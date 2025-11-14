Kuszenie klienta. Kto wygra walkę?

Miesiąc cudów u deweloperów

Jak mówi Marek Wielgo, wrzesień bez wątpienia przyniósł ożywienie sprzedaży na rynku pierwotnym. – To fakt. Oczywiście, sprzedaż była nieco zawyżona – przy okazji wejścia w życie ustawy o jawności cen mieszkań we wrześniowych statystykach pojawiły się sprzedane wcześniej lokale – wyjaśnia ekspert.

Obok deweloperów, którzy do wrześniowych statystyk doliczyli sprzedane w poprzednich miesiącach lokale, byli też tacy, którzy wycofali część mieszkań z oferty. Przypomnijmy – od 11 września deweloperzy na swoich stronach internetowych muszą pokazywać ceny wszystkich oferowanych mieszkań i domów. Muszą też codziennie przesyłać raporty do rządowego portalu.

We wrześniu na stronach deweloperów odsłonięto ceny także luksusowych mieszkań, co wpłynęło na wzrost średnich cen ofertowych.

– To wszystko sprawiło, że wrzesień był miesiącem cudów na rynku deweloperskim. I to na ten rynek były zwrócone wszystkie oczy – mówi Marek Wielgo. – Na pewno jednak sprzedaż nowych mieszkań poszła w górę. Rynek wtórny we wrześniu pozostawał w cieniu. W październiku nastąpiło odwrócenie ról. Górą byli już nie deweloperzy, ale sprzedający lokale z rynku wtórnego. Oczywiście, nie mogą oni jeszcze poszaleć z cenami, bo konkurencja jest duża, także ze strony deweloperów, których oferta jest szeroka. Firmy są więc skłonne dawać rabaty.

Z danych Adradar/Unirepo.pl (rynek wtórny) i BIG DATA RynekPierwotny.pl, które przywołuje Marek Wielgo, wynika, że na rynku wtórnym w Białymstoku było pod koniec października 2200 mieszkań, a na pierwotnym – 1823. W Bydgoszczy to 3500 (oferta na rynku wtórnym) i 2450 (oferta na rynku pierwotnym), w Gdańsku to 5700 i 6099, w Gorzowie Wielkopolskim: 1300 i 216, w Katowicach: 2400 i 6101, w Kielcach: 1600 i 1372, w Krakowie: 8900 i 11509, w Lublinie: 3000 i 4056, w Łodzi: 5500 i 10176, w Olsztynie: 1100 i 900, w Opolu: 1000 i 214, w Poznaniu: 3900 i 8586, w Rzeszowie: 2500 i 1471, w Szczecinie: 3200 i 3209, w Toruniu: 1200 i 593, w Warszawie: 17700 i 17600, we Wrocławiu: 9200 i 10083, a w Zielonej Górze: 800 i 270.