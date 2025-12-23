8. Projekt wprowadza możliwość wykreślenia obiektu hotelarskiego lub innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie z właściwej ewidencji w przypadku powtarzających się naruszeń prawa w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w przypadku takiego wykreślenia będzie istniała ponowna możliwość uzyskania wpisu do ewidencji dopiero po upływie 1 roku od wykreślenia go z ewidencji. W okresie wykreślenia będzie obowiązywał zakaz świadczenia usług hotelarskich w obiekcie.

9. Projekt przyznaje kompetencje radom gmin do wyznaczania w drodze uchwały stref w danej gminie, w których nie mogą być świadczone usługi hotelarskie (w tym najem krótkoterminowy) w tzw. innych obiektach niż obiekty hotelarskie. Nie będzie więc dotyczyło to obiektów podlegających administracyjnemu zaszeregowaniu do danego rodzaju i kategorii w świetle dotychczasowego brzmienia zmienianej ustawy, takich jak hotele, motele, pensjonaty itd.

10. Projekt wprowadza możliwość wnioskowania przez osoby zamieszkujące w zabudowie wielorodzinnej lub jednorodzinnej, uprawnione organy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, w przypadku najmu krótkoterminowego świadczonego w obiektach zbiorowego zamieszkania, o dokonanie kontroli obiektu. Brak spełnienia przez obiekt wymagań określonych w ustawie, wykazanych w wyniku kontroli lub brak możliwości przeprowadzenia kontroli będzie podstawą do wykreślenia obiektu z ewidencji.

Konkurencyjny projekt ustawy regulującej najem krótkoterminowy

Ze względu na przeciągające się prace nad rządowym projektem, na początku grudnia do Sejmu wpłynął projekt posłów Polski 2050. Obecnie jest na etapie konsultacji społecznych w internecie (potrwają do 3 stycznia), został też skierowany do opiniowania.

Posłowie proponują w swoim projekcie znacznie więcej uprawnień dla wspólnot niż wynika to z projektu rządowego. Przede wszystkim to od zgody wspólnoty ma zależeć, czy lokal będzie można wynajmować na krótko.