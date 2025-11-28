Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Śledczy prowadzą przeszukanie u szefa kancelarii Wołodymyra Zełenskiego

Funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAPO) prowadzą przeszukanie u szefa kancelarii Wołodymyra Zełenskiego, Andrija Jermaka - informuje NABU na swoim kanale w serwisie Telegram

Publikacja: 28.11.2025 08:23

Wołodymyr Zełenski i Andrij Jermak

Wołodymyr Zełenski i Andrij Jermak

Foto: PAP/UKRINFORM

Artur Bartkiewicz

„Szczegóły – później” - pisze NABU. 

Operacja „Midas” doprowadziła już do dymisji w ukraińskim rządzie

Śledczy mieli rankiem wejść do mieszkania Jermaka, znajdującego się w dzielnicy rządowej, zaledwie kilkadziesiąt metrów od Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

Przeszukanie ma mieć związek z Operacją Midas, czyli śledztwem prowadzonym przez NABU i SAPO od lata 2024 roku, które dotyczy defraudacji 100 mln dolarów w związku z działaniem państwowej spółki energetycznej Enerhoatom.

Reklama
Reklama

W centrum śledztwa znaleźli się Herman Hałuszczenko, minister sprawiedliwości (w przeszłości minister energetyki) oraz Switłana Hrynczuk, następczyni Hałuszczenki na stanowisku ministra energetyki – obydwoje stracili stanowiska. Wśród podejrzanych jest też przyjaciel Zełenskiego i jego były partner biznesowy Timur Mindicz, który uciekł za granicę po tym, jak miał zostać ostrzeżony o planowanych wobec niego działaniach służb antykorupcyjnych. 

W ramach śledztwa przeprowadzono ponad 70 przeszukań, kilku osobom postawiono już zarzuty. 

Czytaj więcej

Wojna, której Ukraina nie potrafi wygrać. Z korupcją przegrywa tam każdy prezydent
Polityka
Wojna, której Ukraina nie potrafi wygrać. Z korupcją przegrywa tam każdy prezydent

Operacja „Midas”: Jak wyłudzano pieniądze od kontrahentów Enerhoatomu

Z ustaleń NABU wynika, że w spółce Enerhoatom działała grupa przestępcza, która uzyskiwała nielegalne korzyści od partnerów biznesowych spółki (miały wynosić od 10 do 15 proc. wartości realizowanych dla Enerhoatomu kontraktów). Korzyści te miały być uzyskiwane w drodze szantażu – działająca w Enerhoatomie grupa przestępcza miała grozić zablokowaniem płatności za realizowane świadczenia lub zerwaniem kontraktu. 

Cały proceder miał zorganizować Mindicz, wspierany przez osoby powiązane z Hałuszczenką. Z posiadanych przez śledczych nagrań wynika, że nielegalne korzyści z całego procederu czerpał też wicepremier Ołeksij Czernyszow.  

Afera uderzyła w prezydenta Zełenskiego – przede wszystkim ze względu na związki łączące go z Mindiczem. Zełenski zadeklarował publicznie wsparcie dla działań służb antykorupcyjnych. 

Reklama
Reklama

Po ujawnieniu operacji „Midas” opozycja zaczęła domagać się dymisji Jermaka, któremu zarzucono związki z osobami podejrzanymi w ramach prowadzonego przez NABU i SAPO śledztwa oraz brak należytego nadzoru nad współpracownikami i administracją. 

W lipcu prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę, która ograniczała autonomię NABU i SAPO, podporządkowując je Prokuraturze Generalnej Ukrainy, co dawało wpływ na działanie tych instytucji administracji. Decyzja ta doprowadziła do największych demonstracji i protestów społecznych na Ukrainie od momentu wybuchu wojny, co zmusiło Zełenskiego do wycofania się ze zmian i przywrócenia niezależności obu instytucji. 

Więcej informacji wkrótce

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Ukraina Osoby Wołodymyr Zełenski

„Szczegóły – później” - pisze NABU. 

Operacja „Midas” doprowadziła już do dymisji w ukraińskim rządzie

Pozostało jeszcze 96% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Strzały niedaleko Białego Domu. Trump: Zwierzę, które postrzeliło żołnierzy za to zapłaci
Przestępczość
Strzały niedaleko Białego Domu. Trump: Zwierzę, które postrzeliło żołnierzy za to zapłaci
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Służby w miejscu znalezienia ślepych nabojów karabinowych na remontowanym odcinku torów kolejowych w
Przestępczość
Pieniądze, szantaż, pobudki ideologiczne i ofiary Telegrama. Dlaczego za aktami dywersji stoją obywatele Ukrainy
Donald Trump
Przestępczość
Demokraci ujawniają maile Epsteina. Czy pogrążą Donalda Trumpa?
Akcja poszukiwania narkotyków w porcie w Antwerpii, lipiec 2025 r.
Przestępczość
Belgia. Czy to już narkopaństwo?
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Pielęgniarz skazany za zamordowanie 10 pacjentów. Chciał mieć mniej pracy
Przestępczość
Pielęgniarz skazany za zamordowanie 10 pacjentów. Chciał mieć mniej pracy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama