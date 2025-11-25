Reklama
Black Friday u deweloperów: rabat, bon do sklepu, a nawet rower

Zniżki cen mieszkań wahają się od 5 do 15 proc. Deweloperzy kuszą też elastycznymi harmonogramami płatności, dają rowery elektryczne i projekty wnętrz.

Publikacja: 25.11.2025 04:05

Lesna Sonata by Cordia - osiedle w Sopocie. Deweloper oferuje rabaty na ostatnie gotowe mieszkania

Lesna Sonata by Cordia - osiedle w Sopocie. Deweloper oferuje rabaty na ostatnie gotowe mieszkania

Foto: mat.prasowe

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie strategie marketingowe stosują deweloperzy podczas Black Friday
  • Czym różnią się tegoroczne promocje mieszkaniowe od tych z ubiegłych lat
  • Jakie dodatkowe korzyści oferują deweloperzy kupującym mieszkania

Jak mówi Ewa Palus, analityczka portalu Tabelaofert.pl, promocje na przełomie października i listopada zdominował motyw dyni, w listopadzie prym wiedzie Black Friday, a grudzień upłynie pod szyldem Mikołaja.

Jawność cen mieszkań. Deweloperzy nie unikają rabatów
Nieruchomości
Promocje w erze jawnych cen mieszkań. Jak kuszą deweloperzy?

Ekspertka zaznacza, że wysypu nowych promocji jednak nie będzie. – Te, które już obowiązywały, dostają nową szatę graficzną. Promocje na Halloween, które były opisywane np. jako „straaaasznie fajny rabat” są zmieniane na „niższa cena z okazji Black Friday”. A za kilka tygodni będą to promocje świąteczne i zimowe – mówi. 

Foto: BIG DATA RynekPierwotny.pl

Czarny piątek inny niż poprzednie 

Ewa Palus podaje, że pojawiające się na banerach rabaty wynoszą najczęściej od 5 do 15 proc. W promocji oferowane są też elastyczne harmonogramy płatności. – Te ciekawsze to np. indywidualny projekt wnętrz wliczony w cenę mieszkania, pakiet voucherów do marketów budowlanych i sklepów z elektroniką, rabaty na wykończenie mieszkania pod klucz – wylicza. Dodaje, że oszczędności mogą nawet przekraczać 100 tys. zł – biorąc pod uwagę wszystkie koszty (cena mieszkania, garażu, wykończenia). 

Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, dopowiada, że część firm deweloperskich szczególnie w końcówce roku wykorzystuje każdą okazję, by skusić nabywców jakąś promocją. – A Black Friday (Black Days czy Black Week) jest jedną z nich. Deweloperzy chcą rzutem na taśmę poprawić roczne wyniki sprzedaży, jeżeli do tej pory były słabsze od założonych – wyjaśnia. – Czasem chcą wyprzedać ostatnie gotowe lokale na osiedlu albo zachęcić do ich kupna w nowo rozpoczętej inwestycji.

Deweloperzy są w dobrych nastrojach. Liczą na wzrost sprzedaży mieszkań
Nieruchomości
Zapowiada się mocny koniec roku u deweloperów

Wielgo zaznacza, że tegoroczny „czarny piątek” bardzo różni się od ubiegłorocznych. Od 11 września deweloperzy muszą podawać ceny ofertowe wszystkich sprzedawanych mieszkań.  – Klienci mają dostęp do pełnej historii cen: od rozpoczęcia sprzedaży do jej zakończenia. Deweloperzy nie mogą więc zastosować marketingowej sztuczki polegającej na sztucznym zawyżeniu cen przed promocją, by później oferować „rabat” – tłumaczy. – Ostateczna cena wciąż zależy jednak od umiejętności negocjacyjnych nabywcy. Warto negocjować,  nie tylko w okresie Black Friday.

W portalu RynekPierwotny.pl w całej Polsce doliczono się 320 ofert promocyjnych (dane na 20 listopada) – o 13 proc. mniej niż przed rokiem. – Uwzględniając oferty last minute, przedsprzedaż czy dni otwarte, w czasie których kupujący mogą liczyć na różne bonusy, to tzw. ofert specjalnych jest w tym roku o 16 proc. więcej – zauważa Wielgo.

Nagroda za zakup mieszkania 

Kampanię Mieszkaniowe Black Weeks prowadzi Murapol. Z pakietami bonusów firma oferuje 424 mieszkania i apartamenty inwestycyjne w 26 inwestycjach w 16 miastach. W Gdańsku wartość bonusów to nawet 139 tys. zł, w Krakowie – 125 tys. zł, w Warszawie – 118 tys. zł.

Jak mówi Iwona Sroka, członek zarządu Murapolu, część lokali dostępnych w ramach listopadowej akcji jest gotowa do odbioru. Są też mieszkania spełniające kryteria rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Mieszkania w promocyjnej cenie Murapol oferuje też niezależnie od listopadowej kampanii. – Stałe miejsce w naszej polityce marketingowej ma projekt nagradzania polecających naszą ofertę – mówi Iwona Sroka. Rekomendując rodzinie lub znajomym mieszkanie z oferty firmy, można liczyć na nagrodę w wysokości nawet 5 tys. zł.

Lokum Deweloper wspiera ekologiczną mobilność mieszkańców osiedli. Z okazji Black Friday firma przygotowała promocję obejmującą wszystkie oferowane lokale. Kupujący dostaną w prezencie rower elektryczny. – Bonus w postaci wygodnego i ekologicznego środka transportu sprawdzi się zarówno w codziennym podróżowaniu po mieście, jak i podczas weekendowych wycieczek – zachęca Michał Witkowski z Lokum Deweloper.

Część klientów szuka mieszkań na obu rynkach - pierwotnym i wtórnym, porównując ofertę, ceny, adresy
Nieruchomości
Kuszenie klienta. Kto wygra walkę?

Rabaty oferuje Develia. – Regularnie organizujemy także dni otwarte i inne akcje promocyjne – mówi Tomasz Kaleta z Develii. Podczas niedawnej promocji rabaty sięgały 170 tys. zł.

Cordia Polska przygotowała oferty, które trwają dłużej niż klasyczny Black Friday. – Na podjęcie decyzji deweloper daje klientom kilka tygodni. Nie organizujemy jednodniowych akcji, stawiamy na preferencyjne warunki finansowania i obniżki cen na wybranych osiedlach – mówi Małgorzata Wiśniewska ze spółki Cordia.

Np. na krakowskim osiedlu Craft Zabłocie „Black Month” potrwa do 7 grudnia. Rabaty sięgają 56 tys. zł. Kupując gotowe mieszkanie na osiedlu Leśna Sonata w Sopocie można zaoszczędzić nawet 115 tys. zł. Na osiedlu Modena by Cordia II w Poznaniu są  preferencyjne warunki finansowania: 20/80: po podpisaniu umowy deweloperskiej klient wpłaca 20 proc. ceny, resztę – po oddaniu lokalu.

Elastyczne harmonogramy płatności oferuje też Ronson. Firma proponuje też promocje na gotowe nieruchomości z tego roku. Na osiedlu EcoFalenty w Warszawie domy można kupić taniej nawet o 65 tys. zł. We wrocławskiej inwestycji Viva Jagodno rabaty przekraczają 50 tys. zł, w Szczecinie – na osiedlach Nowe Warzymice i Nowa Północ zniżki sięgają 80 tys. zł.

Promocje na Black Week ma J.W.Construction Holding. Rabaty: do 10 proc.  Promocje obejmują m.in. osiedla Eco Berensona II w Warszawie, Kościuszki w Chorzowie, Nad Odrą w Szczecinie, Villa Campina w gminie Ożarów Mazowiecki.

24 listopada startuje Mieszkaniowy Black Friday w spółce Robyg. Zniżki sięgają 7 proc., można też skorzystać z harmonogramów płatności 20/80 proc. czy zniżek na wykończenie.

Podkręcanie sprzedaży

Ewa Palus podaje, że w trzech pierwszych kwartałach br. deweloperzy w sześciu największych miastach sprzedali 29,9 tys. lokali. W analogicznym okresie ub.r. – 28,1 tys. W całym 2024 r. sprzedano 36,5 tys. mieszkań.

– Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, w szczególności: obniżki stóp procentowych, stabilizację cen i możliwość uzyskania rabatu, wybór mieszkań, wynik sprzedaży w tym roku może być lepszy niż w ubiegłym.

– Prognozuje się, że w 2025 r. na sześciu głównych rynkach sprzedanych zostanie 41-42 tys. mieszkań, o 4-6 proc. więcej niż w ubiegłym roku – mówi Tomasz Kaleta.  Dyrektor z Develii podkreśla, że rynek nieruchomości pobudził cykl obniżek stóp procentowych. – W ostatnim kwartale widać wyraźne odbicie i wzrost zainteresowania mieszkaniami – mówi. 

Michał Witkowski lepszych wyników niż tegoroczne spodziewa się w przyszłym roku. – Obniżki stóp procentowych przełożą się na większą zdolność kredytową klientów i niższe koszty kredytu – tłumaczy.

Źródło: rp.pl

Jak mówi Ewa Palus, analityczka portalu Tabelaofert.pl, promocje na przełomie października i listopada zdominował motyw dyni, w listopadzie prym wiedzie Black Friday, a grudzień upłynie pod szyldem Mikołaja.

Ekspertka zaznacza, że wysypu nowych promocji jednak nie będzie. – Te, które już obowiązywały, dostają nową szatę graficzną. Promocje na Halloween, które były opisywane np. jako „straaaasznie fajny rabat” są zmieniane na „niższa cena z okazji Black Friday”. A za kilka tygodni będą to promocje świąteczne i zimowe – mówi. 

