Zastrzeżony w urzędzie patentowym znak systemu inwestycyjnego Grupy Arche, umożliwia — zabezpieczony wpisem do księgi wieczystej — zakup pokoju hotelowego i czerpanie miesięcznych zysków z działalności całego obiektu. Jest to model, w którym nabywca kupuje nieruchomość na własność, a następnie oddaje go w zarządzanie Arche, która dzieli się z nim zyskami z wynajmu i wszelkich innych usług hotelowych, jednocześnie proponując minimalne roczne wynagrodzenie na poziomie 5 proc. liczone od ceny netto wykończonego i wyposażonego lokalu. Inwestycja jest bezobsługowa, a inwestor może korzystać z klubu inwestora dającego specjalne przywileje.

Teraz Arche zrobiło kolejny krok, wprowadzając na rynek pilotażowo-edukacyjny program o nazwie System Arche Dla Każdego, adresowaną do drobnych inwestorów z progiem wejścia 10 tys. zł za nabyty udział w lokalu niemieszkalnym tj. pokoju lub apartamencie hotelowym. Wynagrodzenie — proporcjonalne do ilości posiadanych udziałów — wypłacane będzie od całości przychodów hotelu (tj. z restauracji, centrów konferencyjnych i rekreacyjnych itp.) — niezależnie od tego, czy określony pokój był wynajmowany w danym momencie, czy nie. Górnej granicy zysku nie ma, jeśli hotel zarabia powyżej 5 proc. rocznie, to Arche wypłaca nadwyżkę inwestorowi.

Warto dodać, że notowana na Catalyst firma ma długą historię działalności, a jej audytowane wyniki pozwalają wiarygodnie sprawdzić, jak wygląda rentowność oraz generowane dla inwestorów zyski. W sumie w 2024 r. inwestorzy spółki otrzymali 56 mln zł, a jej obiekty gościły ponad milion turystów, organizując niemal 5 tys. wydarzeń MICE. W ub.r. średnia stopa zwrotu z inwestycji w hotelach Arche wyniosła 9 proc., a w rekordowym obiekcie Cukrownia Żnin osiągnęła około 17 proc. Prezes Arche Władysław Grochowski zwraca uwagę, że sukces oferty wynika z zastosowania jednolitego systemu zarządzania, co pozwala na minimalizowanie kosztów operacyjnych. Z kolei brak konieczności posiadania licencji czy umowy franczyzowej (dzięki dysponowaniu własną marką) przekłada się na niższe koszty w porównaniu z konkurencją.

— Od dawna chciałem otworzyć dostęp do zarabiania w hotelarstwie drobnym inwestorom, ale finalnie zmotywowała mnie do tego 35 rocznica powstania Arche, którą już niebawem będziemy świętowali. W Polsce jest na to duży popyt, ponieważ nadal nie mamy REIT-ów pozwalających na bezpieczne zarabianie w całym sektorze nieruchomości — również komercyjnych — zwykłym Polakom. Efekt jest taki, że ogromne zyski z tego tytułu generują zagraniczne korporacje i fundusze, a nam pozostaje jedynie zakup mieszkania na wynajem lub ulokowanie pieniędzy w ziemi. Korzystnie tę sytuację, zmienia nasz autorski System Arche, który został pozytywnie zweryfikowany przez pandemię, kiedy to wszyscy nasi inwestorzy w terminie otrzymali planowane zyski. Ponadto w przeciwieństwie do mieszkaniówki krajowa turystyka ma jeszcze przed sobą ogromny potencjał rozwoju, na czym powinni mieć szansę skorzystać wszyscy rodacy. Co istotne od wielu lat w ramach fundacji mojej żony Leny Grochowskiej prowadzimy szeroką działalność integrującą społeczności, aktywizującą osoby wykluczone społecznie, z niepełnosprawnością intelektualną oraz najbardziej potrzebujące. Tym samym nasi inwestorzy stają się częścią projektu odpowiedzialnego społecznie, wspomagając misję ratowania zabytków oraz aktywizacji społeczności lokalnych i wykluczonych. Pilotażowy program System Arche Dla Każdego, który chcemy rozwijać, ma dać szansę na zarobek drobnym inwestorom z niskim progiem wejścia o wartości 10 tys. zł — wyjaśnia prezes Arche Władysław Grochowski.

Warto dodać, że krajowa turystyka odpowiada obecnie za około 5 proc. polskiego PKB, podczas gdy w niektórych krajach europejskich udział ten sięga nawet 9–10 proc. Co więcej, obecnie zajmujemy 19. miejsce na świecie pod względem liczby odwiedzających turystów zagranicznych, których rocznie przybywa do nas ponad 22 miliony — to impuls dla hoteli, gastronomii, transportu i handlu. W 2024 r. łącznie w naszym kraju mieliśmy blisko 40 mln turystów, co przełożyło się na niemal 900 tys. miejsc pracy, generując przychody w kwocie ponad 100 mld złotych.

— Od lat notujemy rosnące zainteresowanie gości i firm ofertą prywatno-biznesową naszych unikatowych obiektów turystycznych, często ulokowanych w nieoczywistych miejscach na terenie całego kraju. W tym samym czasie widzimy także ogromne zainteresowanie ze strony inwestorów kupujących lokale w rewitalizowanych obiektach w Systemie Arche, bez których taka ekspansja nie byłaby możliwa.

Foto: Mat. Partnera

Za “błyskawiczną rewitalizację zabytkowych budynków na terenie całej Polski” we wrześniu b.r. otrzymaliśmy nagrodę Prime Property Prize 2025 w kategorii Deweloper Roku – Hotele. W okresie od stycznia do października b.r. wypłaciliśmy inwestorom blisko 56 mln zł zysku netto. Obecnie do otwarcia przygotowujemy trzy kolejne obiekty, a kilka następnych mamy w budowie. Już na przełomie roku startujemy z Arche Metalowiec Muszyna, przez co łącznie będziemy zarządzać ponad 4,8 tys. pokoi. Arche jest obecnie liderem w rewitalizacji obiektów zabytkowych, w których uruchamiane są hotele, a w swojej kolekcji posiada już 24 obiekty. Kolejne inwestycje tworzą szansę rozwoju dla naszych inwestorów — podsumowuje dyr. sprzedaży Arche Magdalena Sidorowicz.

Z inwestowaniem w lokale hotelowe wiąże się występowanie ryzyka. Do najważniejszych z nich można zaliczyć ryzyko nieosiągania satysfakcjonujących zysków z uwagi na niedostateczne zainteresowanie klientami głównymi usługami świadczonymi przez obiekt hotelowy (noclegi, wyżywienie, konferencje). Czy też, w przypadku zamiaru sprzedaży lokalu ryzyko związane z możliwą do uzyskania ceną za lokal i czasem przeznaczonym na poszukiwanie zainteresowanych nabywców. Szczegółowe ryzyka związane z inwestowaniem opisano na stronie www.arche.pl.

Materiał Promocyjny