Asseco. Między wierszami widać rekordową dywidendę

Informatyczna grupa pokazała dobre wyniki za pierwsze półrocze. Drugie też zapowiada się dobrze. Na horyzoncie rysuje się solidna wypłata dla akcjonariuszy – nie tylko z powodu wysokich zysków.

Publikacja: 04.09.2025 12:45

Siedziba firmy informatycznej Asseco w Rzeszowie

Siedziba firmy informatycznej Asseco w Rzeszowie

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Katarzyna Kucharczyk

Notowania Asseco Poland podczas czwartkowej sesji mocno zyskują na wartości. Kurs jest dwa razy wyżej niż na początku roku. Grupa właśnie opublikowała wyniki za I półrocze, a podczas porannej konferencji prasowej zarząd opowiedział o perspektywach na kolejne okresy.

- Sytuacja rynkowa dla naszej grupy jest bardzo korzystna. Koncentrujemy się na własnych produktach oraz usługach (a nie np. na outsourcingu – red.) i to procentuje, bo właśnie tu widać wzrosty wydatków na IT czy to administracji czy w sektorze przedsiębiorstw – mówi Artur Wiza, wiceprezes Asseco Poland.

Jaką dywidendę wypłaci Asseco w 2026 r.

Biorąc pod uwagę kilka czynników (m.in. wysokie tegoroczne zyski Asseco,  umowę z TSS oraz sprzedaż Sapiensa Adventowi) można śmiało założyć, że przyszłoroczna dywidenda dla akcjonariuszy Asseco Poland będzie rekordowa. Zarząd na razie w tej kwestii wypowiadać się nie chce. A czy możliwa jest dywidenda zaliczkowa?

- To jest ciekawy pomysł, ale trzeba mieć na uwadze, że taki scenariusz wymagałby dodatkowego nakładu pracy, czasu i poniesienia kosztów. Najpierw musiałoby się odbyć NWZ w celu uchwalenia zmian w statucie (żeby możliwa była wypłata dywidendy zaliczkowej – red.), a następnie te zmiany musiałyby zostać zarejestrowane w KRS – wylicza Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes Asseco Poland.

W 2025 r. Asseco Poland wypłaciło 268,7 mln zł dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2024 r., co dało 3,94 zł na akcję, a rok wcześniej było to odpowiednio 249,6 mln zł i 3,66 zł.

Na razie nie wiadomo dokładnie kiedy uda się sfinalizować umowę z TSS, czyli nowym inwestorem branżowym Asseco. Można założyć, że będą to najbliższe miesiące. Realizacja umowy jest uzależniona od uzyskania wymaganych zgód w wielu krajach, w których działają spółki z grupy Asseco i TSS.

- To proces złożony. Obie strony aktywnie realizują działania, na które mają wpływ, aby sfinalizować transakcję możliwie jak najszybciej, jednak ostateczny termin zależy od decyzji odpowiednich instytucji. W sumie musimy pozyskać 15 różnych zgód. Mamy 10, a pozostałe 5 jest w trakcie – informuje Marek Panek, wiceprezes Asseco Poland.

Natomiast w kwestii zmiany właściciela akcji Sapiensa (chce go przejąć fundusz Advent), finalizacji transakcji można spodziewać się najprawdopodobniej dopiero w I kwartale 2026 r.

Formula ma obecnie 43,5 proc. udziałów w Sapiensie, a Asseco ma 25,8 proc. udziału w Formuli. W 2024 r. Asseco konsolidowało całość przychodów i zysku operacyjnego Sapiensa. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Formula (czyli też Asseco) utraci kontrolę nad Sapiensem. Na razie nie podano jak dużego zastrzyku gotówki można się spodziewać po sprzedaży akcji. A na co zostanie wykorzystany?

- Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu – ucina Rzońca-Bajorek. Wśród rozważanych opcji może być np. reinwestycja lub dywidenda.

Transakcja sprzedaży Sapiensa powinna mieć też księgowy (pozytywny) wpływ na wynik Asseco.

Jakie wyniki ma Asseco w II kwartale 2025 r.

W samym II kwartale przychody grupy Asseco wyniosły 4,46 mld zł. To o prawie 8 proc. więcej rok do roku. Przychody są zbliżone do średniej prognozy analityków. Podobnie jak EBITDA i zysk operacyjny. Natomiast na poziomie netto jest miłe zaskoczenie: zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi 145,9 mln zł. Jest o 33 proc. wyższy rok do roku oraz o prawie 11 proc. od oczekiwań analityków.

W całym I półroczu 2025 r. grupa Asseco wypracowała 9 mld zł przychodów ze sprzedaży, z czego ponad 7,1 mld zł stanowiła sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych. Zysk operacyjny był o 13 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie 2024 r. i wyniósł 928 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 282 mln zł. To o prawie 20 proc. więcej niż rok temu.

Jaki portfel zamówień ma Asseco

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na rok 2025, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 13,5 mld zł. W kursach zmiennych urósł o 9 proc., a w kursach stałych – w jakich został przeliczony backlog na 2024 rok – o 10 proc.

- To było bardzo dobre półrocze dla Asseco. Nasza geograficzna, produktowa i sektorowa dywersyfikacja biznesu oraz silny popyt na rozwiązania cyfrowe pozwalają nam się stale rozwijać. Nasze przychody urosły w tym czasie o 8 proc., a zysk operacyjny o 13 proc., czyli wyższa była również nasza rentowność operacyjna. Systematycznie budujemy backlog, co pozwala nam z optymizmem patrzeć na II półrocze 2025 roku we wszystkich segmentach naszej działalności - komentuje Rzońca-Bajorek.

Asseco Poland jest największą polską spółką IT. Wycena Asseco na GPW wynosi obecnie ponad 15 mld zł. Impulsem do rozpoczęcia tegorocznej zwyżki wyceny było pojawienie się w akcjonariacie firmy TSS. Zarząd sygnalizuje, że od tego czasu zainteresowanie grupą Asseco – w szczególności ze strony zagranicznych inwestorów finansowych – wzrosło skokowo.

Źródło: rp.pl

