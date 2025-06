Cyfrowe pokolenie cierpi inaczej

W kwestii kontaktu dziecka z nowymi technologiami wiele zależy od rodziców, a ci – zauważa Kicińska – często nie zdają sobie sprawy z negatywnych konsekwencji nadużywania ekranów. Bywa wręcz, że są przekonani o ich pozytywnym wpływie na rozwój potencjału intelektualnego dziecka.

Według publikowanych norm korzystania przez najmłodszych z internetu, dzieci poniżej 2. roku życia w ogóle nie powinny obcować z nowymi technologiami, a od 2. do 6. roku kontakt ten powinien być nie dłuższy niż godzina dziennie, ale w sesjach po 10–20 minut. – To nie znaczy, że dzieci nie powinny mieć w ogóle kontaktu z nowymi technologiami, ale powinny mieć go w mądry sposób, czyli taki, który pozwala rodzicom na tworzenie więzi z dzieckiem, odkrywanie z nim tego, co jest w internecie dobre i bezpieczne. Nie jest rozwiązaniem wręczeniu dziecku telefonu do ręki na dwie godziny, żeby zyskać czas na inne aktywności. Wystrzegajmy się drogi na skróty, która nie niesie ze sobą żadnych możliwości rozwojowych, lecz same zagrożenia – podkreśla Kicińska.

Ekspertka: „Za hejt w internecie odpowiadamy my, dorośli”

Droga na skróty to ścieżka o tyle krótka, ile prosta do uzależnienia behawioralnego. Na początku jest nadmierne korzystanie z internetu, które z czasem może przerodzić się w uzależnienie od podłączenia do sieci. – U dziecka działa wtedy myślenie: „jeśli mnie tam nie ma, to nie istnieję”. W związku z tym konieczność obecności w internecie jest związana również z poszukiwaniem poczucia bezpieczeństwa. „Bo jeśli mnie tam nie ma, to może wokół mnie dzieje się coś złego: może jest hejt, może jest przemoc internetowa, a ja się przed tym nie obronię i w związku z tym będę skazany/a na porażkę” – tak tok myślenia młodego człowieka obrazuje prof. Heitzman.

Jak dodaje, internet jest dla dzieci namiastką zwierciadła społecznego. One przeglądają się w sieci po to, żeby widzieć samych siebie.

Idąc tym tropem, młody człowiek, troszcząc się o swoją pozycję w grupie, sam może stać się sprawcą przemocy, hejterem. – To nie jest tak, że tymi „złymi” w sieci to są jacyś obcy. Nie. To są te same dzieci, które z jednej strony szukają czegoś na swoją obronę, ale z drugiej strony bardzo często stają się nieświadomymi sprawcami takiej samej przemocy, której one się obawiają. Internet daje możliwość wcześniejszego ataku na niewidocznego nawet przeciwnika, żeby bronić się przed ewentualnym staniem się ofiarą – mówi profesor.