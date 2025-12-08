04:46 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na kierunku północnosłobodziańskim

Na nagraniu widać ataki na rosyjskie radary i sprzęt używany do komunikacji.

04:43 Co najmniej siedem osób rannych w ataku dronów na hromadę ochtyrską w obwodzie sumskim

O ataku poinformowała sumska administracja obwodowa. Hromada (gmina) ochtyrska była w nocy atakowana przez trzy drony-kamikadze. W czasie ataku uszkodzony został wielopiętrowy budynek mieszkalny. W ataku ucierpiało siedem osób. Dwie zostały hospitalizowane.

04:41 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie ilustrujące ataki przeprowadzone przez operatorów dronów na kurskim odcinku frontu

Na nagraniu widać m.in. trafienie czołgu przez dron.

04:38 Dwie osoby ranne w ataku dronów na Czernihów

Jak informuje szef czernihowskiej administracji cywilno-wojskowej Dmytro Bryżyńskij dron eksplodował w pobliżu wielopiętrowego budynku mieszkalnego i uszkodził gazociąg, który stanął w płomieniach. W wyniku ataku ranne zostały dwie osoby.

04:34 W nocy działanie wstrzymały trzy podmoskiewskie lotniska

Jak informuje rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) przyjmowanie i odprawianie samolotów tymczasowo wstrzymały w nocy lotniska: Domodiedowo, Żukowskij i Wnukowo. Ponadto tymczasowe wstrzymane zostało działanie lotnisk w Wołgogradzie, Tambowie, Penzie, Kałudze, Saratowie i Pskowie.

04:32 W nocy ukraińskie drony atakowały obwód rostowski. Kilka wiosek odciętych od prądu

Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar poinformował, że w nocy drony atakowały pięć rejonów na terenie obwodu. Kilka wiosek zostało odciętych od prądu w związku z uszkodzeniem linii wysokiego napięcia w czasie ataku. Sliusar podkreślił, że w ataku nikt nie ucierpiał. Uszkodzony został dach jednego z budynków mieszkalnych we wsi Lenina w rejonie millerowskim.

04:30 Cztery ukraińskie drony strącone w nocy nad obwodem woroneskim

Informację o strąceniu dronów podał gubernator obwodu Aleksandr Gusiew. Z jego wpisu wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie ma też informacji o zniszczeniach.

04:27 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1383 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1383 dniu wojny Foto: PAP