W uzasadnieniu autorzy projektu wskazują, iż ma on na celu "poszerzenie uprawnień osób zamieszkujących w zasobie spółdzielczym, w tym członków, zwiększenie transparentności działania oraz usprawnienie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych".
Projekt przede wszystkim odwraca skutki nowelizacji z 2017 r., na mocy której członkostwo w spółdzielniach stracili z mocy prawa wszyscy, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności, a także roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Nowa ustawa przyzna takim osobom roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Będzie to dotyczyło również osób, które w przeszłości uzyskały przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego.
Jak podkreślono w ocenach skutków regulacji, „takie rozwiązanie pozwoli przywrócić członkostwo osobom, którym przysługiwał status członka w dniu wejścia w życie noweli, a które statusu tego zostały pozbawione na podstawie art. 4 noweli. Przyznanie takim osobom członkostwa z mocy prawa lub roszczenia o przyjęcie w poczet członków spółdzielni realizuje zasadę ochrony praw nabytych, których dotychczasowi członkowie zostali bezprawnie pozbawieni”.
Projekt wprowadza kadencyjność członków zarządu spółdzielni. Jak jednak zaznaczono w OSR, to od woli członków spółdzielni ma zależeć, czy dana osoba będzie pełnić funkcję członka zarządu przez dowolną liczbę kadencji. Ustawa nie będzie narzucać w tym zakresie ograniczeń. Jednocześnie w przypadku kadencyjności rady nadzorczej zniesione zostanie ograniczenie dotyczące możliwości bycia członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje rady nadzorczej, chyba że statut stanowić będzie inaczej. Jak wyjaśniają autorzy projektu, „propozycja zniesienia ograniczeń w zakresie liczby sprawowanych kadencji w radzie nadzorczej wynika z pojawiających się problemów w obsadzeniu rad nadzorczych, szczególnie w małych spółdzielniach, posiadających niewielu członków”. Ustawa określa maksymalny dopuszczalny czas trwania kadencji zarządu i rady nadzorczej na cztery lata.
W projekcie przywrócono możliwość zastąpienia walnego zgromadzenia zebraniem przedstawicieli, reprezentujących poszczególne nieruchomości należące do spółdzielni. Walne zgromadzenia będzie można organizować, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej. Zmieniony zostanie sposób liczenia głosów na walnym zgromadzeniu. Otóż przy podejmowaniu uchwał liczyć się będzie osoby biorące faktycznie udział w głosowaniu, a nie jak obecnie, uczestniczące w walnym zgromadzeniu. Jednocześnie przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie uwzględniane będą tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
Spółdzielnia powyżej 500 członków będzie zobowiązana do prowadzenia strony internetowej, na której będą zamieszczone statuty, uchwały organów spółdzielni, sprawozdania finansowe i inne ważne dokumenty. Co więcej, ustanowienie hipoteki na nieruchomości spółdzielczej będzie wymagało pisemnej zgody większości członków lub osób niebędących członkami, uprawnionych z tytułu spółdzielczych praw do lokali. Będzie to możliwe nie tylko w przypadku, gdy hipoteka ma na celu zabezpieczenie kredytu, ale również gdy stanowić będzie zabezpieczenie jakiejkolwiek innej wierzytelności wynikającej z umowy.
