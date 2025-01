Wiele analiz z ostatnich lat pokazuje, że jeszcze do niedawna w konwencjonalnym starciu z Rosją europejscy sojusznicy mieliby duży problem, by samodzielnie się obronić – teraz ocena jest nieco przysłonięta „mgłą wojny”, trudno precyzyjnie określić, w jakim stanie znajduje się rosyjska armia, a jednocześnie europejscy sojusznicy powoli zaczynają rozumieć, że obrona terytorium i wolności musi kosztować.

Bo też powiedzmy sobie wprost – patrząc na najnowszą historię Europy, czas, taki jak ostatnie dwadzieścia kilka lat, gdy na obronność często wydawano ledwie nieco ponad 1 proc. PKB, jest raczej wyjątkiem, a nie regułą. Jak podaje NATO, jeszcze w latach 1985–1989 Hiszpania wydawała na obronność średnio 4,5 proc. PKB. Ale nawet Niemcy, wówczas „kraj frontowy” zimnej wojny, były na poziomie 2,6 proc. PKB. Dla porównania: według szacunków w 2024 r. nasi zachodni sąsiedzi osiągnęli poziom 2 proc. PKB na obronność po raz pierwszy po 1990 r. Czas dywidendy pokoju, gdy środki publiczne zamiast na nowe czołgi czy amunicję wydawano na lepsze usługi publiczne czy więcej zasiłków socjalnych, jest raczej za nami – teraz europejscy sojusznicy będą musieli znaleźć finansowanie na jedno i drugie. I nawet jeśli to nie będzie 5 proc. PKB, o których mówił Trump, ale w przeciągu kilku lat dojdziemy do solidnych 3 proc. PKB, to będzie można mówić o sukcesie.

Więcej pieniędzy to większe zdolności

Z polskiego punktu widzenia akurat te wypowiedzi Trumpa mogą cieszyć.

Po pierwsze dlatego, że tak twarda retoryka zza Atlantyku może skłonić obronnościowych maruderów w Europie, jak Hiszpania, Włochy czy Belgia, do szybkiego podniesienia wydatków do poziomu chociażby 2 proc. PKB, a resztę krajów do sukcesywnego podnoszenia wydatków w kierunku 3 proc. To w jakiejś mierze przyczyni się do tego, że potencjał do odstraszania i zdolności do obrony na Starym Kontynencie będą większe, tak więc ryzyko ewentualnego konfliktu z Rosją będzie spadać. Nawet jeśli mielibyśmy faktycznie wydawać 5 proc. PKB na obronność, będzie to znacznie mniej niż koszt ewentualnej wojny, której nie zapobiegniemy. Także w wariancie, gdy byłaby zwycięska, co nie jest oczywiste.

Po drugie, szacunki sojuszu północnoatlantyckiego mówią o tym, że w 2024 r. pod względem odsetka PKB wydawanego na obronność byliśmy w NATO liderem. I choć nie ma jeszcze twardych danych, a w ocenie „Rzeczpospolitej” wydaliśmy raczej bliżej 3,8 proc. PKB niż 4,12 proc., to jednak pierwsze miejsce jest pierwszym miejscem. Tego, że po raz kolejny nie udało nam się zrealizować celu, który sobie sami założyliśmy, na arenie międzynarodowej raczej nikt nie zauważy. Biorąc pod uwagę, że plany rządu Donalda Tuska mówią o tym, że w 2025 r. wydamy na obronność 4,7 proc. PKB, to tak naprawdę jesteśmy stosunkowo blisko pułapu, o którym mówił Donald Trump. Wydaje się, że w obecnej sytuacji międzynarodowej i transakcyjnym podejściu prezydenta USA do polityki międzynarodowej jest to duży atut. Warto go nagłaśniać. Oczywiście tym podstawowym przy tak dużych wydatkach pozostaje to, że sukcesywnie zwiększamy nasze zdolności do obrony.