Choć schody w salach z widownią są integralną częścią dróg ewakuacyjnych, w praktyce bywa z tym różnie
– Obowiązek reagowania na takie sytuacje spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu, co jest podkreślane podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych realizowanych przez Państwową Straż Pożarną – mówi bryg. Karol Kroć, rzecznik Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie.
Nasza czytelniczka była niedawno na seansie filmowym w warszawskiej Kinotece. Miała miejsce w pierwszym rzędzie. Ale nie mogła skupić się na seansie, bo spóźnialscy wchodzili na salę kinową nawet 20 minut po rozpoczęciu projekcji.
– Szukali swoich miejsc, świecili latarkami, dopytywali o numery foteli. Jedna z osób potknęła się i upadła na mnie – opowiada pani Aneta.
Jak dodaje, kilku kinomanów „bez zegarków” po prostu usiadło na schodach. Dopiero w połowie seansu obsługa kina poprosiła te osoby o opuszczenie przejścia.
Część widzów podporządkowała się poleceniu, ale nie obyło się bez zamieszania – znów pojawiły się latarki i nerwowe sprawdzanie numerów miejsc.
– Jedna z kobiet z kubełkiem popcornu usiadła na schodach obok mnie i została tam do końca seansu – relacjonuje czytelniczka.
Pani Aneta nie kryje irytacji. Pyta, dlaczego widz, który przyszedł do kina punktualnie, ma poczucie, że jest traktowany gorzej. Czy jest widzem „gorszej kategorii”?
– Czy na sali kinowej obowiązuje overbooking? Czy wpuszcza się więcej osób, niż jest miejsc? Dzwoniłam nawet do kina i usłyszałam, że nie. To może osoby bezwstydnie spóźnione nie powinny być wpuszczane na salę, aby pozostali mogli obejrzeć wybrany film w spokoju? – zastanawia się czytelniczka.
Tymczasem – jak podkreślają strażacy – schody w salach kinowych, teatralnych i innych obiektach tego typu pełnią szczególnie istotną funkcję. – Jako element przejścia do wyjść ewakuacyjnych muszą być utrzymywane w stanie pełnej drożności i nie powinny być wykorzystywane jako miejsca siedzące – zaznacza bryg. Karol Kroć.
Jak dodaje, wykorzystywanie schodów do „powiększania” pojemności widowni wykracza poza projektowe założenia, na podstawie których określane są wszystkie parametry dróg ewakuacyjnych – nie tylko w obrębie samej sali, lecz także w pozostałej części obiektu, aż do wyjścia z budynku lub sąsiedniej strefy pożarowej.
Rzecznik KW PSP w Warszawie podkreśla, że z tego względu kluczowe jest użytkowanie widowni zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym z jednoznacznie określoną pojemnością.
Przypomina również, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, precyzyjnie definiuje drogi ewakuacyjne. Określa m.in. minimalne szerokości przejść i dojść ewakuacyjnych, wymagania dotyczące schodów i oświetlenia awaryjnego, a także warunki dla widowni liczących powyżej 200 osób.
– Przepisy te wskazują także, że „z każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi należy zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji” – dodaje bryg. Karol Kroć.
Wyjaśnia, że w obrębie pomieszczeń ewakuacja odbywa się na zasadach „przejścia ewakuacyjnego”, natomiast poza nimi – w obrębie poziomych dróg ewakuacyjnych, takich jak korytarze – na zasadach „dojścia ewakuacyjnego”. Każde z tych rozwiązań ma odrębne wymagania dotyczące szerokości, długości czy wysokości.
Strażak dodaje też, że kwestie korzystania z dróg ewakuacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku.
– Przepisy jednoznacznie zabraniają zmniejszania ich parametrów, czyli zastawiania, zwężania lub blokowania przejść i dojść ewakuacyjnych – podkreśla bryg. Karol Kroć.
Czytaj więcej
Warszawska dzielnica Bielany wydzierżawiła działkę między dwoma blokami. Inwestor urządził na nie...
Czy to, co spotkało naszą czytelniczkę, jest w Kinotece normą? Kierownik kina zapewnia, że jako organizator seansów obiekt dba o to, by drogi ewakuacyjne – w tym schody i ciągi komunikacyjne – pozostawały drożne.
– Obsługa kontroluje sale przed rozpoczęciem seansu oraz reaguje na zauważone sytuacje naruszające te zasady również w trakcie projekcji. Z naszych ustaleń wynika, że podczas wskazanego seansu personel podejmował interwencje związane z zajmowaniem przejść – poinformował nas kierownik kina.
Przypomina on jednocześnie, że widzowie posiadający ważny bilet mają prawo wejść na seans także w przypadku spóźnienia, jak również czasowo opuścić salę w trakcie projekcji, na przykład w celu skorzystania z toalety.
– Mamy świadomość, że takie sytuacje mogą obniżać komfort pozostałych widzów, jednak są one standardowym elementem funkcjonowania kin i przestrzeni publicznych. Całkowite niewpuszczanie widzów po rozpoczęciu seansu stosowane jest przede wszystkim podczas wydarzeń na żywo lub festiwali; w codziennej działalności kina mogłoby prowadzić do wykluczania części publiczności – uważa przedstawiciel Kinoteki.
Jak się okazuje, nie wszystkie kina stosują identyczne zasady. – Widzowie, którzy przychodzą do kina po rozpoczęciu wyświetlania filmu, muszą uzyskać zgodę obsługi na wejście do sali, aby nie przeszkadzać innym klientom. Każdorazowo kierownictwo kina podejmuje taką decyzję indywidualnie, na podstawie występujących w danej sytuacji ograniczeń organizacyjnych – informują przedstawiciele sieci Cinema City.
Podkreślają, że obsługa zwraca szczególną uwagę na to, by schody oraz przejścia ewakuacyjne pozostawały wolne. – W przypadku zauważenia sytuacji, w której drogi ewakuacyjne są blokowane – niezależnie od przyczyny – pracownicy reagują, prosząc widzów o zajęcie miejsc zgodnych z zakupionymi biletami lub o opuszczenie schodów i przejść – zapewnia Cinema City.
Sieć dodaje, że sale kinowe są kontrolowane przez personel przez cały czas trwania seansu. – W razie potrzeby podejmowane są interwencje mające na celu przywrócenie porządku i zapewnienie zgodności z zasadami bezpieczeństwa – podkreślają przedstawiciele kina.
Podobne reguły obowiązują także poza kinami. Jak przekazała nam Marta Rzehak z działu promocji Filharmonii Narodowej, za drożność dróg ewakuacyjnych – w tym schodów – odpowiadają pracownicy wyznaczeni do obsługi koncertów, w szczególności bileterzy.
– Osoby, które spóźniły się na wydarzenie i nie zostały wpuszczone na Salę Koncertową, mogą usiąść na krzesłach znajdujących się w foyer obok sali – dodaje.
Jak podsumowuje bryg. Karol Kroć, Państwowa Straż Pożarna podczas kontroli w pierwszej kolejności ocenia warunki ewakuacji, zwracając szczególną uwagę na drożność i dostępność dróg ewakuacyjnych.
– Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektów użyteczności publicznej, w tym kin, teatrów i filharmonii, jest podstawowym obowiązkiem właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu – przypomina strażak.
Kierownik Kinoteki zapewnia, że celem kina jest jak najlepsze reagowanie na sytuacje mogące zakłócać odbiór seansów, przy jednoczesnym poszanowaniu praw wszystkich widzów.
– Równolegle prowadzimy działania informacyjne i edukacyjne dotyczące zasad kinowego savoir-vivre’u, zachęcając do punktualności oraz wzajemnego szacunku. Wierzymy, że budowanie świadomości w tym zakresie realnie wpływa na komfort wspólnego oglądania filmów – podkreśla przedstawiciel kina.
Traktuję poprawianie przez nas co roku rekordów jako konsekwentne dążenie do celu sprzedaży 4,5 tys. mieszkań w...
Niegdyś kojarzony przede wszystkim z przemysłem ciężkim Górny Śląsk przeszedł głęboką transformację. Stał się je...
Miliard euro – taki jest bezprecedensowy rząd wielkości inwestycji rodzimego kapitału w nieruchomości komercyjne...
Oferta nowych mieszkań na największych rynkach w ciągu dwóch lat wzrosła z 40 tys. do 70 tys. Deweloperzy wciąż...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas