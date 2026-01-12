Znaczący udział w katastrofalnej sytuacji kubańskiej gospodarki mają amerykańskie sankcje, które obejmują dostawy wszystkiego, poza żywnością i farmaceutykami, a ich też zresztą brakuje.

Kubie brakuje praktycznie wszystkiego

Gospodarka kubańska, bez dostaw wenezuelskiej ropy znalazła się w najtrudniejszej sytuacji od czasu rewolucji 67 lat temu. Brakuje energii, żywności, praktycznie wszystkiego. Wyłączenia prądu trwają w dużych miastach po 14-15 godzin dziennie, na prowincji jeszcze dłużej. To z kolei powoduje, że zaczyna zamierać turystyka, jeszcze do niedawna gałąź gospodarki, która trzymała się mocno. Z trudem zdobyta żywność psuje się w lodówkach.

art43622921– Jestem człowiekiem, który się tutaj urodził i mieszka. I mogę powiedzieć, że nigdy nie było tak źle, jak teraz. Bo wszystkie niekorzystne czynniki pojawiły się w tym samym czasie – mówił Omar Everleny Pérez, kubański ekonomista w rozmowie z „New York Timesem”.

Utrata wenezuelskiej ropy to dla Kuby katastrofa

Zdaniem Jorge Pinona, meksykańskiego eksperta z rynków energetycznych z University of Texas utrata wenezuelskich dostaw, to „katastrofa”. Według jego wyliczeń Kuba potrzebuje 100 tys. baryłek ropy dziennie i niespełna połowa z tego jest pokrywana z jej własnych złóż. Wenezuelczycy dostarczali w ostatnim kwartale 2025 r. 30-35 tys. baryłek dziennie. Reszta pochodziła z importu z Meksyku (7,5 tys. baryłek dziennie) oraz ograniczonych dostaw z Rosji (5,5 tys. b/d).

– Odcięcie tych dostaw spowoduje, że już wcześniej fatalna sytuacja stała się ekstremalnie trudna. Tak właśnie wygląda upadająca gospodarka – mówił w stacji ABC Michael Galant z waszyngtońskiego Center for Economic and Policy Research. Jego zdaniem to właśnie jest celem administracji Donalda Trumpa: aby rząd kubański sam upadł.