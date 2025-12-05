10 min. 0 sek.

Elektryfikacja flot do 2030? Australia odcina młodych od social mediów

Unia naciska na elektryfikację flot, Australia blokuje konta nieletnich, a Adam Glapiński zapowiada ostrożność w decyzjach o stopach procentowych. Jednocześnie miliarderzy przekazują rekordowe majątki spadkobiercom.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Elektryczne floty firm do 2030 r.? Bruksela dociska branżę

Komisja Europejska rozważa zobowiązanie firm do pełnej elektryfikacji flot do 2030 r.. Branża motoryzacyjna alarmuje, że plan jest niewykonalny – dotyczyłby także firm leasingowych i CFM, które odpowiadają za ok. 80 proc. rynku. Jakub Faryś z PZPM podkreśla, że przedsiębiorcy nadal nie ufają elektrykom, a koszty transformacji byłyby ogromne. Polski rząd zapowiada brak zgody na regulacje z obawy o wzrost kosztów prowadzenia działalności.

Australia blokuje konta nieletnich na social mediach

Facebook rozpoczął blokowanie kont użytkowników poniżej 16 lat w Australii. Nowe prawo obejmie także TikToka, X, YouTube oraz Snapchata. Australijska komisarz Julie Inman Grant uważa, że zakaz uruchomi efekt domina w innych państwach. Platformy społecznościowe nie są zadowolone – nawet 40 proc. ich przychodów reklamowych może pochodzić od osób niepełnoletnich.