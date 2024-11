Gapowicze w NATO. Które kraje nie wydają wymaganych 2 proc. na obronność?

W wagonie gapowiczów jest także Kanada, która obecnie wydaje na obronność tylko 1,3 proc. PKB, ale – co warto docenić – jest np. państwem ramowym w batalionowej grupie bojowej na Łotwie. Na ostatnim szczycie liderów sojuszu w Waszyngtonie premier Justin Trudeau w końcu zapowiedział, że Kanadyjczycy dojdą do tej granicy w… 2032 r. Polityk powtarza, że to nie jest jedyny wskaźnik, którym należy się kierować i tak naprawdę ich wkład jest znacznie większy. – Mogą istnieć sposoby, w jakie moglibyśmy przenieść księgowo wydatki, wprowadzić drobne poprawki lub dać każdemu członkowi Straży Przybrzeżnej pistolet i powiedzieć: „OK, wykonaliśmy swoją pracę”. Czy to zapewniłoby Kanadzie bezpieczeństwo? Czy to sprawiłoby, że Kanadyjczycy byliby lepiej oceniani? – pytał retorycznie polityk na konferencji prasowej podczas lipcowego szczytu. Jest w tym trochę prawdy, ale warto pamiętać, że choć ten wskaźnik oceny zaangażowania w obronność nie jest idealny, to jest dosyć obiektywny, jasny dla wszystkich i wszyscy sojusznicy już dziesięć lat temu zgodzili się, by to zalecenie wypełnić.

2 proc. PKB dziś. A jutro?

Wydaje się jednak, że po wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych kraje, które do tej pory planowały powoli dochodzić do tego progu, mogą znacznie przyspieszyć. Warto pamiętać, że w czasie kampanii wyborczej ten polityk stwierdził, że jeśli Rosja zaatakuje któryś z krajów NATO, który nie wypełnia swoich zobowiązań finansowych, to on wręcz będzie do tego zachęcał. Także jego doradca ds. bezpieczeństwa Michael Waltz chwalił prezydenta za naciski na europejskich sojuszników, którzy jadą na gapę.

Podobna presja, szczególnie na Niemcy, pojawiła się już w czasie pierwszej kadencji Trumpa. – To nie jest sprawiedliwe w stosunku do narodu i podatników amerykańskich – mówił wówczas przywódca Stanów Zjednoczonych, które na obronność wydają dużo ponad 3 proc. PKB. Z tym, że takie sygnały z Waszyngtonu były wysyłane już za czasów prezydenta Baracka Obamy, z tym, że wtedy były one znacznie bardziej delikatne.

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Amerykańska baza w Redzikowie to nie tylko plusy dodatnie W Redzikowie otwarta została 13 listopada amerykańska baza. Mimo że politycznie jest to dla Polski olbrzymia korzyść, to paradoksalnie militarnie są też plusy ujemne.

Mimo takiej presji Europejczycy chętnie korzystali z tzw. dywidendy pokoju, czyli tego, że swoje wydatki na obronność mogli utrzymywać na relatywnie niskim poziomie, a gwarantem bezpieczeństwa były Stany Zjednoczone. Dzięki temu można było wydawać więcej na inne pozycje budżetowe, jak choćby edukacja czy zabezpieczenia socjalne. Prawdziwym przełomem w takim myśleniu był jednak rok 2022 i rosyjska inwazja na Ukrainę. To od tego momentu Europa, szczególnie wschodnia flanka, zaczęła poważniej podchodzić do bezpieczeństwa. Nawet Niemcy, którzy przez lata nie potrafili dobić do 2 proc., wreszcie w tym roku do tej granicy powinni dobić i taki poziom wydatków przynajmniej przez kilka lat utrzymać.

Także Komisja Europejska dostrzega potrzebę zwiększania takich wydatków, co objawia się m.in. kolejnymi programami promującymi europejską zbrojeniówkę, ale także tym, o czym już informowaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, że środki z Funduszu Spójności będzie można także przeznaczyć na rozwój zbrojeniówki.