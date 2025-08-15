Sowkomfłot zmaga się z gwałtownym pogorszeniem swojej sytuacji finansowej. Według wyników za pierwsze półrocze 2025 roku, firma poniosła stratę netto w wysokości 435 mln dol. w porównaniu z zyskiem w wysokości 324 mln dol. rok wcześniej, pisze „The Moscow Times” powołując się na sprawozdanie finansowe notowanej na moskiewskim parkiecie firmy.

Reklama Reklama

Sankcje topią rosyjską flotę

Przed wojną Putina Sowkomfłot posiadał największą na świecie flotę tankowców Aframax (najpopularniejsze tankowce o nośności 80-120 DWT). W ciągu 6 miesięcy tego roku armator stracił połowę zysków z eksploatacji statków (spadły one do 306 mln dol.) i 39 proc. przychodów (spadły do 618 mln dol.). EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją) jest niższy o 55 proc. i wynosi 263 mln dol. A całkowita strata netto zbliżyła się do pół miliarda dol. Jak zauważa analityk Andriej Czernow z Freedom Finance Global złe wyniki Sowkomfłotu to efekt zwiększonej presji sankcji ze strony USA i Unii Europejskiej. Nowe pakiety ograniczeń i wpisanie tankowców firmy na „czarne listy” doprowadziły do przestoju jednostek, spadku stawek frachtowych i utrudnień logistycznych. Wiele portów i terminali naftowych świata przestało wpuszczać do siebie i obsługiwać rosyjskie jednostki.

– W styczniu 2025 roku USA cofnęły firmie licencję na eksploatację floty, nakładając sankcje blokujące na dziesiątki statków – przypomina Andriej Czernow. Doprowadziło to do deprecjacji aktywów Sowkomfłotu o 29,8 mld rubli. Sytuację pogorszyły sankcje Brukseli, które zakazały jednostkom firmy wpływania do portów krajów unijnych. „Większość tych jednostek rzeczywiście została wyłączona z morskiego handlu ropą, ale nie zauważamy tego, ponieważ zostały zastąpione przez greckich armatorów. Są oni gotowi transportować rosyjską ropę w obecnych warunkach cenowych, bo nie łamią sankcji. Obecnie ropa rosyjska jest sprzedawana znacznie poniżej sankcyjnego pułapu cenowego wynoszącego 60 dolarów za baryłkę” – pisze IEF.