„Jeszcze bardziej utniemy budżet wojskowy Kremla i ograniczymy rosyjskim bankom dostęp do finansowania” – powiedziała w piątek szefowa europejskiej dyplomacji Kaja Kallas. Zapewniła, że UE będzie nadal podnosić Kremlowi koszty wojny, „tak aby powstrzymanie agresji stało się dla Moskwy jedynym wyjściem”.

Kirył Dmitriew - obywatel Ukrainy, absolwent Harvarda i Stanforda

Urodził się w Kijowie w 1975 roku w rodzinie biologa i do 2000 r był Ukraińcem z ukraińskim paszportem. W wieku 14 lat w czasie „pierestrojki” kiedy Michaił Gorbaczow poluzował obywatelom ZSRR możliwości wyjazdu, Dmitriew wyjechał do Stanów Zjednoczonych w ramach programu „Dyplomacji Ludowej”.

Studiował w Foothill College, a następnie ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Stanforda i Harvard Business School. Pracował w banku Goldman Sachs i firmie konsultingowej McKinsey & Company.

Jednak zachodnia demokracja niczego go nie nauczyła. Poznał doskonale tajniki biznesu, mógł zrobić karierę i cieszyć się pełnią praw w zachodnim świecie. Jednak 25 lat temu podjął zaskakującą decyzję. W 2000 roku wrócił do Moskwy, zamieszkał w małym dwupokojowym mieszkaniu i kupił używanego Land Rovera.

Czy to oznacza, że był już wtedy współpracownikiem rosyjskiej bezpieki lub wywiadu wojskowego? Wiele na to wskazuje. W tamtym czasie Dmitriew posiadał ukraiński paszport, ale zarejestrował zagraniczny samochód na podstawie oficerskiego prawa jazdy AM 1198939, wydanego w 2000 roku. Korzystając z bazy adresowej stolicy, „The Insider” sprawdził właścicieli dowodów tożsamości z podobnym zestawem liter i cyfr: trzech było absolwentami Akademii Wojskowej, ośmiu było zawodowymi oficerami GRU (wywiad wojskowy), a kolejnych 137 mieszkało w akademiku oficerskim Akademii Inżynieryjnej Sił Powietrznych im. Żukowskiego.

W jaki sposób obywatel Ukrainy wszedł w posiadanie tego dokumentu, pozostaje zagadką. Jednak źródła „The Insider” zauważają, że uzyskanie legitymacji oficerskiej lub legitymacji wojskowej w Rosji nie jest szczególnie trudne (wystarczy sowite podziękowanie w kopercie -red).

Następnie „oficer” Dmitriew pracował w rosyjskim oddziale amerykańskiego funduszu inwestycyjnego Delta Private Equity i został przewodniczącym Rosyjskiego Stowarzyszenia Inwestycji Bezpośrednich i Podwyższonych Ryzyka (RAVI). W 2007 roku przeszedł do pracy na Ukrainie do funduszu inwestycyjnego Icon Private Equity, którego głównym beneficjentem jest ukraiński oligarcha Wiktor Pińczuk, zięć byłego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy. W swoim nowym funduszu Dmitriew przeprowadził szereg dużych transakcji: sprzedaż Delta Bank spółce General Electric, Delta Credit spółce Société Générale oraz akcji STS Media spółce Fidelity Investments.

Najlepszy okres w życiu Dmitriewa nadszedł po ślubie z Natalią Popową, bliską przyjaciółką i partnerką biznesową młodszej córki Putina, Jekateriny Tichonowej. Nikogo wówczas nie obchodził fakt, że Dmitrijew posiadał obywatelstwo ukraińskie. Jego kariera przyśpieszyła. W 2011 roku stanął na czele Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich o kapitale zakładowym w wysokości 10 mld dolarów. Jak wynika z listów wysłanych przez Dmitriewa, do których dotarł „The Insider”, jego bezpośrednim przełożonym był szef prezydenckiego zarządu ds. walki z korupcją, generał porucznik rosyjskiej bezpieki FSB Andriej Czobotow.