W noc przed szturmem na Kapitol Waszyngtonem miały wstrząsnąć eksplozje. FBI dokonało aresztowania

FBI udostępniło nagranie z monitoringu, zaoferowało nagrodę w wysokości 500 tys. dol. i zebrało setki wskazówek podczas wieloletnich poszukiwań podejrzanego, który według nich był zamieszany w incydent, do którego doszło niemal pięć lat temu.

Na nagraniu z 5 stycznia 2021 r. widać mężczyznę podkładającego bombę w pobliżu ławki przed budynkiem Krajowego Komitetu Demokratów. Podejrzany podłożył kolejną bombę w siedzibie Partii Republikańskiej. Oba miejsca znajdują się w pobliżu Kapitolu.

Oba urządzenia zostały bezpiecznie zdezaktywowane i nie eksplodowały.

Według cytowanego przez agencję Reutera funkcjonariusza organów ścigania podejrzany w momencie aresztowania przebywał w Wirginii.