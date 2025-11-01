Z tego artykułu dowiesz się: Co oznacza uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia?

Kiedy przestępstwa i konflikty rodzinne wpływają na niegodność dziedziczenia?

Jakie kroki formalne należy podjąć, aby uznać spadkobiercę za niegodnego?

Jakie dowody są najczęściej wykorzystywane w sprawach dotyczących niegodności dziedziczenia?

W jaki sposób przebaczenie spadkodawcy może wpłynąć na status spadkobiercy?

Spadkodawca może powołać do dziedziczenia, spisując testament. Jeśli jednak nie został on sporządzony, jest nieważny czy też wszyscy określeni w nim spadkobiercy nie chcą lub nie mogą nimi być, całość spadku dziedziczona jest ustawowo. Dziedziczenie ustawowe części spadku następuje natomiast, gdy spadkodawca nikogo do niej nie powołał lub gdy którakolwiek z kilku osób powołanych do całości spadku nie chce lub nie może być spadkobiercą. Ponadto nie dziedziczą osoby, które nie dożyły otwarcia spadku lub w tym czasie nie istnieją – jednak jeśli w chwili otwarcia spadku dziecko jest już poczęte, może być spadkobiercą. Z dziedziczenia zostają także wyłączone osoby tego niegodne. Co to właściwie znaczy?

Reklama Reklama

Niegodność dziedziczenia. Kiedy ma miejsce i kto może zostać wykluczony?

– Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia wywołuje takie skutki, jakby nie dożył otwarcia spadku, czyli nie jest uwzględniany w kręgu spadkobierców ustawowych – wyjaśnia nam adw. Marcin Kosiorkiewicz Sekretarz ORA w Krakowie. – Jest to instytucja inna niż wydziedziczenie, które oznacza pozbawienie prawa do zachowku jeszcze przez spadkodawcę. Ma to miejsce w sytuacji, gdy spadkobierca ustawowy jednak nie dziedziczy, najczęściej z powodu powołania do spadku testamentem innej osoby, a ponadto spadkodawca postanawia, że tak wyłączonemu z dziedziczenia spadkobiercy nie będzie też przysługiwał zachowek. Jedną z przyczyn wydziedziczenia jest popełnienie umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Wynika z powyższego, że przesłanki wydziedziczenia i uznania za niegodnego dziedziczenia krzyżują się ze sobą.

Art. 928 Kodeksu cywilnego określa katalog przesłanek niegodności dziedziczenia. Zgodnie z ustawą spadkobierca może zostać uznany za niegodnego, gdy: