Zapis windykacyjny jest formą dziedziczenia, trzeba w tej sprawie zastosować argumentację a maiori ad minus – stwierdziła skarbówka. I zmieniła swoją wcześniejszą interpretację w sprawie zwolnienia z PCC.

Reklama Reklama

Zwolnienie z PCC na zakup pierwszego mieszkania bądź domu

Chodzi o ulgę dla osób, które kupują dom/mieszkanie na rynku wtórnym. Jeśli jest to ich pierwsza nieruchomość, mogą skorzystać z obowiązującego od 31 sierpnia 2023 r. zwolnienia z PCC (który wynosi 2 proc. i płaci go kupujący). Szczegóły ulgi znajdziemy w art. 9 pkt 17 ustawy o PCC. Przepis ten wymienia prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Nabywca nie płaci PCC, jeśli w dniu transakcji oraz wcześniej nie przysługiwało mu żadne z tych praw (ani udział). Od tej zasady jest wyjątek. Otóż kupujący może mieć w dniu transakcji (albo wcześniej) połowę (lub mniej) nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia. Nie wyklucza to zwolnienia.

Spójrzmy teraz na rozpatrywaną przez skarbówkę sprawę. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła kobieta, która w 2025 r. kupiła dom. Była pewna, że może skorzystać ze zwolnienia z PCC, ponieważ wcześniej miała tylko 50 proc. udziałów w mieszkaniu po dziadku. Notariusz stwierdził jednak, że nie można zastosować ulgi. Dlaczego? Ponieważ udziały w lokalu zostały nabyte w drodze zapisu windykacyjnego.

Czy notariusz ma rację? Kobieta twierdzi, że nie.