Nadchodzi złota era przemysłu zbrojeniowego

Możliwość zakupu potężnego arsenału

Jeśli obecny trend wzrostu wydatków się utrzyma, to w 2027 r. Europa powinna wydawać na obronność ok. 2,5 proc. swojego PKB, co będzie stanowiło ponad 100 mld dol. więcej niż w 2024 r. Taki wzrost będzie dużym obciążeniem dla podatników, ale obecnie nie wydaje się już niewyobrażalny.

Biorąc pod uwagę, że w ubiegłym roku prawie 40 proc. sojuszniczych budżetów na obronność zostało przeznaczonych na zakup i modernizację uzbrojenia, można zakładać, że do zachodnich zakładów zbrojeniowych za trzy lata trafi ok. 50 mld dol. więcej niż obecnie.

By móc wykorzystać te środki, potrzebne są olbrzymie inwestycje w zdolności przemysłowe.

Aby zrozumieć, jak duża jest to kwota, warto przeprowadzić prostą symulację na podstawie umów, które Polska zawarła w ostatnich latach. Szacunkowo za 50 mld dol. można kupić np. 2,5 tys. najnowszych czołgów Abrams albo ok. 6 mln sztuk amunicji 155 mm czy ok. 300 samolotów F-35 wraz z zabezpieczeniem szkoleniowym i logistycznym. Dla zachodniej zbrojeniówki, zarówno europejskiej, jak i amerykańskiej, nadchodzi złota era.