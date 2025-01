W tym artykule wyjaśniamy: - Ile jest organizacji pozarządowych?

- Ile pieniędzy mają stowarzyszenia i fundacje?

- Ile pieniędzy oddaliśmy z podatku i dochodu?

- Jakie darowizny przekazały firmy?

Nie oznacza to jednak, że są bogate. Łatwiej nam się zmobilizować, by działać filantropijnie przez dzień, wysłać przelew potrzebującym, dołożyć się do zbiórki rzeczowej, niż systematycznie wspierać NGO. Dane na temat tego ile ich działa, jakimi pieniędzmi dysponują, ile osób w nich pracuje, a ile im pomaga i na co wydają pieniądze, są rozproszone w wielu źródłach. Większość dotyczy tego co działo się w nich w 2023r., choć część informuje jak wydawały pieniądze już w zeszłym.

Milionami dysponuje niewielka część organizacji

Ze 105 tys. zarejestrowanych organizacji ekonomii społecznej ponad 32 tys. to jednostki ochotniczej straży pożarnej, koła gospodyń wiejskich, koła łowieckie i organizacje wyznaniowe. Takie dane podał GUS. Oznacza to, że aktywnie działa ok 70 tys. NGO i tak szacowało Stowarzyszenie Klon/Jawor dwa lata temu (kolejny raport na temat kondycji sektora stowarzyszenie ma przedstawić w połowie tego roku). GUS podał, że wszystkie organizacje miały ok 51 mld zł przychodów, połowa organizacji miała więcej niż ok. 42 tys. zł, a połowa więcej. I choć najbardziej znane są te największe fundacje (często związane z firmami) TVN, Polsat, Orlen lub PZU to większość (ok. 60 proc.) działa lokalnie – co najwyżej w powiecie, a tylko niespełna co piąta – w całym kraju. Kwota, którą dysponują NGO mocno wzrosła w 2022r. Miały wówczas 47 mld zł przychodów , o ponad 12 mld zł niż rok wcześniej. Wyraźny wzrost pieniędzy, którymi dysponowały wyniknął, niestety, z wojny w Ukrainie i z zaangażowania organizacji pozarządowych w pomoc uchodźcom i ich ojczyźnie. Wzrosło też zaufanie do sektora. Z badania "Ufamy, ale Polski i Polacy o organizacjach pozarządowych" Klon/Jawor, wynikało, że 63 proc. respondentów ufało NGO i był to drugi wynik po małych firmach 64 proc. NGO nie ufał co piąty respondent, a nie miał o nich zdania – co szósty ankietowany.

Sektor jest mocno rozdrobniony finansowo. Co prawda nie ma badań bieżących, ale z tych sprzed trzech lat wynika, ze co trzecia organizacja miała od kilku do 10 tys. zł przychodu, trochę więcej od 10 tys. do 100 tys. A najbogatsze – powyżej miliona przychodu – to ok 6 proc.