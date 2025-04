Pokolenie Z już zmienia rynek pracy

Jej zdaniem, pokolenie Z ma świetny potencjał, a młodzi ludzie bardzo angażują się w pracę – o ile widzą jej sens. Natomiast muszą się jeszcze doskonalić, rozwijając np. swą kreatywność, która jest najniżej ocenianą przez pracodawców kompetencją zetek.

Karolina Olejak, dziennikarka Polsat News, która na co dzień współpracuje z przedstawicielami pokolenia Z (także jako niewiele od nich starsza szefowa), w dyskusjach o rynku pracy odczuwa często oczekiwanie, by ponarzekać na brak lojalności i lenistwo młodych ludzi. Nie ulega tej presji, bo te opinie uważa za nieprawdziwe.

Jak więc sama ocenia zetki? Według niej, młode pokolenie jest bardzo bezkompromisowe; zetkom zależy na tym, by zajmować się ważnymi dla nich tematami (niekoniecznie związanych z ekologią). Potrafią też bardzo efektywnie pracować, korzystać z różnych narzędzi i szybko przestawiać się na nowe obowiązki. Jednak we współpracy z pokoleniem Z są też wyzwania, bo młodzi ludzie często dyskutują o wyznaczanych im zadaniach (zamiast zabrać się do pracy) i mają problemy z koncentracją. Potrzebują też dużo uwagi i informacji zwrotnej od swoich przełożonych.

Zdaniem Karoliny Olejak jakość współpracy z młodym pokoleniem zależy od tego, jak spojrzymy na ich cechy. Wtedy albo będziemy denerwować się na to, jacy są, albo wykorzystywać kreatywnie ich atuty. – Ja wybieram tę drugą drogę – zaznaczała publicystka Polsat News.

Zrozumieć młodych

Uczestnicy dyskusji mogli też usłyszeć, co o pokoleniu Z na rynku pracy sądzą jego przedstawiciele, a konkretnie trójka uczestników projektu edukacyjnego GenbOOst, w ramach którego młodzi ludzie szkolą menedżerów i specjalistów w lepszym zrozumieniu generacji Z i Alfa.

Wiktoria Nowak, studentka UW i współzałożycielka projektu GenbOOst, zwracała uwagę, że zaskakująca dla starszych pokoleń gotowość młodych do stawiania granic w pracy to efekt wychowania w domu i obserwacji rodziców z pokolenia X. Pamiętając swój trudny zawodowy start w czasach dwucyfrowego bezrobocia, rodzice zetek sami zachęcają dzieci do asertywności, do szukania nowych doświadczeń, w tym do zmiany pracy, w której nie widzą sensu. Jednak ci sami rodzice jako menedżerowie oburzają się, że młodzi zmieniają pracę jak rękawiczki. Ogromny wpływ na młode pokolenia wywarła też pandemia, która wybuchła w okresie ich największej socjalizacji. I nadal wpływa na ich poczucie tymczasowości.