Autorzy badania wskazali m. in. na straty, jakie w efekcie braku aktywności fizycznej społeczeństwa ponosi gospodarka. Z raportu jasno wynika ,że brak ruchu to nie tylko problem zdrowotny, lecz także ekonomiczny i demograficzny. Nad tym, jak sprostać wyzwaniu, zastanawiali się uczestnicy debaty „Jakie są prawdziwe koszty bezruchu?” na EFNI. Punktem wyjścia do dyskusji, którą moderował Paweł Czuryło, redaktor zarządzający „Rzeczpospolitej”, był raport „Korzyści z aktywności fizycznej Polek i Polaków –ocena wpływu na zdrowie, gospodarkę i rynek pracy”, opracowany przez Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Benefit Systems.