Z kolei premier Anglii z prawdziwym doświadczeniem w armii, nie daje sobie w kaszę dmuchać, nie lubi gigantomanii, ma swój honor, kpi z prezydenta Ameryki, jak na ziomka Monty Pythona przystało, ale ma też słabość – nigdy z nikim się nie związał uczuciowo, co jest jego tabu. To znajduje przewrotne romantyczne rozwiązanie. We wszystkich zaś intrygach NATO wiele ma do powiedzenia agentka MI6 Noel (Priyanka Chopra Jonas) o zdolnościach większych niż baron Münchhausen, który, jak wiadomo, potrafił się wyciągnąć z bagna za kucyk.

„Sojusznicy” w SkyShowtime, Białoruś i Warszawa

Polską publiczność zainteresuje z pewnością najbardziej sekwencja na Białorusi i w Warszawie. Dodajmy, że za reżyserię odpowiada Ilya Naishuller, Rosjanin urodzony w Moskwie w 1983 r., wykształcony na Zachodzie (nakręcił „Nobody” oraz teledyski Leningradu i The Weeknd), który aurę „Dzikiego Wschodu” Białorusi potrafił odtworzyć w duchu kołchozowej rodzajowości. (Scenarzyści Josh Appelbaum i André Nemec stworzyli serial „Zoo”.)

Sceny białoruskie zrealizowane zostały w konwencji filmów z Boratem. Białorusini to szczerbaci dresiarze, uwielbiający bójki, gdy na sugestię „spoko zegarek” nieproszeni goście z NATO nie chcą oddać „sikora”. Nie brakuje śmierdzących baranów, które mogą się przydać jako kamuflaż. Na szczęście na Białorusi są jeszcze mądre kobiety, zaś korupcja może pomóc.

W kwestii sposobu pokazywania Warszawy już pojawiły się głosy świętego oburzenia, a przecież sceny w kryjówce CIA są arcyzabawne, więcej nie ma co spoilerować, poza tym, że użycie hitu Beastie Boys „Sabotage” ma siłę dynamitu, który drzemie wciąż w tej klasyce rapu.

„Sojusznicy” w SkyShowtime, czyli siła demokracji

„Sojusznicy” to komedia, ale nie głupia, podejmująca ważną sprawę, jakby powstała w Oświeceniu. Pokazuje słabości NATO i krajów demokratycznych, które polegają na docieraniu się wielu poglądów, sprzeczności interesów i osobowości. Tak: demokracje nie są idealne, co więcej, popełnia się w nich takie same występki, jak w autorytarnej Rosji – inwigiluje się obywateli oraz sąsiednie kraje, co może doprowadzić do rozpadu sojuszu. Jednak demokracja ma coś, co nas wciąż kusi – mechanizmy kontrolne i możliwość zmiany władzy, co w Rosji i innych autorytarnych krajach jest niemożliwe. A jeśli ktoś na najwyższym stanowisku nie może odmówić pokusy korupcji, – wcześniej czy później wychodzi to na jaw i żaden car nie zakopie tego pod ziemię.