody, zysk operacyjny i zysk netto przypisany akcjonariuszom Asseco Poland rosły w dwucyfrowym tempie zarówno w ujęciu narastającym, jak i w samym III kwartale 2025 roku. Systematycznie budujemy backlog, co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość – komentuje Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes Asseco Poland.

Jakie plany ma Asseco

Asseco jest największą grupą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na rok 2025, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 12,3 mld zł i jest o 12 proc. wyższy niż w tym samym okresie przed rokiem. W dwucyfrowym tempie rosną wszystkie segmenty operacyjne: Asseco Poland o 14 proc., Asseco International o 12 proc., a Formula Systems o 11 proc. Mocny wynik Polski to w dużej mierze efekt postępującej cyfryzacji sektora publicznego, m.in. energetyki czy służby zdrowia.