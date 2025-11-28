Aktualizacja: 28.11.2025 08:14 Publikacja: 28.11.2025 07:43
ESG Angels
Foto: materiały prasowe
ESG Angels
Foto: materiały prasowe
„ESG Angels” to pierwsze i jedyne w Polsce zestawienie prezentujące kobiety, które nadają ton polskiej branży ESG.
W tym roku grono wyróżnionych wybrała kapituła składająca się z wybitnych specjalistów od zrównoważonego rozwoju. – Żałowaliśmy, że lista nie może być dłuższa, ale wybraliśmy „najlepsze z najlepszych” – powiedziała Aleksandra Majda, szefowa kapituły.
Foto: materiały prasowe
