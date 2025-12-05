Aktualizacja: 05.12.2025 04:30 Publikacja: 05.12.2025 04:15
Foto: Adobe Stock
Ekonomista David Foot powiedział kiedyś, że demografia wyjaśnia dwie trzecie wszystkiego. Wielkość i struktura populacji, a także jej zmiany są głównym czynnikiem wpływającym na wiele trendów społecznych i gospodarczych, takich jak popyt konsumencki, ceny nieruchomości i liczba uczniów w szkołach, liczba osób korzystających ze świadczeń społecznych. Wynika to z faktu, że zachowania ludzi, w tym ich nawyki związane z wydatkami i konsumpcją, są w dużej mierze kształtowane przez ich wiek i etap życia, a struktura demograficzna populacji jest przewidywalna. Chociaż demografia wyjaśnia większość tych wzorców, inne czynniki, takie jak technologia, globalizacja i zatrudnienie, również odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości.
Polska stoi dziś wobec jednego z najważniejszych wyzwań rozwojowych XXI wieku – głębokiej zmiany demograficznej. Ostatnio opublikowany raport Rządowej Rady Ludnościowej „Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2023–2024” zawiera diagnozę procesów ludnościowych oraz próbę wyznaczenia kierunków działań, które w dłuższej perspektywie mają zapewnić stabilny rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Warto podkreślić, że Polska nie jest krajem wyjątkowym pod względem zmian demograficznych, zmiany dotyczą większości państw europejskich i nie są nagłe ani zaskakujące. W Polsce jednak zmiany ostatnio przyspieszyły, co skutkuje tym, że demografia staje się nie tylko tematem dyskusji ekspertów, ale także coraz częściej polityków.
Czytaj więcej
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej starzeją się w tempie znacznie szybszym niż społeczeństwa Zac...
W trakcie Kongresu Ekonomistów Polskich zmiany demograficzne, ich skutki oraz przygotowanie się do nich będą przedmiotem dyskusji uczestników, między innymi w sesjach współorganizowanych z Komitetem Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Warto podkreślić, że zapewnienie warunków dla odpowiedniego rozwoju demograficznego oraz społeczno-ekonomicznego wiąże się zarówno z potrzebą wspierania dzietności i decyzji o posiadaniu dzieci, jak i przygotowania się do starzenia się zarówno osób na rynku pracy, jak i rosnącej grupy osób osiągających wiek emerytalny, oraz rosnącej grupy osób w wieku 80 lub więcej lat. Wyzwanie to jest również wskazane w projekcie średniookresowej strategii rozwoju kraju.
Jakie są główne kwestie, na które zwracają uwagę demografowie? Po pierwsze, rodzi się mało dzieci: W 2024 r. współczynnik urodzeń osiągnął poziom 1,10, co plasuje Polskę wśród krajów o najniższej dzietności w Europie. Kobiety coraz później decydują się na macierzyństwo, a spadek liczby urodzeń wśród młodych kobiet nie jest rekompensowany wyższą płodnością kobiet po 30. roku życia – mechanizmem, który w wielu państwach Europy Zachodniej przyczynił się do późniejszej odbudowy dzietności. Równocześnie zmieniają się formy życia rodzinnego: rośnie liczba par niemałżeńskich. Choć wiele młodych kobiet deklaruje, że chce mieć dzieci, to… dzieci nie ma. Tąpnięcie, jakie nastąpiło po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niedopuszczalności aborcji przy ciężkim i nieodwracalnym uszkodzeniu płodu, ma swoje konsekwencje do dzisiaj. Do tego dochodzą problemy mieszkaniowe, sytuacja gospodarcza, poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy oraz poczucie zagrożenia związane z wojną za naszą granicą.
Kolejną istotną kwestią jest stan zdrowia społeczeństwa. Z perspektywy dzietności ważne jest zdrowie reprodukcyjne. Wyraźnie widać pozytywny skutek rządowego programu in vitro, ale istotna jest też poprawa dostępu do diagnostyki i leczenia niepłodności. Problemem jest też stan zdrowia starszych pokoleń. Choć umieralność w 2023 r. wróciła do poziomów obserwowanych przed pandemią, Polska nadal pozostaje krajem o wyraźnie niższym oczekiwanym trwaniu życia niż średnia unijna. Wśród mężczyzn różnica ta sięga nawet siedmiu lat w porównaniu z krajami o najlepszych wynikach. Niepokojący jest również wzrost zgonów z powodu chorób układu oddechowego oraz dramatyczny, czterokrotny wzrost liczby samobójstw wśród dzieci i młodzieży w ostatniej dekadzie. RRL rekomenduje wzmocnienie profilaktyki zdrowotnej, poprawę dostępności usług medycznych i wyrównanie terytorialnych różnic w dostępie do opieki.
Ważnym elementem polskiej układanki demograficznej są migracje. Polska od kilku lat przekształca się z kraju emigracji netto w państwo, do którego więcej osób przyjeżdża, niż wyjeżdża. Znaczącą rolę odegrał tu napływ obywateli Ukrainy, zwłaszcza po 2022 r. Migranci, coraz częściej traktujący Polskę jako miejsce długoterminowego pobytu, stanowią dziś ważny element rynku pracy. Jednocześnie autorzy raportu RRL wskazują, że system gromadzenia danych migracyjnych jest niewystarczający, co utrudnia rzetelną ocenę skali zjawisk i tworzenie skutecznej polityki migracyjnej. Nie można zakładać, że polityka migracyjna załatwi wszystkie problemy, ale podkreślić należy, że powinna być to polityka świadomych decyzji, opartych na rzetelnych danych. Tymczasem poruszamy się w tym obszarze po omacku, ponieważ opieranie się na wywodzącej się z PRL zasadzie liczenia tylko tych imigrantów, którzy mają stałe zameldowanie nic nam nie mówi o rzeczywistej skali migracji. Potrzebna jest też świadoma polityka regionalna, uwzględniająca przemieszczanie się osób w regiony wokół dużych miast i możliwą samotność starszych osób, zwłaszcza we Wschodniej Polsce.
Zmiany demograficzne mają duży wpływ na rynek pracy. Rosnąca liczba osób przechodzących na emeryturę przy jednoczesnym niskim napływie młodych pracowników sprawia, że kluczowe staje się zwiększenie aktywności zawodowej kobiet, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, których zaangażowanie na rynku pracy jest mniejsze, niż w innych krajach.
Polska zmaga się z szybkim starzeniem się ludności. Udział osób w wieku 65+ wynosi już niemal 20 proc., a według prognoz do 2050 r. może wzrosnąć do 29 proc. To wymaga wdrożenia polityki wspierającej osoby starsze, w tym usług opiekuńczych. Jednocześnie zmniejsza się liczba osób w wieku produkcyjnym, co będzie mieć istotne konsekwencje dla rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego. Wydłużanie aktywności zawodowej i opóźnianie przechodzenia na emeryturę jest kluczowe dla stabilności systemu emerytalnego w przyszłości, a także do utrzymania adekwatnej wysokości świadczeń.
Zmiany demograficzne nie muszą oznaczać kryzysu, o ile państwo i społeczeństwo potrafią odpowiednio wcześnie reagować na wyzwania. Kluczowe będzie przeformułowanie myślenia o polityce ludnościowej: odejście od krótkoterminowych interwencji na rzecz rozwiązań długofalowych, opartych na rzetelnych danych, szerokich konsultacjach i współpracy międzysektorowej. Tylko takie podejście pozwoli ograniczyć negatywne skutki starzenia się populacji, wzmocnić potencjał rodzin oraz stworzyć środowisko sprzyjające stabilnemu rozwojowi kraju.
Prorektorka ds. nauki w Szkole Głównej Handlowej. Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej oraz członkini Komitetu Nauk Demograficznych PAN.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Unia Europejska z kretesem przegrywa dziś gospodarczą rywalizację z USA i Chinami. Tę smutną rzeczywistość łatwi...
Bułgarzy od lat protestują przeciwko swoim rządzącym, a ostatnio przeciw rządowym planom wzrostu podatków.
Systemowe i trwałe załatanie dziury w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia wydaje się dziś zadaniem nierozwiązyw...
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej starzeją się w tempie znacznie szybszym niż społeczeństwa Zachodu, a proces...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Walka z chińskimi platformami e-handlu Temu czy Shein to tylko preludium do znacznie poważniejszego i nieuniknio...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas