Amerykański rachunek i statystyczne pułapki

W skali całego NATO, wydatki na obronność dość szybko przekroczą najprawdopodobniej 3 bln dol. rocznie, oczywiście o ile założone cele uda się zrealizować.

Warto w tym kontekście spojrzeć na sytuację Stanów Zjednoczonych. Choć w wartościach bezwzględnych są one największym płatnikiem w Sojuszu, to według danych za 2024 rok ich wydatki na obronność oscylują wokół 3,4 proc. PKB, czyli wyraźnie poniżej nowego progu 5 proc. Gdyby Waszyngton miał osiągnąć ten pułap tylko w obszarze wydatków na „prawdziwe” zbrojenia, oznaczałoby to konieczność znalezienia w budżecie dodatkowych środków w wysokości ponad 450 mld dol. (ok. 420 mld euro). Dlatego podział na progi 3,5 proc. i 1,5 proc. jest z perspektywy administracji Donalda Trumpa jest nie tylko zadziwiająco korzystny (możemy ostrożnie założyć, że 3,5 proc. nie zostało wymyślone przez przypadek), ale i dokładnie tym, czego oczekiwano. Jej głównym celem było zmuszenie sojuszników z Europy do ponoszenia znacznie większych ciężarów finansowych i odciążenie amerykańskiego podatnika. I ten cel Amerykanie zrealizowali. Natomiast sama administracja amerykańska nieustająco – i czasem z zadziwiającymi efektami – szuka raczej sposobów na racjonalizację i optymalizację własnego budżetu, a nie na jego dalsze, drastyczne zwiększanie.

Wydatki na obronność w państwach NATO Foto: PAP

Na zakończenie chciałbym też zwrócić uwagę, że dane dotyczące wydatków na obronność często różnią się w zależności od źródła, co wynika z odmiennych metodologii. Istnieją zauważalne rozbieżności między danymi prezentowanymi przez NATO a tymi podawanymi przez Unię Europejską czy poszczególne rządy. Sojusz Północnoatlantycki posługuje się własną, szerszą definicją, która do wydatków obronnych zalicza nie tylko budżet ministerstwa obrony, ale również koszty ponoszone przez inne resorty, takie jak renty i emerytury wojskowe, wydatki na formacje paramilitarne (np. żandarmerię czy też polski WOT) czy wkłady do wspólnych budżetów i operacji NATO. Dlatego też dane sojusznicze dla Polski, Niemiec czy Francji są zazwyczaj wyższe niż te prezentowane w narodowych statystykach. Metodologia NATO ma na celu standaryzację danych i umożliwienie sprawiedliwego porównania wysiłku obronnego wszystkich członków, podczas gdy dane krajowe czy unijne mogą być bardziej skoncentrowane na bezpośrednich wydatkach zbrojeniowych. Z kolei metodologia unijna, stosowana m.in. przez Europejską Agencję Obrony (EDA), jest węższa i najczęściej nie uwzględnia emerytur wojskowych, co jest jedną z głównych przyczyn różnic. To sprawia, że dane dla tych samych państw mogą się znacząco różnić – na przykład według NATO wydatki Niemiec w 2023 roku wyniosły ok. 1,6 proc. PKB, podczas gdy według EDA było to 1,35 proc. PKB. Podobne rozbieżności widać w danych dla Polski, gdzie szacunki NATO za 2024 rok wskazują na poziom 4,12 proc. PKB, a te liczone według węższej metodologii unijnej – na 3,8 proc. PKB.

Patrząc na – jak się je już dziś nazywa – „historyczne ustalenia szczytu w Hadze”, pozostaje tylko mieć nadzieję, że ustalenia te będą bardziej konsekwentnie i skutecznie realizowane, niż obowiązujący dotychczas limit wydatków na poziomie 2 proc. PKB, którym większość państw członkowskich specjalnie się nie przejmowała.