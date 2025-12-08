Aktualizacja: 08.12.2025 05:15 Publikacja: 08.12.2025 04:37
Nam nie przeszkadza, że Polska 2050 złożyła swój projekt. Pewnie byłoby lepiej, gdyby się z tym wstrzymali, bo wiedzieli, że ministerstwo ma gotowy projekt. Został on skierowany z wnioskiem o wpis do wykazu prac rządowych i myślę, że wkrótce zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, a w styczniu skierujemy go do parlamentu. Ja zajmuję się tym tematem od dwóch miesięcy. Uznałem, że warto przeprowadzić dłuższe konsultacje i przygotować projekt, który uwzględni interesy wszystkich stron: samorządów hotelarzy i właścicieli, wynajmujących swoje mieszkania, domy czy pokoje na doby. A z naszych szacunków wynika, że ten biznes stanowi ok. 10 proc. lokali na wynajem. Mówimy o jakichś 100 tys. obiektów wynajmowanych w tej formule. Ta skala, ale też poszanowanie dla właścicieli tych mieszkań sprawia, że musimy postępować z rozwagą, żeby nie wywołać szoku na rynku mieszkaniowym. Jest też jedna grupa, o której się w kontekście regulacji najmu krótkoterminowego nie mówi, to są klienci. To często są rodziny, cztero-, pięcio- ale też trzyosobowe, które, gdyby nie rozwój tej konkurencyjnej wobec hoteli czy pensjonatów oferty, musiałyby ograniczyć swoje plany wyjazdowe. Wynajęcie apartamentu z kuchnią, w której można zrobić posiłek, to jednak zupełnie inny wydatek niż wynajęcie hotelu. Dlatego uważamy, że wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody wspólnoty czy spółdzielni idzie za daleko. Dajemy w ustawie narzędzia do regulowania najmu krótkoterminowego samorządom.
Ministerstwo Sportu i Turystyki chce, by 1 stycznia 2029 r. był tą datą, od której samorządy będą mogły wyznaczać strefy zakazu wynajmowania mieszkań na doby. Spodziewamy się, że wprowadzenie od 20 maja 2026 r., bo do tego zobowiązuje nas rozporządzenie unijne (chodzi o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1028 w sprawie gromadzenia i upowszechniania danych, dotyczących usług najmu krótkoterminowego – red.), obowiązku rejestracji w centralnej bazie wszystkich obiektów wynajmowanych na doby spowoduje, że może część właścicieli takich lokali zdecyduje się wynajmować je długoterminowo czy sprzedać.
Rejestr ograniczy też mocno szarą strefę, która według organizacji hotelarskich stanowi nawet 60 proc. rynku najmu krótkoterminowego, a według naszych szacunków jest to ok. 30-35 proc. Nie mówię, że nie będzie szarej strefy, ale na pewno jej skala radykalnie się zmniejszy, bo jednak każdy, kto będzie chciał, by jego ofertę udostępniały portale typu Booking czy Airbnb, będzie musiał podać swój numer z rejestru. Portalom nie wolno będzie zamieszczać ofert, które go nie mają. To podniesie bezpieczeństwo dla najemców. Będą mieli pewność, że obiekt, który rezerwują, wpłacając zaliczkę, istnieje. Portale pośredniczące w rezerwacji noclegów są zobowiązane do przekazywania gminom informacji o liczbie zarezerwowanych nocy i gości. Samorządowcy zyskają w ten sposób narzędzie do egzekwowania opłaty turystycznej. Trudniej też będzie uniknąć zapłaty podatku od dochodów. Dlatego uważam, że liczba obiektów wynajmowanych na doby do 20 maja 2026 r. zmniejszy się i z wprowadzaniem stref zakazu możemy poczekać.
Przewidujemy karę administracyjną do 50 tys. zł.
Wprowadzamy kategorię przedsiębiorcy turystycznego, ale nie trzeba będzie zakładać działalności. To jest kwestia osiąganych przychodów i to już regulują inne przepisy. Natomiast w naszym projekcie znajduje się przepis, który będzie miał pięcioletnie vacatio legis. Wprowadziliśmy go po konsultacjach z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mianowicie, jeśli w budynku będzie więcej niż sześć lokali wynajmowanych na doby z liczbą co najmniej 30 miejsc noclegowych, to ich właściciele zostaną zobowiązani do przekształcenia ich z mieszkaniowych w użytkowe.
Przyjęliśmy argumentację ekspertów MSWiA, że przy takiej liczbie lokali wynajmowanych w tej formule konieczne jest, aby budynek spełniał ostrzejsze wymagania przeciwpożarowe.
Dlatego dajemy 5 lat na przygotowanie się do tej zmiany.
Działanie to służy przede wszystkim ujednoliceniu definicji „przedsiębiorcy”, tj. na taką, która jest zgodna z ustawą z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (DzU z 2023 r., poz. 2211). Co do rozszerzenia definicji usług hotelarskich, to celem jest jednoznaczne objęcie nią najmu krótkoterminowego do 30 dni.
Takie przypadki są, ale z naszego rozeznania wynika, że są one rzadkie, choć medialnie głośne. Niemniej jednak gminy będą mogły kontrolować lokale wynajmowane na doby i gdy skargi będą się powtarzać, usuwać je z rejestru bądź zawieszać ich działalność nawet na rok.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł zawiesić wpis do ewidencji, jeśli otrzyma informację o niepoddaniu się kontroli przez przedsiębiorcę. Natomiast wykreśli z ewidencji obiekt, jeśli otrzyma informację po kontroli o niespełnianiu wymogów.
Tak, to wszystko zostaje. Spodziewamy się, że to także wpłynie na ograniczenie uciążliwości, tam, gdzie ona jest.
Nie chcielibyśmy nadmiernie komplikować tej działalności, ale jesteśmy nastawieni na rozmowę. Wsłuchujemy się też w to, co mówią służby. Niewykluczone że odpowiedni przepis się pojawi, ale musimy to dobrze przemyśleć.
