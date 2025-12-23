Aktualizacja: 23.12.2025 13:54 Publikacja: 23.12.2025 12:21
Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu ustawy o regulacji najmu krótkoterminowego jest Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki.
Projekt regulacji najmu krótkoterminowego – formalnie to projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw – został wpisany do prac rządu (UC135). Planowanym terminem przyjęcia projektu przez Radę Ministrów jest I kwartał 2026 r.
Szczegółowy projekt ustawy nie jest jeszcze dostępny. Na razie przedstawiono założenia – jak zaznacza pilotujące sprawę Ministerstwo Sportu i Turystyki – wypracowane w toku prowadzonych w latach 2019-2024 analiz i spotkań z szeroko rozumianym środowiskiem turystycznym. Resort przedstawił rekomendowane rozwiązania.
1. Projekt doprecyzowuje pojęcie usługi hotelarskiej przez przyjęcie, że za usługę hotelarską uznaje się krótkotrwałą usługę trwającą nie dłużej niż 30 dni i że pojęcie to jest tożsame z pojęciem „najmu krótkoterminowego”.
2. Projekt zmienia definicję „przedsiębiorcy” na analogiczną, jaka jest zawarta w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
3. Projekt przenosi do ustawy wybrane przepisy dotyczące sankcji za naruszenie zasad dotyczących świadczenia usług hotelarskich, określone dotychczas w rozporządzeniu.
4. Projekt wprowadza podstawę prawną do zamieszczenia na stronie ministra właściwego ds. turystyki Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych. Wykaz ten umożliwi zebranie w jednym centralnym punkcie informacji, dotyczących tzw. innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. CWTON będzie prowadzony na zasadach zbliżonych do Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich. Przy rejestracji obiektom będą nadawane indywidualne numery identyfikacyjne przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Wprowadzone zostaną wysokie kary za naruszenia obowiązków związanych z ewidencjonowaniem innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (w miejsce dotychczasowych wykroczeń).
5. Projekt doprecyzowuje, że każdy obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, będzie obligatoryjnie posiadał regulamin porządkowy oraz przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim przebywającym na terenie obiektu. W regulaminie tym znajdą się obowiązkowe informacje, m.in. dane osoby odpowiedzialnej za kontakt w przypadku naruszeń zasad bezpieczeństwa, określenie trwania „doby hotelowej”, określenie trwania „ciszy nocnej”, indywidualny numer identyfikacyjny nadany podczas dokonywania wpisu do ewidencji.
6. Projekt wprowadza administracyjne kary pieniężne w zakresie używania oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu nakładane przez organy prowadzące ewidencję obiektów hotelarskich.
7. Projekt wprowadza przepis o braku możliwości wpisania obiektu hotelarskiego w ewidencji pod nazwą wprowadzającą w błąd co do rodzaju obiektu lub jego kategorii.
8. Projekt wprowadza możliwość wykreślenia obiektu hotelarskiego lub innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie z właściwej ewidencji w przypadku powtarzających się naruszeń prawa w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w przypadku takiego wykreślenia będzie istniała ponowna możliwość uzyskania wpisu do ewidencji dopiero po upływie 1 roku od wykreślenia go z ewidencji. W okresie wykreślenia będzie obowiązywał zakaz świadczenia usług hotelarskich w obiekcie.
9. Projekt przyznaje kompetencje radom gmin do wyznaczania w drodze uchwały stref w danej gminie, w których nie mogą być świadczone usługi hotelarskie (w tym najem krótkoterminowy) w tzw. innych obiektach niż obiekty hotelarskie. Nie będzie więc dotyczyło to obiektów podlegających administracyjnemu zaszeregowaniu do danego rodzaju i kategorii w świetle dotychczasowego brzmienia zmienianej ustawy, takich jak hotele, motele, pensjonaty itd.
10. Projekt wprowadza możliwość wnioskowania przez osoby zamieszkujące w zabudowie wielorodzinnej lub jednorodzinnej, uprawnione organy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, w przypadku najmu krótkoterminowego świadczonego w obiektach zbiorowego zamieszkania, o dokonanie kontroli obiektu. Brak spełnienia przez obiekt wymagań określonych w ustawie, wykazanych w wyniku kontroli lub brak możliwości przeprowadzenia kontroli będzie podstawą do wykreślenia obiektu z ewidencji.
Ze względu na przeciągające się prace nad rządowym projektem, na początku grudnia do Sejmu wpłynął projekt posłów Polski 2050. Obecnie jest na etapie konsultacji społecznych w internecie (potrwają do 3 stycznia), został też skierowany do opiniowania.
Posłowie proponują w swoim projekcie znacznie więcej uprawnień dla wspólnot niż wynika to z projektu rządowego. Przede wszystkim to od zgody wspólnoty ma zależeć, czy lokal będzie można wynajmować na krótko.
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
