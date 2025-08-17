Wielkie budowy w Niemczech. Dużo później, dużo drożej. Nowy symbol - więzienie w Zwickau

– Na wiosnę 2012 roku, gdy jeszcze byłam reporterką w Berlinie, akredytowałam się na uroczystość otwarcia BER. Wszystko było zaplanowane: lista gości, program, oprowadzanie dla dziennikarzy. Kilka dni przed wielką imprezą nadeszła wiadomość: otwarcie lotniska jest przełożone, nie wiadomo na kiedy. Osiem i pół roku później Berlin miał w końcu swój nowy port lotniczy – napisała Anne Lena Mösken, wiceszefowa „Freie Presse”, największego dziennika w zachodniej Saksonii (gdzie leży 87-tysięczne Zwickau).

I dodała, że teraz jest sceptyczna, gdy słyszy terminy otwarcia wielkich budów, które wciąż napotykają trudności. Zakład karny w Zwickau ma potencjał, by stać się naszym regionalnym BER, podkreśliła.

Zakład karny w rozmiarze XXL. Kolejna budowa, która odbiega od wyobrażeń o niemieckiej gospodarce

To i tak jest łaskawa ocena. Wielu innych dziennikarzy i ekspertów mówi, że to nie potencjał. Ich zdaniem więzienie w Zwickau już jest regionalnym symbolem klęski budowy finansowanej za środków publicznych. Regionalnym to znaczy dotyczącym południowych landów dawnej NRD. Chodzi bowiem nie tylko o Saksonię, ale i sąsiednią Turyngię, bo jest to ich wspólny projekt.

Zwickau-Marienthal ma być największym więzieniem w tym regionie, zmieści się w nim 820 więźniów (450 skazanych w Saksonii i 370 w Turyngii). Media używają określenia „zakład karny w rozmiarze XXL”. W największym niemieckim więzieniu siedzi prawie 1700 więźniów – to istniejący prawie 120 lat zakład karny Bielefeld-Senne w Nadrenii Północnej-Westfalii.