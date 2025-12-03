W październiku 2025 r. poprawiony został ustanowiony we wrześniu miesięczny rekord wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych (zakup lokum lub refinansowanie wcześniejszej pożyczki). Jak podało Biuro Informacji Kredytowej, banki i SKOK-i udzieliły pożyczek o wartości 10,9 mld zł, czyli o 2,4 proc. więcej niż we wrześniu. Sprzedano 24,1 tys. kredytów, o 2 proc. więcej niż we wrześniu.

Reklama Reklama

W ciągu 10 miesięcy tego roku udzielono 196,6 tys. pożyczek, o 10 proc. więcej niż rok wcześniej, o wartości 86,9 mld zł, o 16,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Czytaj więcej Nieruchomości mieszkaniowe Wrzesień z rekordem wartości sprzedanych kredytów mieszkaniowych Prawie 11 mld zł pożyczyliśmy we wrześniu na cele mieszkaniowe. To więcej niż w szczycie „Bezpiec...

Rosnąca zdolność kredytowa i rosnące płace – paliwo popytu na mieszkania

W ostatnim czasie pułap 10 mld zł został osiągnięty tylko raz – w styczniu 2024 r., napędzanym „Bezpiecznym kredytem”. BIK określa sytuację wprost: mamy hipoteczną hossę.

– Poziom październikowej sprzedaży kredytów mieszkaniowych świadczy o bardzo dobrych nastrojach na tym rynku. Nowy rekord miesięcznej kwoty udzielonego finansowania jest większy o 191 mln zł od dotychczasowego rekordu z września. Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego przekroczyła już 450 tys. zł – wskazał Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. – Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie jest zarówno rosnąca zdolność kredytowa, powodowana obniżkami stóp procentowych, jak i nadal realnie rosnące dochody. Dodatkowo mobilizuje dobra dla kupujących sytuacja na rynku mieszkaniowym – dodał.