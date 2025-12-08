Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany dotyczące decyzji o warunkach zabudowy wprowadza nowelizacja ustawy planistycznej?

Dlaczego nowelizacja ustawy jest korzystna dla gmin w kontekście finansowym?

Jakie są konsekwencje wprowadzenia nowych przepisów ponieść mogą inwestorzy?

Jakie znaczenie mają nowe przepisy dla procedur planistycznych w kontekście terminów?

Jakie uproszczenia i ułatwienia wprowadza nowelizacja w procedurze przyjmowania planów ogólnych?

Dlaczego zmiany dotyczące definicji powierzchni zabudowy są istotne dla inwestorów?

Kluczowymi z punktu widzenia inwestorów zmianami w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są te dotyczące decyzji o warunkach zabudowy, czyli popularnych wuzetek. Dzięki nowelizacji bezterminowo ważne będą nie tylko decyzje, które staną się prawomocne przed 1 stycznia 2026 r., ale również te, które zostaną wydane na podstawie wniosków złożonych przed 16 października 2025 r. W ich przypadku nie ma znaczenia, kiedy będzie wydana decyzja. Nie ma też terminu, w którym powinna się uprawomocnić.

Tą proinwestorską zmianą ustawodawca chce uchronić wnioskujących o wuzetki przed konsekwencjami nieuzyskania ich w ustawowym terminie z powodu przeciążenia urzędów, które zalała fala wniosków o wydanie decyzji WZ. Wielu inwestorów było zagrożonych tym, że nie dostaną w ustawowym terminie decyzji i nie zdąży się ona uprawomocnić przed końcem tego roku, a to oznaczałoby, że te WZ nie byłyby już bezterminowe. Bowiem od nowego roku decyzje WZ są ważne przez pięć lat od uprawomocnienia.

Co na zmianie ustawy planistycznej zyskają gminy?

Na nowelizacji zyskują też gminy. Nie muszą się już obawiać kar pieniężnych za niewydanie decyzji WZ w terminie. Czyli 21 dni w przypadku budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw. lub 90 dni w pozostałych przypadkach, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego (65 dni). Każdy dzień zwłoki to 500 zł kary. W przypadku atrakcyjnych gruntów do urzędów wpływa nawet kilkanaście wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla jednej działki. Dlatego Związek Miast Polskich zabiegał o ograniczenie prawa do składania wniosków o WZ tylko do ujawnionych w księgach wieczystych właścicieli nieruchomości, ale nie przekonał decydentów do tego rozwiązania. Samorządom musi więc wystarczyć wprowadzenie przepisu, który uwalnia je od zagrożenia płacenia wysokich kar za nieterminowe wydanie decyzji. Z szacunków autorów nowelizacji wynika, że w przypadku części gmin, suma kar przekroczyłaby ich roczne budżety.