Notowania Asseco Poland podczas czwartkowej sesji mocno zyskują na wartości. Kurs jest dwa razy wyżej niż na początku roku. Grupa właśnie opublikowała wyniki za I półrocze, a podczas porannej konferencji prasowej zarząd opowiedział o perspektywach na kolejne okresy.

- Sytuacja rynkowa dla naszej grupy jest bardzo korzystna. Koncentrujemy się na własnych produktach oraz usługach (a nie np. na outsourcingu – red.) i to procentuje, bo właśnie tu widać wzrosty wydatków na IT czy to administracji czy w sektorze przedsiębiorstw – mówi Artur Wiza, wiceprezes Asseco Poland.

Jaką dywidendę wypłaci Asseco w 2026 r.

Biorąc pod uwagę kilka czynników (m.in. wysokie tegoroczne zyski Asseco, umowę z TSS oraz sprzedaż Sapiensa Adventowi) można śmiało założyć, że przyszłoroczna dywidenda dla akcjonariuszy Asseco Poland będzie rekordowa. Zarząd na razie w tej kwestii wypowiadać się nie chce. A czy możliwa jest dywidenda zaliczkowa?

- To jest ciekawy pomysł, ale trzeba mieć na uwadze, że taki scenariusz wymagałby dodatkowego nakładu pracy, czasu i poniesienia kosztów. Najpierw musiałoby się odbyć NWZ w celu uchwalenia zmian w statucie (żeby możliwa była wypłata dywidendy zaliczkowej – red.), a następnie te zmiany musiałyby zostać zarejestrowane w KRS – wylicza Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes Asseco Poland.