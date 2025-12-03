Rzeczpospolita
Nieruchomości
Hossa na rynku kredytów mieszkaniowych. Nowy rekord w październiku

Po bardzo mocnych pod względem wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych wrześniu i październiku Biuro Informacji Kredytowej mówi wprost: mamy hossę na rynku hipotek. Diabeł tkwi jednak w szczegółach.

Publikacja: 03.12.2025 13:33

W październiku 2025 r. poprawiony został ustanowiony we wrześniu miesięczny rekord wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych.

Adam Roguski

W październiku 2025 r. poprawiony został ustanowiony we wrześniu miesięczny rekord wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych (zakup lokum lub refinansowanie wcześniejszej pożyczki). Jak podało Biuro Informacji Kredytowej, banki i SKOK-i udzieliły pożyczek o wartości 10,9 mld zł, czyli o 2,4 proc. więcej niż we wrześniu. Sprzedano 24,1 tys. kredytów, o 2 proc. więcej niż we wrześniu.

W ciągu 10 miesięcy tego roku udzielono 196,6 tys. pożyczek, o 10 proc. więcej niż rok wcześniej, o wartości 86,9 mld zł, o 16,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Rosnąca zdolność kredytowa i rosnące płace – paliwo popytu na mieszkania

W ostatnim czasie pułap 10 mld zł został osiągnięty tylko raz – w styczniu 2024 r., napędzanym „Bezpiecznym kredytem”. BIK określa sytuację wprost: mamy hipoteczną hossę.

– Poziom październikowej sprzedaży kredytów mieszkaniowych świadczy o bardzo dobrych nastrojach na tym rynku. Nowy rekord miesięcznej kwoty udzielonego finansowania jest większy o 191 mln zł od dotychczasowego rekordu z września. Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego przekroczyła już 450 tys. zł – wskazał Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. – Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie jest zarówno rosnąca zdolność kredytowa, powodowana obniżkami stóp procentowych, jak i nadal realnie rosnące dochody. Dodatkowo mobilizuje dobra dla kupujących sytuacja na rynku mieszkaniowym – dodał.

W październiku średnia kwota kredytu mieszkaniowego wyniosła 450,81 tys. zł i była o 6,2 proc. większa niż przed rokiem.

Zamiana droższego kredytu mieszkaniowego na tańszy

Dane BIK nie pokazują, jaka część pieniędzy płynie na rynek pierwotny, jaka na wtórny ani jaki jest udział refinansowania.

– O ile do 2024 r. refinansowanie stanowiło około 10 proc. akcji kredytowej, to szacujemy, że w III kwartale to już około 25-30 proc. – mówił nam niedawno Jan Dziekoński, szef badań w portalu RynekPierwotny.pl. – Opieramy nasze szacunki na rozmowach z dużymi bankami, które mają znaczący udział w sprzedaży hipotek czy rozmowach z firmami zajmującymi się doradztwem kredytowym. Część raportuje, że nawet 30-50 proc. sprzedaży kredytów mieszkaniowych to refinansowanie. Klienci, którzy zaciągali kredyty w latach 2022-2023 na 7,5-9 proc. rocznie, dziś mogą otrzymać oprocentowanie poniżej 6 proc. To jest zauważalny efekt, jeśli chodzi o ratę miesięczną – wskazał.

Pytanie o strukturę jest zasadne, bo poprawiające się z miesiąca na miesiąc dane o liczbie pożyczkobiorców i wartości zobowiązań nie przekładają się automatycznie na sprzedaż nowych mieszkań. Dopiero listopad wskazywany jest jako wyraźny przełom, co analitycy wiążą przede wszystkim z akcjami promocyjnymi deweloperów. Impulsem może być też obłożenie banków wyższym podatkiem CIT (prezydent w listopadzie podpisał ustawę), co może zwiastować wzrost marż kredytów.

Pięć obniżek stóp procentowych wspiera rynek mieszkaniowy

Za nami już pięć obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej: w maju, lipcu, wrześniu, październiku i listopadzie – w sumie z 5,75 do 4,25 proc. Lada chwila zapadnie kolejna decyzja RPP. W kwietniu w dół poszły stawki WIBOR. Wskaźnik WIBOR 3M na początku kwietnia sięgał 5,85 proc., obecnie to 4,19 proc. WIBOR 6M wynosi 4,03 proc. wobec ponad 5,7 proc.

