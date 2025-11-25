Czarny piątek inny niż poprzednie

Ewa Palus podaje, że pojawiające się na banerach rabaty wynoszą najczęściej od 5 do 15 proc. W promocji oferowane są też elastyczne harmonogramy płatności. – Te ciekawsze to np. indywidualny projekt wnętrz wliczony w cenę mieszkania, pakiet voucherów do marketów budowlanych i sklepów z elektroniką, rabaty na wykończenie mieszkania pod klucz – wylicza. Dodaje, że oszczędności mogą nawet przekraczać 100 tys. zł – biorąc pod uwagę wszystkie koszty (cena mieszkania, garażu, wykończenia).

Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, dopowiada, że część firm deweloperskich szczególnie w końcówce roku wykorzystuje każdą okazję, by skusić nabywców jakąś promocją. – A Black Friday (Black Days czy Black Week) jest jedną z nich. Deweloperzy chcą rzutem na taśmę poprawić roczne wyniki sprzedaży, jeżeli do tej pory były słabsze od założonych – wyjaśnia. – Czasem chcą wyprzedać ostatnie gotowe lokale na osiedlu albo zachęcić do ich kupna w nowo rozpoczętej inwestycji.

Wielgo zaznacza, że tegoroczny „czarny piątek” bardzo różni się od ubiegłorocznych. Od 11 września deweloperzy muszą podawać ceny ofertowe wszystkich sprzedawanych mieszkań. – Klienci mają dostęp do pełnej historii cen: od rozpoczęcia sprzedaży do jej zakończenia. Deweloperzy nie mogą więc zastosować marketingowej sztuczki polegającej na sztucznym zawyżeniu cen przed promocją, by później oferować „rabat” – tłumaczy. – Ostateczna cena wciąż zależy jednak od umiejętności negocjacyjnych nabywcy. Warto negocjować, nie tylko w okresie Black Friday.

W portalu RynekPierwotny.pl w całej Polsce doliczono się 320 ofert promocyjnych (dane na 20 listopada) – o 13 proc. mniej niż przed rokiem. – Uwzględniając oferty last minute, przedsprzedaż czy dni otwarte, w czasie których kupujący mogą liczyć na różne bonusy, to tzw. ofert specjalnych jest w tym roku o 16 proc. więcej – zauważa Wielgo.

Nagroda za zakup mieszkania

Kampanię Mieszkaniowe Black Weeks prowadzi Murapol. Z pakietami bonusów firma oferuje 424 mieszkania i apartamenty inwestycyjne w 26 inwestycjach w 16 miastach. W Gdańsku wartość bonusów to nawet 139 tys. zł, w Krakowie – 125 tys. zł, w Warszawie – 118 tys. zł.