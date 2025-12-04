Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są główne frakcje w PiS i jakie mają ambicje?

Dlaczego Jarosław Kaczyński potrzebuje Mateusza Morawieckiego w swojej partii?

W jaki sposób rozłamy wewnętrzne wpływają na stabilność i przyszłość PiS?

Jakie były skutki wcześniejszych odejść kluczowych polityków z PiS?

Jakie są potencjalne skutki odejścia Mateusza Morawieckiego z PiS?

W jaki sposób konflikt wewnętrzny w PiS może wpłynąć na polską scenę polityczną?

PiS przygotowuje się do wyborów parlamentarnych, planowanych na 2027 r. Ich wygranie zależy od wielu czynników, ale jednym z kluczowych jest program partii. Mimo to w zespołach, które mają nad nim pracować, praktycznie zabrakło ludzi powiązanych z Mateuszem Morawieckim. Były premier od lat uważany jest za jedną z najsilniejszych postaci w partii. Czy to oznacza jego polityczny schyłek? Odejście Morawieckiego z PiS byłoby dla Jarosława Kaczyńskiego poważnym problemem. Możliwe, że nawet większym niż poprzednie eksodusy z partii. A te były liczne i PiS zazwyczaj nie wychodził na nich najlepiej.

Kłótnie i odejścia zawsze kończyły się źle dla PiS

PiS to partia politycznych podziałów, rozwodów, rozłamów i dramatów. 14 kwietnia 2007 r. był sensacyjnym dniem w polskiej polityce. Marek Jurek zrezygnował z funkcji marszałka Sejmu i wiceprezesa PiS ze względu na różnice światopoglądowe. Jurek domagał się konstytucyjnych gwarancji ochrony życia i godności człowieka przez ich wyraźne odniesienie również do okresu prenatalnego, na co PiS nie chciało się zgodzić. Kaczyński zaskoczony odejściem Jurka krzyczał do niego, że jest „wariatem” albo „agentem”. Wraz z byłym marszałkiem odeszła grupa posłów PiS.

W listopadzie 2007 r. Ludwik Dorn wraz z Kazimierzem Ujazdowskim i Pawłem Zalewskim zrezygnowali z funkcji wiceprezesów PiS, a później znaleźli się poza partią. 5 listopada 2010 r. Komitet Polityczny PiS wykluczył Joannę Kluzik-Rostkowską i Elżbietę Jakubiak z partii za działanie na jej szkodę i łamanie statutu. Wcześniej tzw. zakon PC (byli politycy Porozumienia Centrum, partii Kaczyńskiego przed PiS – m.in. Joachim Brudziński, Adam Lipiński i Marek Kuchciński) oskarżali osoby odpowiedzialne za kampanię wyborczą – m.in. Kluzik-Rostkowską, Jakubiak, Pawła Poncyljusza i Marka Migalskiego o przegraną Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich.