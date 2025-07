Sąd nie miał też wątpliwości, że art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym legitymizuje radę do ustalenia zasad, na jakich radnemu będzie przysługiwała dieta. Co więcej, pozwala on radzie na dyskrecjonalne działanie. Przy czym, jak tłumaczył WSA, granice tej swobody wyznaczają dwie racje. Po pierwsze, chodzi o to, żeby dieta nie straciła swego charakteru jako ekwiwalentu utraconych korzyści. Po drugie, aby kwota diety nie przekroczyła limitu określonego w ustawie i wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów.

W ocenie sądu ustalenie spornej diety na poziomie 120 proc. kwoty bazowej nie naruszało prawa. Z treści zaskarżonej uchwały wynika, że odsyła ona do kwoty bazowej, którą posługuje się ustawodawca w art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, a nie do określonej w tym przepisie maksymalnej wysokości diety radnego. Sporna regulacja zawiera zaś dwie kwoty bazowe – maksymalną, która jest równa 2,4-krotności kwoty bazowej oraz bazową, którą określa ustawa budżetowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Wysokość diety stanowi więc ustalony procent od obowiązującej wysokości kwoty bazowej, nie od 2,4-krotności kwoty bazowej.

Czy radni mogą uchwalać diety w odwołaniu do kwoty bazowej z ustawy budżetowej?

Podstaw do unieważnienia uchwały nie dopatrzył się też NSA. Zauważył, że samorząd w pewnym niewielkim zakresie korzysta ze swobody, swobody, tzn. może ustalić dietę, żeby dało się ją odczytać. I w spornym przypadku jej treść jest na tyle czytelna, że da się ją ustalić.

W ocenie NSA odwołanie się do kwoty bazowej z uchwały budżetowej jest tak samo dopuszczalne, jak podanie konkretnej kwoty. Ponadto, jak tłumaczył sędzia sprawozdawca Kazimierz Bandarzewski, kwestie dotyczące diet i zwrotu kosztów podróży służbowych nie muszą być regulowane w jednej uchwale. Radni mogą je ustalić w jednej, ale też w dwóch uchwałach. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III OSK 279/25.