Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Czy darowizna sprzed lat liczy się do spadku? Jak wpływa na zachowek?

Kwestie związane z darowiznami oraz ich wpływem na podział majątku między spadkobierców i roszczenia o zachowek wzbudzają wiele wątpliwości, a niejednokrotnie również emocji. Kiedy zaliczenie darowizn na schedę spadkową jest obowiązkowe? Jak wygląda doliczanie darowizn przy obliczaniu zachowku?

Publikacja: 15.12.2025 12:43

Darowizny mogą wpływać na podział majątku między spadkobierców i roszczenia o zachowek

Darowizny mogą wpływać na podział majątku między spadkobierców i roszczenia o zachowek

Foto: burdun / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kiedy darowizna sprzed lat jest uwzględniana w spadku?
  • Co to jest zaliczenie darowizn na schedę spadkową i jakie są jego zasady?
  • Jak można wyłączyć obowiązek zaliczenia darowizny na schedę spadkową?
  • Dlaczego czasami darowizny wpływają na wysokość zachowku?

Czasami zdarza się, że chcąc uniknąć ewentualnych sporów związanych z dziedziczeniem majątku, spadkodawcy decydują się dokonać darowizny swojego majątku za życia. Okazuje się jednak, że w pewnych sytuacjach nawet darowizny sprzed lat mogą liczyć się do spadku.

Czy darowizna sprzed lat liczy się do spadku? Trzeba pamiętać o ważnym rozróżnieniu

Umowa darowizny to, jak wynika z art. 888 Kodeksu cywilnego, umowa, w której „[…] darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. Umowa ta dotyczyć może przekazania m.in. rzeczy, pieniędzy czy nieruchomości.

Czy taka darowizna sprzed lat liczy się do spadku? Odpowiedź na to pytanie zależy od szeregu czynników. Przede wszystkim jednak – jak wyjaśnia nam adwokat Arkadiusz Rozpędowski, rzecznik prasowy Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku – trzeba pamiętać o następującej kwestii:  – W praktyce spadkowej należy rozróżnić dwie odrębne instytucje: zaliczenie darowizn na schedę spadkową oraz doliczanie darowizn do substratu zachowku. Każda z nich opiera się na innych przepisach i działa w innych sytuacjach.

Czytaj więcej

Jak prawidłowo napisać testament?
Spadki i darowizny
O ważności wydziedziczenia i zachowku. Jak napisać skuteczny testament?
Reklama
Reklama

Zaliczenie darowizn na schedę spadkową: Kiedy jest obowiązkowe, a kiedy można je wyłączyć?

Istnieją sytuacje, w których zaliczenie darowizn na schedę spadkową jest obowiązkowe.

– Zaliczenie darowizny na schedę spadkową jest obowiązkowe wtedy, gdy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, a darowizna była dokonana na rzecz spadkobiercy ustawowego. W takiej sytuacji wartość darowizny powiększa udział obdarowanego po to, aby wyrównać schedy między wszystkimi spadkobiercami. […] Jeżeli jednak dziedziczenie następuje z testamentu, zaliczenie darowizn następuje tylko wtedy, gdy sam spadkodawca tak postanowił – tłumaczy adwokat Arkadiusz Rozpędowski.

Ekspert wyjaśnia również, kiedy istnieje możliwość wyłączenia tego obowiązku:  – Ustawodawca przewidział jednak możliwość wyłączenia obowiązku zaliczenia darowizny. Może to zrobić sam spadkodawca, zwalniając obdarowanego z tego obowiązku – zarówno w chwili darowizny, jak i później. Aby darowizna była zwolniona z obowiązku zaliczenia na schedę spadkową, z oświadczenia spadkodawcy musi wynikać, że została ona dokonana ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia jej na schedę spadkową. Ponadto, drobne darowizny zwyczajowe w ogóle nie podlegają zaliczeniu. Warto podkreślić, że zaliczenie dotyczy wyłącznie darowizn dokonanych na rzecz spadkobierców ustawowych. Jeśli obdarowany nie należy do tego kręgu, nie wpływa to w żaden sposób na dział spadku.

Jednocześnie, jak zaznacza ekspert, w przypadku zaliczenia darowizn na schedę spadkową nie istnieje żaden limit czasowy:  – Co istotne, przepisy nie wprowadzają żadnego ograniczenia czasowego – do schedy dolicza się również darowizny sprzed wielu lat.

Czytaj więcej

Kto może być uznany za niegodnego dziedziczenia?
Spadki i darowizny
W tych sytuacjach można stracić spadek. Kiedy spadkobierca zostaje uznany za niegodnego?

Doliczanie darowizn do masy spadkowej przy obliczaniu zachowku: Kiedy okres 10 lat ma znaczenie?

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku doliczania darowizn do masy spadkowej przy obliczaniu zachowku. Ten ostatni stanowi prawną formę ochrony interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy, którzy zostali przez niego odsunięci od dziedziczenia na zasadach ustawowych lub pominięci w testamencie. Zachowek nie dotyczy wszystkich osób, które potencjalnie obejmuje dziedziczenie ustawowe (m.in. rodzeństwa czy kuzynostwa), a jedynie tych najbliżej spokrewnionych ze spadkodawcą, a więc zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), małżonka i rodziców. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że jeśli żyją dzieci spadkodawcy, wówczas zachowek nie należy się wnukom.

Reklama
Reklama

Zachowek ma zawsze charakter pieniężny i wynosi połowę wartości udziału spadkowego, który przysługiwałby uprawnionemu w przypadku dziedziczenia ustawowego. Jeżeli jednak uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo małoletni, wtedy jego udział wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby mu przy dziedziczeniu ustawowym.

W przypadku doliczania darowizn do masy spadkowej przy obliczaniu zachowku istotny może okazać się okres 10 lat poprzedzających śmierć spadkodawcy. Czas ten ma jednak znaczenie tylko w przypadku darowizn dokonanych na rzecz osób innych niż zstępni (dzieci, wnuki, itd.), a więc np. rodzeństwa czy osób obcych.

- Przy obliczaniu zachowku zasada jest prosta: co do zasady dolicza się wszystkie darowizny dokonane przez spadkodawcę, chyba że ustawa wyraźnie przewiduje wyjątek. Najistotniejsze jest to, że w przypadku darowizn na rzecz zstępnych, a więc dzieci, wnuków czy dalszych potomków, przepisy nie wprowadzają żadnego ograniczenia czasowego. Odmiennie traktowane są darowizny na rzecz osób spoza kręgu zstępnych. W ich przypadku obowiązuje dziesięcioletni limit. Jeżeli darowizna została dokonana ponad 10 lat przed śmiercią spadkodawcy, nie zwiększa ona podstawy obliczenia zachowku. Dodatkowo drobne darowizny zwyczajowe są z tej procedury całkowicie wyłączone. W praktyce oznacza to, że nawet odległe darowizny na rzecz dzieci mogą znacząco powiększyć substrat zachowku, natomiast darowizny dla osób niespokrewnionych – tylko wtedy, gdy miały miejsce w ostatniej dekadzie życia spadkodawcy – tłumaczy adwokat Arkadiusz Rozpędowski.

Czytaj więcej

To już pewne: dziedziczenia nieruchomości z prostszymi formalnościami
Nieruchomości
To już pewne: dziedziczenia nieruchomości z prostszymi formalnościami

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

darowizna Prawo zachowek Spadek
Prokurator krajowy oraz I zastępca prokuratora generalnego Dariusz Korneluk
Prawo karne
Prokurator krajowy o śledztwach ws. Ziobry, Romanowskiego i dywersji
Nowy wyrok TSUE ws. frankowiczów. „Powinien mieć znaczenie dla tysięcy spraw”
Konsumenci
Nowy wyrok TSUE ws. frankowiczów. „Powinien mieć znaczenie dla tysięcy spraw”
To już pewne: dziedziczenia nieruchomości z prostszymi formalnościami
Nieruchomości
To już pewne: dziedziczenia nieruchomości z prostszymi formalnościami
Zasiłek zwrotny z MOPS przysługuje w szczególnych sytuacjach. Jakie warunki trzeba spełnić?
Praca, Emerytury i renty
O tym zasiłku mało kto wie. Wypłaca go MOPS niezależnie od dochodu
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Co ze słupami na prywatnych działkach po wyroku TK? Prawnik wyjaśnia
Nieruchomości
Co ze słupami na prywatnych działkach po wyroku TK? Prawnik wyjaśnia
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama