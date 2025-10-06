Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Sopot europejską stolicą debaty o geopolityce i gospodarce

Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych konferencji w naszej części kontynentu, poświęcona globalnym trendom, nowym rozwiązaniom i przyszłości Europy. Tegoroczna, 14. edycja odbędzie się w dniach 15–17 października.

Publikacja: 06.10.2025 00:00

Premier Donald Tusk podobnie jak rok temu wygłosi przemówienie na gali rozpoczynającej EFNI

Premier Donald Tusk podobnie jak rok temu wygłosi przemówienie na gali rozpoczynającej EFNI

Foto: mat. pras.

Jeremi Jędrzejkowski

Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie spotykają się przedstawiciele biznesu, charyzmatyczni mówcy, liderzy i decydenci oraz autorytety ze świata kultury i nauki. W trakcie kilkudziesięciu wydarzeń – debat, rozmów, kontrapunktów – dyskutują o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu i społeczeństw w zmieniającym się świecie, o globalnych trendach i przyszłym kształcie Unii.

Co będzie jutro?

Podczas wydarzenia nie zabraknie także miejsca na bardziej kameralne dyskusje w formacie EFNI Talks, wieczorne rozmowy Nocnych Marków czy spotkania autorskie. W tym roku na uczestników czeka nowość – poranne wykłady. Poprowadzą je cenieni akademicy, jak prof. Marcin Piątkowski czy prof. Jerzy Hausner, a ich tematyka będzie bardzo rozległa: od kwestii etyki w życiu publicznym, przez demografię, aż po gospodarkę.

EFNI to jedna z największych konferencji biznesowych w naszej części Europy. W tym roku już po raz 14. przedstawiciele różnych środowisk spotkają się w Sopocie, by wspólnie odpowiedzieć na wiodące pytanie wydarzenia: co będzie jutro?

Europejskie Forum Nowych Idei organizowane jest od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot. Wydarzenie co roku gromadzi niemal 2 tys. uczestników. Wysoki poziom dyskusji zapewnia kilkuset prelegentów i prelegentek z różnych środowisk. W dotychczasowych 13 edycjach wydarzenia wzięło udział ok. 2,5 tys. panelistów oraz ok. 15 tys. uczestników.

Tygiel intelektualny

W tym roku obecność na Forum zapowiedzieli m.in. premier Donald Tusk, który podobnie jak rok temu wygłosi przemówienie podczas gali rozpoczynającej EFNI, Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, Barbara Nowacka, minister edukacji, Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, oraz Maciej Berek, minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Będą również eurodeputowani z kilku krajów oraz twórcy i mecenasi kultury, sportowcy i naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i think tanków, a także działacze akademiccy.

Reklama
Reklama

– Udział Donalda Tuska w EFNI nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ w tym roku skupiamy się na wyzwaniach związanych z odpornością Polski i Unii Europejskiej w obliczu rosnącego poczucia zagrożenia, rywalizacji mocarstw oraz kryzysu gospodarczego – mówi dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Programowej EFNI.

– Jesteśmy przekonani, że obecność premiera podkreśla strategiczne znaczenie EFNI jako platformy, gdzie państwo i biznes prowadzą dialog niezbędny do skutecznego przygotowania Polski na wyzwania geopolityczne, gospodarcze i społeczne nadchodzących lat. Administracja i biznes muszą działać ściśle razem, żeby wzmacniać bezpieczeństwo całego regionu – podkreśla Henryka Bochniarz.

Jak wskazują organizatorzy, ideą przyświecającą przygotowaniu pierwszego EFNI było stworzenie platformy wymiany myśli i koncepcji służących polepszeniu środowiska, w którym żyjemy i prowadzimy działalność gospodarczą.

„Tygiel intelektualny liderów środowisk biznesowych z udziałem przedstawicieli świata polityki, nauki, kultury, organizacji pozarządowych i mediów ma inspirować przedsiębiorców i pozwolić na budowanie wspólnego głosu biznesu w debacie o przyszłości Polski i Europy” – deklarują organizatorzy.

„Tylko dzięki bliskiej obserwacji trendów możemy reagować szybko i proaktywnie oraz konstruktywnie kształtować przyszłość naszego kontynentu. Podczas Forum szukamy odpowiedzi na nowe, globalne wyzwania, dyskutujemy o zmianach zachodzących na świecie i proponujemy konstruktywne rozwiązania. Dzielimy się wiedzą, definiujemy nowe idee zmieniające Europę, społeczeństwa i biznes. Tworzymy okazję do networkingu oraz nawiązania relacji biznesowych z przedstawicielami firm z różnych krajów” – podkreślają.

Sześć ścieżek tematycznych

W tym roku wśród kluczowych tematów znajdą się obronność i bezpieczeństwo, które – po raz pierwszy w historii EFNI – zostaną zgrupowane w osobnej ścieżce tematycznej „Bezpieczna Europa”. Łącznie program wydarzenia został więc podzielony na sześć ścieżek tematycznych.

Reklama
Reklama

– Będziemy rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Europą i światem. Zaplanowaliśmy sześć ścieżek tematycznych dotyczących takich zagadnień, jak bezpieczeństwo Europy, zdrowie, zrównoważony rozwój, zielona zmiana, cyfrowa transformacja oraz wyzwania wielobiegunowego świata. Jak zwykle nasze zaproszenie przyjęli liderzy biznesu, ludzie polityki, nauki i kultury – wymienia Marek Górski, prezydent Konfederacji Lewiatan.

14. edycja Europejskiego Forum Nowych Idei odbędzie się w Sopocie w dniach 15–17 października. „Rzeczpospolita” i rp.pl są głównymi partnerami medialnymi wydarzenia.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI) EFNI 2025

Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie spotykają się przedstawiciele biznesu, charyzmatyczni mówcy, liderzy i decydenci oraz autorytety ze świata kultury i nauki. W trakcie kilkudziesięciu wydarzeń – debat, rozmów, kontrapunktów – dyskutują o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu i społeczeństw w zmieniającym się świecie, o globalnych trendach i przyszłym kształcie Unii.

Co będzie jutro?

Pozostało jeszcze 91% artykułu
Reklama
Polska strona przygotowała wstępnie ponad 150 projektów zakupu sprzętu, które chce zrealizować w ram
Gospodarka
Pożyczki na uzbrojenie dojrzewają
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (L) i sekretarz stanu w Ministe
Gospodarka
Polska rezygnuje z 21,5 mld zł pożyczek z KPO. Bo nie ma na nie popytu
Trump narzuca nowe cła na farmaceutyki, meble i ciężarówki. Akcje w dół
Gospodarka
Trump narzuca nowe cła na farmaceutyki, meble i ciężarówki. Akcje w dół
Cud nad rosyjską inflacją: VAT pójdzie w górę, ceny nie
Gospodarka
Cud nad rosyjską inflacją: VAT pójdzie w górę, ceny nie
Światowej gospodarce grozi kryzys? Prognozy ekonomistów
Gospodarka
Światowej gospodarce grozi kryzys? Prognozy ekonomistów
Reklama
Reklama
e-Wydanie