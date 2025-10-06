Sopot europejską stolicą debaty o geopolityce i gospodarce

Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie spotykają się przedstawiciele biznesu, charyzmatyczni mówcy, liderzy i decydenci oraz autorytety ze świata kultury i nauki. W trakcie kilkudziesięciu wydarzeń – debat, rozmów, kontrapunktów – dyskutują o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu i społeczeństw w zmieniającym się świecie, o globalnych trendach i przyszłym kształcie Unii.

Co będzie jutro?

Podczas wydarzenia nie zabraknie także miejsca na bardziej kameralne dyskusje w formacie EFNI Talks, wieczorne rozmowy Nocnych Marków czy spotkania autorskie. W tym roku na uczestników czeka nowość – poranne wykłady. Poprowadzą je cenieni akademicy, jak prof. Marcin Piątkowski czy prof. Jerzy Hausner, a ich tematyka będzie bardzo rozległa: od kwestii etyki w życiu publicznym, przez demografię, aż po gospodarkę.

EFNI to jedna z największych konferencji biznesowych w naszej części Europy. W tym roku już po raz 14. przedstawiciele różnych środowisk spotkają się w Sopocie, by wspólnie odpowiedzieć na wiodące pytanie wydarzenia: co będzie jutro?

Europejskie Forum Nowych Idei organizowane jest od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot. Wydarzenie co roku gromadzi niemal 2 tys. uczestników. Wysoki poziom dyskusji zapewnia kilkuset prelegentów i prelegentek z różnych środowisk. W dotychczasowych 13 edycjach wydarzenia wzięło udział ok. 2,5 tys. panelistów oraz ok. 15 tys. uczestników.

Tygiel intelektualny

W tym roku obecność na Forum zapowiedzieli m.in. premier Donald Tusk, który podobnie jak rok temu wygłosi przemówienie podczas gali rozpoczynającej EFNI, Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, Barbara Nowacka, minister edukacji, Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, oraz Maciej Berek, minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Będą również eurodeputowani z kilku krajów oraz twórcy i mecenasi kultury, sportowcy i naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i think tanków, a także działacze akademiccy.