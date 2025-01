Co już wiemy, a czego jeszcze nie o Covid-19? Pięć pytań

Tajemniczy wirus początkowo nie miał swojej nazwy, podobnie jak choroba, którą wywoływał. Finalnie SARS-CoV-2 doprowadził do pandemii Covid-19, która objęła niemal cały świat. W Polsce odnotowano w sumie ponad 6,7 mln zakażeń. Choć wirus nadal jest z nami, ludzie zbudowali już na niego odporność. Wciąż jednak ewoluuje, dlatego znajduje się pod stałą obserwacją naukowców. Agencja Associated Press zebrała najważniejsze fakty na temat wirusa SARS-CoV-2. Pokazują one, że choć minęło 5 lat od jego pojawienia się, wciąż nie wiemy wielu podstawowych rzeczy.

Skąd wziął się wirus?

To jedno z tych pytań, na które póki co nie ma odpowiedzi. Według naukowców najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że wirus krążył wśród nietoperzy, podobnie jak inne koronawirusy. Następnie zostały nim zarażone inne gatunki zwierząt - być może szopy, cywety lub szczury bambusowe, które następnie zaraziły ludzi na targu w Wuhan. To właśnie z tym miejscem były związane osoby, u których odnotowano pierwsze przypadki choroby. Teoria ta nie została jednak udowodniona.

Istnieje również inna koncepcja. W Wuhan znajdują się laboratoria badawcze zajmujące się zbieraniem i badaniem koronawirusów. Na przestrzeni lat pojawiły się głosy, że wirus mógł wyciec z jednego z nich. Jak podaje Associated Press, według międzynarodowych badaczy, Chiny mogły zataić dowody, które ułatwiłyby rozwiązanie tej zagadki. Prawdziwe pochodzenie pandemii może być tajemnicą jeszcze przez wiele lat.

Ile osób zmarło z powodu Covid-19?

Kraje należące do Światowej Organizacji Zdrowia zgłosiły ponad 7 mln zgonów z powodu Covid-19. Szacuje się jednak, że rzeczywista liczba zgonów jest co najmniej trzy razy wyższa i może sięgać 20 mln. W zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych z powodu wirusa umierało średnio około 900 osób tygodniowo.