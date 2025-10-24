Temat silników wzrostu polskiej gospodarki od lat budzi zainteresowanie zarówno ekspertów, jak i inwestorów z całej Europy. Przez ostatnie trzy dekady Polska rozwijała się w tempie, które wzbudzało zainteresowanie m.in. wśród naszych sąsiadów. Od lat zagraniczni inwestorzy zadają pytania o to, co się dzieje w Polsce i jak udało się nam osiągnąć taki postęp gospodarczy.

Wyzwania dla Polski 16 października 2025 r. podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie odbyła się debata pt. “Polska w poszukiwaniu nowych silników wzrostu”. Debata skupiła się na kondycji polskiej energetyki oraz wyzwaniach stojących przed krajem w kontekście utrzymania tempa rozwoju. Obecny na debacie Michał Gołębiowski, wiceprezes Zarządu Energi, zwrócił w tym kontekście uwagę na potrzebę wspieranie polskich przedsiębiorstw przy realizacji danych inwestycji. Podał przykłady projektów, gdzie takie podejście znalazło zastosowanie.