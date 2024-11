Australia testuje obecnie system do weryfikacji wieku, który ma umożliwić skuteczne zablokowanie dzieciom dostępu do mediów społecznościowych. Zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby mające mniej niż 16 lat może wejść w Australii w życie pod koniec 2025 roku.



Premier Australii: 14-latkowi wystawionemu na treści mediów społecznościowych w czasie dojrzewania jest trudno

- Media społecznościowe wyrządzają krzywdę naszym dzieciom – podkreślił Albanese dodając, że postanowił zająć się tym problemem.



Premier Australii wskazywał na zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci nadmiernie korzystających z mediów społecznościowych.



- Jeśli jest się 14-letnim dzieciakiem, który jest wystawiony na treści w mediach społecznościowych w czasie, gdy w jego życiu zachodzą zmiany, gdy dojrzewa, ten czas może być naprawdę trudny. To, co robimy, to słuchamy i działamy – dodał w kontekście działań rządu mających na celu ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych.