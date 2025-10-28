14 min. 26 sek.

Prof. Jassem: Potrzebujemy szybkiej ścieżki diagnostycznej dla pacjentów z rakiem płuca | EFNI 2025

- W Polsce pacjent często zostaje pozostawiony sam sobie i biega z plikiem skierowań. Jeśli jest w dobrym stanie i ma wsparcie rodziny lub przyjaciół, może przejść całą ścieżkę diagnostyczną. Natomiast osoba starsza, samotna, obciążona chorobami współistniejącymi i w złym stanie ogólnym – po miesiącu czy dwóch często rezygnuje z dalszych badań i wypada z systemu – mówi prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

