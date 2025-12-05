10 min. 0 sek.
Komisja Europejska rozważa zobowiązanie firm do pełnej elektryfikacji flot do 2030 r.. Branża motoryzacyjna alarmuje, że plan jest niewykonalny – dotyczyłby także firm leasingowych i CFM, które odpowiadają za ok. 80 proc. rynku. Jakub Faryś z PZPM podkreśla, że przedsiębiorcy nadal nie ufają elektrykom, a koszty transformacji byłyby ogromne. Polski rząd zapowiada brak zgody na regulacje z obawy o wzrost kosztów prowadzenia działalności.
Facebook rozpoczął blokowanie kont użytkowników poniżej 16 lat w Australii. Nowe prawo obejmie także TikToka, X, YouTube oraz Snapchata. Australijska komisarz Julie Inman Grant uważa, że zakaz uruchomi efekt domina w innych państwach. Platformy społecznościowe nie są zadowolone – nawet 40 proc. ich przychodów reklamowych może pochodzić od osób niepełnoletnich.
Prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział, że zejście ze stopami poniżej 4 proc. zależeć będzie od danych z gospodarki. RPP chce obserwować efekty dotychczasowych obniżek, zanim podejmie kolejne decyzje. Glapiński zwrócił uwagę, że import z Chin ma lekko dezinflacyjny wpływ na ceny w Polsce.
Według raportu UBS, w ciągu roku do kwietnia 2024 r. spadkobiercy miliarderów odziedziczyli 298 mld dol. – najwięcej w historii badania. W najbliższych 15 latach przekazywany majątek może osiągnąć wartość 6 bln dol.. Dziedziczenie wśród najbogatszych rośnie szybciej niż globalne rynki.
