Na nagraniu widać ataki na rosyjskie radary i sprzęt używany do komunikacji.
O ataku poinformowała sumska administracja obwodowa. Hromada (gmina) ochtyrska była w nocy atakowana przez trzy drony-kamikadze. W czasie ataku uszkodzony został wielopiętrowy budynek mieszkalny. W ataku ucierpiało siedem osób. Dwie zostały hospitalizowane.
Na nagraniu widać m.in. trafienie czołgu przez dron.
Jak informuje szef czernihowskiej administracji cywilno-wojskowej Dmytro Bryżyńskij dron eksplodował w pobliżu wielopiętrowego budynku mieszkalnego i uszkodził gazociąg, który stanął w płomieniach. W wyniku ataku ranne zostały dwie osoby.
Jak informuje rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) przyjmowanie i odprawianie samolotów tymczasowo wstrzymały w nocy lotniska: Domodiedowo, Żukowskij i Wnukowo. Ponadto tymczasowe wstrzymane zostało działanie lotnisk w Wołgogradzie, Tambowie, Penzie, Kałudze, Saratowie i Pskowie.
Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar poinformował, że w nocy drony atakowały pięć rejonów na terenie obwodu. Kilka wiosek zostało odciętych od prądu w związku z uszkodzeniem linii wysokiego napięcia w czasie ataku. Sliusar podkreślił, że w ataku nikt nie ucierpiał. Uszkodzony został dach jednego z budynków mieszkalnych we wsi Lenina w rejonie millerowskim.
Informację o strąceniu dronów podał gubernator obwodu Aleksandr Gusiew. Z jego wpisu wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie ma też informacji o zniszczeniach.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1383 dniu wojny
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję przeciw Ukrainie.
