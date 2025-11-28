Śledczy prowadzą przeszukanie u szefa kancelarii Wołodymyra Zełenskiego

Aktualizacja: 28.11.2025 08:56 Publikacja: 28.11.2025 08:23
Wołodymyr Zełenski i Andrij Jermak
Foto: PAP/UKRINFORM
„Szczegóły – później” - pisze NABU.
Śledczy mieli rankiem wejść do mieszkania Jermaka, znajdującego się w dzielnicy rządowej, zaledwie kilkadziesiąt metrów od Kancelarii Prezydenta Ukrainy.
Przeszukanie ma mieć związek z Operacją Midas, czyli śledztwem prowadzonym przez NABU i SAPO od lata 2024 roku, które dotyczy defraudacji 100 mln dolarów w związku z działaniem państwowej spółki energetycznej Enerhoatom.
W centrum śledztwa znaleźli się Herman Hałuszczenko, minister sprawiedliwości (w przeszłości minister energetyki) oraz Switłana Hrynczuk, następczyni Hałuszczenki na stanowisku ministra energetyki – obydwoje stracili stanowiska. Wśród podejrzanych jest też przyjaciel Zełenskiego i jego były partner biznesowy Timur Mindicz, który uciekł za granicę po tym, jak miał zostać ostrzeżony o planowanych wobec niego działaniach służb antykorupcyjnych.
W ramach śledztwa przeprowadzono ponad 70 przeszukań, kilku osobom postawiono już zarzuty.
Czytaj więcej
Operacja ukraińskich służb pod kryptonimem „Midas”, która doprowadziła do ujawnienia procederu pł...
Z ustaleń NABU wynika, że w spółce Enerhoatom działała grupa przestępcza, która uzyskiwała nielegalne korzyści od partnerów biznesowych spółki (miały wynosić od 10 do 15 proc. wartości realizowanych dla Enerhoatomu kontraktów). Korzyści te miały być uzyskiwane w drodze szantażu – działająca w Enerhoatomie grupa przestępcza miała grozić zablokowaniem płatności za realizowane świadczenia lub zerwaniem kontraktu.
Cały proceder miał zorganizować Mindicz, wspierany przez osoby powiązane z Hałuszczenką. Z posiadanych przez śledczych nagrań wynika, że nielegalne korzyści z całego procederu czerpał też wicepremier Ołeksij Czernyszow.
Afera uderzyła w prezydenta Zełenskiego – przede wszystkim ze względu na związki łączące go z Mindiczem. Zełenski zadeklarował publicznie wsparcie dla działań służb antykorupcyjnych.
Po ujawnieniu operacji „Midas” opozycja zaczęła domagać się dymisji Jermaka, któremu zarzucono związki z osobami podejrzanymi w ramach prowadzonego przez NABU i SAPO śledztwa oraz brak należytego nadzoru nad współpracownikami i administracją.
W lipcu prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę, która ograniczała autonomię NABU i SAPO, podporządkowując je Prokuraturze Generalnej Ukrainy, co dawało wpływ na działanie tych instytucji administracji. Decyzja ta doprowadziła do największych demonstracji i protestów społecznych na Ukrainie od momentu wybuchu wojny, co zmusiło Zełenskiego do wycofania się ze zmian i przywrócenia niezależności obu instytucji.
Więcej informacji wkrótce
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Szczegóły – później” - pisze NABU.
W wyniku ataku, do którego doszło w okolicy Białego Domu, postrzelonych zostało dwóch żołnierzy Gwardii Narodowe...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Bez ukraińskich danych wywiadowczych o osobach współpracujących z Rosją, Polska nie poradzi sobie z dywersantami...
W środę politycy Partii Demokratycznej upowszechnili kolejne maile skazanego za przestępstwa seksualne Jeffreya...
Antwerpia stała się bramą dla przemytu kokainy do Europy. A Bruksela czołowym miejscem jej konsumpcji.
Niemiecki pielęgniarz usłyszał wyrok za zabicie 10 pacjentów i 27 prób morderstwa - poinformowała agencja dpa. M...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas