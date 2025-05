Co jednak różni młodych od ich rodziców? – Pokolenie Z trochę częściej się zgadza na przykład ze stwierdzeniem, że mogłoby nie przyjść do pracy, żeby w danym momencie zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Albo to, że nie zgodziliby się pracować na urlopie – wskazuje badacz.

Pokolenie Z. Trudne decyzje dotyczące płci

O ile jednak praca nie stanowi większego problemu, o tyle już kwestie związane z seksualnością czy tożsamością płciową są dla nich wyzwaniem. W badaniu poproszono młodych Polaków o umiejscowienie się na skali męskości-kobiecości, na której 1 oznaczało „całkowicie męski(a)”, a 7 „całkowicie kobiecy(a)”. Tylko niecała połowa wybrała skrajne punkty skali (45 proc.), a więcej niż co dziesiąty nie umiejscowił się ani bliżej bieguna męskiego, ani kobiecego (11 proc.). Co piąty mężczyzna identyfikował się jako bardziej kobiecy niż męski (21 proc.) wobec zaledwie co dwudziestej kobiety plasującej się po męskiej stronie skali (5 proc.). – Byłem zaskoczony tym wynikiem, kompletnie się tego nie spodziewałem – mówi wprost dr Scovil, dodając, że na pierwszy rzut oka wydaje się to trudne do pogodzenia z faktem, że wśród młodych mężczyzn dominują wyraźnie prawicowe poglądy – To pokazuje, że wobec dzisiejszego chaosu panującego wokół wzorców męskości młodzi mężczyźni przyjmują skrajnie różne postawy. Częściej starają się trzymać tych starych, tradycyjnych wzorców, ale zdarza się też, że poniekąd „wypisują się” z męskości, nie znajdując dla siebie żadnego sensownego modelu bycia mężczyzną – mówi badacz.

Bo jaki rzeczywiście powinien on być? Przede wszystkim uprzejmy wobec kobiet: 88 proc. ankietowanych uważa, że powinien przepuszczać kobiety w drzwiach, 61 proc. – płacić za nie na randkach, a 81 proc. wymaga od nich, by umieli prowadzić samochód. Czy może płakać? Zdecydowanie tak – przeciwko stereotypowi, że mężczyźni nie powinni okazywać słabości, zaprotestowało 69 proc. badanych.

Z kolei jaka powinna być kobieta? Ładna i zadbana (70 proc. wskazań) i nie powinna mieć zbyt wielu partnerów seksualnych (47 proc.). Natomiast nie musi być zawsze miła (53 proc. głosów sprzeciwu), ani zajmować się dziećmi (72 proc.) i przygotowywać posiłków dla rodziny (58 proc.). Czy to się podoba młodym mężczyznom? Niespecjalnie – badania pokazują, że to właśnie oni znacznie częściej bronili tradycyjnego podziału ról. – Wydaje mi się, że to m.in. dlatego młodzi mężczyźni bardziej skłaniają się do prawicowych poglądów i popierają właśnie takie ugrupowania – mówi Scovil.

Badanie CBOS. Młodzi z przyjaciółmi, ale bez seksu

Różnica w postrzeganiu roli kobiety i mężczyzny przekłada się na związki i to, jak często młodzi uprawiają dziś seks. – W tym bloku pytań o ich życiu towarzyskim, uczuciowym, erotycznym ciągle do nas wracała teza o tym, że to pokolenie bardziej cierpi na osamotnienie – mówi Scovil.