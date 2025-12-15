Czy darowizna sprzed lat liczy się do spadku? Jak wpływa na zachowek?

Aktualizacja: 15.12.2025 20:35 Publikacja: 15.12.2025 12:43
Darowizny mogą wpływać na podział majątku między spadkobierców i roszczenia o zachowek
Foto: burdun / Adobe Stock
Czasami zdarza się, że chcąc uniknąć ewentualnych sporów związanych z dziedziczeniem majątku, spadkodawcy decydują się dokonać darowizny swojego majątku za życia. Okazuje się jednak, że w pewnych sytuacjach nawet darowizny sprzed lat mogą liczyć się do spadku.
Umowa darowizny to, jak wynika z art. 888 Kodeksu cywilnego, umowa, w której „[…] darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. Umowa ta dotyczyć może przekazania m.in. rzeczy, pieniędzy czy nieruchomości.
Czy taka darowizna sprzed lat liczy się do spadku? Odpowiedź na to pytanie zależy od szeregu czynników. Przede wszystkim jednak – jak wyjaśnia nam adwokat Arkadiusz Rozpędowski, rzecznik prasowy Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku – trzeba pamiętać o następującej kwestii: – W praktyce spadkowej należy rozróżnić dwie odrębne instytucje: zaliczenie darowizn na schedę spadkową oraz doliczanie darowizn do substratu zachowku. Każda z nich opiera się na innych przepisach i działa w innych sytuacjach.
Czytaj więcej
Aby majątek po śmierci trafił dokładnie tam, gdzie chce tego spadkodawca, najlepszym rozwiązaniem...
Istnieją sytuacje, w których zaliczenie darowizn na schedę spadkową jest obowiązkowe.
– Zaliczenie darowizny na schedę spadkową jest obowiązkowe wtedy, gdy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, a darowizna była dokonana na rzecz spadkobiercy ustawowego. W takiej sytuacji wartość darowizny powiększa udział obdarowanego po to, aby wyrównać schedy między wszystkimi spadkobiercami. […] Jeżeli jednak dziedziczenie następuje z testamentu, zaliczenie darowizn następuje tylko wtedy, gdy sam spadkodawca tak postanowił – tłumaczy adwokat Arkadiusz Rozpędowski.
Ekspert wyjaśnia również, kiedy istnieje możliwość wyłączenia tego obowiązku: – Ustawodawca przewidział jednak możliwość wyłączenia obowiązku zaliczenia darowizny. Może to zrobić sam spadkodawca, zwalniając obdarowanego z tego obowiązku – zarówno w chwili darowizny, jak i później. Aby darowizna była zwolniona z obowiązku zaliczenia na schedę spadkową, z oświadczenia spadkodawcy musi wynikać, że została ona dokonana ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia jej na schedę spadkową. Ponadto, drobne darowizny zwyczajowe w ogóle nie podlegają zaliczeniu. Warto podkreślić, że zaliczenie dotyczy wyłącznie darowizn dokonanych na rzecz spadkobierców ustawowych. Jeśli obdarowany nie należy do tego kręgu, nie wpływa to w żaden sposób na dział spadku.
Jednocześnie, jak zaznacza ekspert, w przypadku zaliczenia darowizn na schedę spadkową nie istnieje żaden limit czasowy: – Co istotne, przepisy nie wprowadzają żadnego ograniczenia czasowego – do schedy dolicza się również darowizny sprzed wielu lat.
Czytaj więcej
Spadkobierca może być powołany do spadku z testamentu lub z ustawy. W pewnych przypadkach może on...
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku doliczania darowizn do masy spadkowej przy obliczaniu zachowku. Ten ostatni stanowi prawną formę ochrony interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy, którzy zostali przez niego odsunięci od dziedziczenia na zasadach ustawowych lub pominięci w testamencie. Zachowek nie dotyczy wszystkich osób, które potencjalnie obejmuje dziedziczenie ustawowe (m.in. rodzeństwa czy kuzynostwa), a jedynie tych najbliżej spokrewnionych ze spadkodawcą, a więc zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), małżonka i rodziców. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że jeśli żyją dzieci spadkodawcy, wówczas zachowek nie należy się wnukom.
Zachowek ma zawsze charakter pieniężny i wynosi połowę wartości udziału spadkowego, który przysługiwałby uprawnionemu w przypadku dziedziczenia ustawowego. Jeżeli jednak uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo małoletni, wtedy jego udział wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby mu przy dziedziczeniu ustawowym.
W przypadku doliczania darowizn do masy spadkowej przy obliczaniu zachowku istotny może okazać się okres 10 lat poprzedzających śmierć spadkodawcy. Czas ten ma jednak znaczenie tylko w przypadku darowizn dokonanych na rzecz osób innych niż zstępni (dzieci, wnuki, itd.), a więc np. rodzeństwa czy osób obcych.
- Przy obliczaniu zachowku zasada jest prosta: co do zasady dolicza się wszystkie darowizny dokonane przez spadkodawcę, chyba że ustawa wyraźnie przewiduje wyjątek. Najistotniejsze jest to, że w przypadku darowizn na rzecz zstępnych, a więc dzieci, wnuków czy dalszych potomków, przepisy nie wprowadzają żadnego ograniczenia czasowego. Odmiennie traktowane są darowizny na rzecz osób spoza kręgu zstępnych. W ich przypadku obowiązuje dziesięcioletni limit. Jeżeli darowizna została dokonana ponad 10 lat przed śmiercią spadkodawcy, nie zwiększa ona podstawy obliczenia zachowku. Dodatkowo drobne darowizny zwyczajowe są z tej procedury całkowicie wyłączone. W praktyce oznacza to, że nawet odległe darowizny na rzecz dzieci mogą znacząco powiększyć substrat zachowku, natomiast darowizny dla osób niespokrewnionych – tylko wtedy, gdy miały miejsce w ostatniej dekadzie życia spadkodawcy – tłumaczy adwokat Arkadiusz Rozpędowski.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa o notariacie oraz ustawy o księgach wieczysty...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jestem ostatnim, który będzie poganiał prokuratora do szybkiego kończenia postępowań w tych przypadkach, w który...
Oświadczenie frankowicza o potrąceniu jego wierzytelności z wierzytelnością banku nie może wiązać się ze zrzecze...
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece....
Zasiłek zwrotny jest mało znaną formą pomocy finansowej. Wypłacają go miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecz...
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera właścicielom gruntów drogę, żeby sprawy wznowić i ponownie rozpoznać – o...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas