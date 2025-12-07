Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zagrożenia niesie nowa Narodowa Strategia Bezpieczeństwa USA dla Europy?

W jaki sposób wizja Donalda Trumpa wpływa na stosunki z Unią Europejską?

Jaki jest wpływ integracji europejskiej na demokrację i wolność w krajach postdyktatorskich?

Jakie konsekwencje ma polityka USA dla Ukrainy i poszerzenia NATO?

W jaki sposób zmieniają się priorytety strategiczne USA pod rządami Trumpa?

Jakie są potencjalne skutki zapowiadanej polityki USA względem Ameryki Łacińskiej i Azji?

Aleksander Kwaśniewski już ćwierć wieku temu ostrzegał przed układem, w którym nasz kraj będzie musiał wybrać między „ojcem czy matką”, czyli między Europą i Ameryką. Dziś to prezydenckie ostrzeżenie być może staje się rzeczywistością.

Strategia USA stawia w każdym razie sprawę jasno: Donald Trump nie tylko widzi w Unii Europejskiej wroga, ale chce też, aby władzę w kluczowych krajach Wspólnoty przejęły ugrupowania skrajnej prawicy, często z sięgającymi czasów nazistowskich korzeniami.

– Wyzwania, przed którymi staje Europa, to działania UE (i innych struktur ponadnarodowych), które podważają wolność polityczną i suwerenność; polityka migracyjna, która przekształca kontynent i tworzy napięcia; eliminacja wolności wypowiedzi i likwidacja opozycji politycznej; torpedowanie przyrostu naturalnego; utrata tożsamości narodowej i pewności siebie – czytamy w dokumencie.

Na półtora roku przed wyborami we Francji Trump wspiera skrajną prawicę

Od Hiszpanii po Grecję czy Polskę: jeśli integracja odniosła w czymś sukces, to właśnie w umocnieniu demokracji i wolności w krajach, które świeżo otrząsnęły się z dyktatury. Zapewniła też w ciągu jednego pokolenia bezprecedensowy awans naszego kraju. To także dzięki integracji zjednoczona Europa mogła przynajmniej w sprawach gospodarczych negocjować jak równy z równym z Ameryką czy Chinami. I to jej atrakcyjność skłoniła Ukrainę do rzucenia otwartego wyzwania rosyjskiemu imperializmowi. Jednym słowem, integracja europejska wpisuje się w rację stanu Polski.