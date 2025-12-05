Rzeczpospolita
Ekonomia
Elektryfikacja flot do 2030? Australia odcina młodych od social mediów

Unia naciska na elektryfikację flot, Australia blokuje konta nieletnich, a Adam Glapiński zapowiada ostrożność w decyzjach o stopach procentowych. Jednocześnie miliarderzy przekazują rekordowe majątki spadkobiercom.

Publikacja: 05.12.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Elektryczne floty firm do 2030 r.? Bruksela dociska branżę

Komisja Europejska rozważa zobowiązanie firm do pełnej elektryfikacji flot do 2030 r.. Branża motoryzacyjna alarmuje, że plan jest niewykonalny – dotyczyłby także firm leasingowych i CFM, które odpowiadają za ok. 80 proc. rynku. Jakub Faryś z PZPM podkreśla, że przedsiębiorcy nadal nie ufają elektrykom, a koszty transformacji byłyby ogromne. Polski rząd zapowiada brak zgody na regulacje z obawy o wzrost kosztów prowadzenia działalności.

Australia blokuje konta nieletnich na social mediach

Facebook rozpoczął blokowanie kont użytkowników poniżej 16 lat w Australii. Nowe prawo obejmie także TikToka, X, YouTube oraz Snapchata. Australijska komisarz Julie Inman Grant uważa, że zakaz uruchomi efekt domina w innych państwach. Platformy społecznościowe nie są zadowolone – nawet 40 proc. ich przychodów reklamowych może pochodzić od osób niepełnoletnich.

Glapiński o stopach procentowych: czas „wait and see”

Prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział, że zejście ze stopami poniżej 4 proc. zależeć będzie od danych z gospodarki. RPP chce obserwować efekty dotychczasowych obniżek, zanim podejmie kolejne decyzje. Glapiński zwrócił uwagę, że import z Chin ma lekko dezinflacyjny wpływ na ceny w Polsce.

Rekordowe dziedziczenie majątków miliarderów

Według raportu UBS, w ciągu roku do kwietnia 2024 r. spadkobiercy miliarderów odziedziczyli 298 mld dol. – najwięcej w historii badania. W najbliższych 15 latach przekazywany majątek może osiągnąć wartość 6 bln dol.. Dziedziczenie wśród najbogatszych rośnie szybciej niż globalne rynki.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

