Drugą zaletą, ale już niepewną, może być cena. To jednak zależy od stanu, w jakim są te wozy. To, że dostaniemy je „bezpłatnie”, nie oznacza, że nie poniesiemy żadnych kosztów. – To są wozy na pewno bardziej przydatne niż używane Cougary, które kupiliśmy kilka lat temu i już mamy w służbie. Jeżeli to mają być starocie po Iraku i Afganistanie, to pojawia się pytanie czy warto to brać, ponieważ koszty remontów mogą być znaczne – mówi Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej. Można założyć, że w pesymistycznym wariancie, niedużo mniejsze niż koszt zakupu nowych transporterów opancerzonych.

Wreszcie można uznać za wartość, że w przypadku wprowadzenia Strykerów do naszej armii, polscy żołnierze by się z tym sprzętem zapoznali – przypomnijmy, że m.in. takie pojazdy Amerykanie dostarczyli Ukraińcom w ostatnich latach. To mogłoby procentować w przypadku kryzysu, gdybyśmy nagle potrzebowali silnego wsparcia od sojuszników.

Plusy ujemne

Jednak warto pamiętać, że każdy kij ma dwa końce, a wprowadzenie transporterów Stryker miałoby też oczywiste minusy. Po pierwsze, nie wiadomo jak taki ruch wpłynąłby na kolejne zamówienia kołowych transporterów opancerzonych Rosomak w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Po otrzymaniu „bezpłatnych” wozów z USA, wojsku mogłoby zwyczajnie zabraknąć środków na zakupy w polskim przemyśle.

Warto też jednak pamiętać, że Rosomaki są produkowane na licencji od fińskiej Patrii, a ta licencja wygasa w 2028 r. I mimo że to polski przemysł dołożył tam wieżyczkę ZSSW-30, która zdobywa uznanie na rynku, to współpraca jest ciężka i wpływa m.in. na możliwości eksportowe Rosomaków. Pewnym wyjściem z tej sytuacji i zakończeniem trudnej kooperacji z partnerem z północy, ma być zaprojektowanie tzw. Nowego Kołowego Transportera Opancerzonego –Serwala. Z tym, że o tym projekcie mówi się od lat i jakoś wciąż nie może się on zmaterializować.

Co na to polski przemysł? – Harmonogram realizacji projektu NKTO Serwal zakłada możliwość zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP w obszarze kołowych transporterów opancerzonych poprzez płynne przejście z obecnie realizowanych dostaw KTO Rosomak na nowy pojazd. Kluczowym działaniem dla kontynuacji prac projektowych przez Grupę Kapitałową PGZ nad NKTO jest zawarcie z Agencją Uzbrojenia umowy wykonawczej na podwozia prototypowe wraz z zagwarantowaniem dostaw seryjnych pojazdów – informuje „Rz” biuro prasowe PGZ.