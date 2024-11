- Dla zbyt wielu młodych Australijczyków media społecznościowe mogą być szkodliwe. Niemal 2/3 Australijczyków w wieku 14-17 lat zapoznawało się z ekstremalnie szkodliwymi treściami w internecie – mówiła w parlamencie australijska minister komunikacji Michelle Rowland.



Ustawa zaproponowana przez rząd Australii czyni firmy, do których należą media społecznościowe, a nie rodziców dzieci, odpowiedzialnymi za to, by osoby poniżej dozwolonego prawem wieku nie mogły korzystać z ich serwisów.