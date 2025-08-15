Aktualizacja: 17.08.2025 10:44 Publikacja: 15.08.2025 18:27
Foto: Bloomberg
Sowkomfłot zmaga się z gwałtownym pogorszeniem swojej sytuacji finansowej. Według wyników za pierwsze półrocze 2025 roku, firma poniosła stratę netto w wysokości 435 mln dol. w porównaniu z zyskiem w wysokości 324 mln dol. rok wcześniej, pisze „The Moscow Times” powołując się na sprawozdanie finansowe notowanej na moskiewskim parkiecie firmy.
Czytaj więcej
Prorosyjski rząd Węgier oskarżył Ukrainę o atak na ważną stację dystrybucyjną naftociągu Przyjaźń...
Przed wojną Putina Sowkomfłot posiadał największą na świecie flotę tankowców Aframax (najpopularniejsze tankowce o nośności 80-120 DWT). W ciągu 6 miesięcy tego roku armator stracił połowę zysków z eksploatacji statków (spadły one do 306 mln dol.) i 39 proc. przychodów (spadły do 618 mln dol.). EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją) jest niższy o 55 proc. i wynosi 263 mln dol. A całkowita strata netto zbliżyła się do pół miliarda dol. Jak zauważa analityk Andriej Czernow z Freedom Finance Global złe wyniki Sowkomfłotu to efekt zwiększonej presji sankcji ze strony USA i Unii Europejskiej. Nowe pakiety ograniczeń i wpisanie tankowców firmy na „czarne listy” doprowadziły do przestoju jednostek, spadku stawek frachtowych i utrudnień logistycznych. Wiele portów i terminali naftowych świata przestało wpuszczać do siebie i obsługiwać rosyjskie jednostki.
Czytaj więcej
Rosyjska stocznia nie poradziła sobie z budową dwóch nowoczesnych lodołamaczy. Zabrakło podzespoł...
– W styczniu 2025 roku USA cofnęły firmie licencję na eksploatację floty, nakładając sankcje blokujące na dziesiątki statków – przypomina Andriej Czernow. Doprowadziło to do deprecjacji aktywów Sowkomfłotu o 29,8 mld rubli. Sytuację pogorszyły sankcje Brukseli, które zakazały jednostkom firmy wpływania do portów krajów unijnych. „Większość tych jednostek rzeczywiście została wyłączona z morskiego handlu ropą, ale nie zauważamy tego, ponieważ zostały zastąpione przez greckich armatorów. Są oni gotowi transportować rosyjską ropę w obecnych warunkach cenowych, bo nie łamią sankcji. Obecnie ropa rosyjska jest sprzedawana znacznie poniżej sankcyjnego pułapu cenowego wynoszącego 60 dolarów za baryłkę” – pisze IEF.
Na dzień 1 czerwca pod sankcjami USA UE i Wielkiej Brytanii znajdowało się 426 tankowców floty cieni Kremla. Ich łączna nośność (dead weight) wynosiła 31,4 mln ton, co stanowi 55 proc. całkowitej nośności całej rosyjskiej floty cieni, według ekspertów z Instytutu Energii i Finansów (IEF).
Obniżenie pułapu cenowego do 47 dolarów, zainicjowane przez Komisję Europejską, może być poważnym ciosem dla rosyjskich firm naftowych i budżetu, uważają eksperci z instytutu: „Armatorzy zagraniczni ponownie odmówią przyjęcia rosyjskiej ropy, a zastąpienie ich wystarczającą liczbą statków floty cieni może okazać się niemożliwe” – podkreślają eksperci rosyjskiego instytutu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sowkomfłot zmaga się z gwałtownym pogorszeniem swojej sytuacji finansowej. Według wyników za pierwsze półrocze 2025 roku, firma poniosła stratę netto w wysokości 435 mln dol. w porównaniu z zyskiem w wysokości 324 mln dol. rok wcześniej, pisze „The Moscow Times” powołując się na sprawozdanie finansowe notowanej na moskiewskim parkiecie firmy.
W sobotę rozpoczął się pierwszy w historii strajk personelu pokładowego w Air Canada. Największy kanadyjski prze...
Linie lotnicze Air Canada będą zmuszone odwołać większość z zaplanowanych na sobotę lotów w związku ze strajkiem...
Rosyjska stocznia nie poradziła sobie z budową dwóch nowoczesnych lodołamaczy. Zabrakło podzespołów z zagranicy,...
Czeski RegioJet zacznie wozić pasażerów pomiędzy Krakowem a Warszawą od września 2025 r. – ustaliła „Rzeczpospol...
Dwie malutkie linie lotnicze z Egiptu i Filipin chcą latać rosyjskimi airbusami. To pomysł Rosjanina, który w ty...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas