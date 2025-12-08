Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany zawiera projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

Co oznacza odwrócenie skutków nowelizacji ustawy z 2017 roku?

Jakie nowe zasady będą obowiązywać w kwestii kadencyjności władz spółdzielni?

Jak zmieni się sposób przeprowadzania walnych zgromadzeń?

Jakie nowe obowiązki zostaną nałożone na spółdzielnie powyżej 500 członków?

W uzasadnieniu autorzy projektu wskazują, iż ma on na celu "poszerzenie uprawnień osób zamieszkujących w zasobie spółdzielczym, w tym członków, zwiększenie transparentności działania oraz usprawnienie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych".

Projekt przede wszystkim odwraca skutki nowelizacji z 2017 r., na mocy której członkostwo w spółdzielniach stracili z mocy prawa wszyscy, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności, a także roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Nowa ustawa przyzna takim osobom roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Będzie to dotyczyło również osób, które w przeszłości uzyskały przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego.

Jak podkreślono w ocenach skutków regulacji, „takie rozwiązanie pozwoli przywrócić członkostwo osobom, którym przysługiwał status członka w dniu wejścia w życie noweli, a które statusu tego zostały pozbawione na podstawie art. 4 noweli. Przyznanie takim osobom członkostwa z mocy prawa lub roszczenia o przyjęcie w poczet członków spółdzielni realizuje zasadę ochrony praw nabytych, których dotychczasowi członkowie zostali bezprawnie pozbawieni”.