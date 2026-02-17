Zaznaczył, że w projekt powinno się zaangażować jak najwięcej polskich fachowców i polskiej myśli technicznej, w tym firm budowlanych. – Nasze pierwsze postępowania, w tym największe ubiegłoroczne, w ramach dialogu konkurencyjnego, na budowę terminala, zostały zaprojektowane tak, aby udział polskich wykonawców był jak największy. I to podejście obroniło się w KIO. Powinniśmy doceniać doświadczenie polskich firm w realizacji inwestycji, możemy i powinniśmy wyżej punktować tych, którzy angażują polski personel, znają język i polskie przepisy – powiedział Czernicki. Podkreślił, że harmonogram inwestycji podawany jest z wyprzedzeniem, by firmy mogły się odpowiednio przygotować.

– Port Polska ma szansę być kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. To nie tylko nowe miejsca pracy, nowe technologie, ale też olbrzymie przedsięwzięcie realizacyjne, w którym można zdobywać doświadczenie. W Hiszpanii to się udało z nawiązką i dziś firmy budowlane z Hiszpanii są właściwie globalnymi graczami – podsumował Czernicki.

Przekleństwo najniższej ceny. Czy coś zmieni się w przetargach na inwestycje budowlane?

Podczas panelu dyskusyjnego Tomasz Kwieciński z GDDKiA, pytany o perspektywy budownictwa, odniósł się do walki cenowej w postępowaniach.

– Rynek będzie taki, jak będą zachowywali się wykonawcy, czy będą ulegać presji cenowej, czy mimo wszystko uwierzą, że wszystkie ogłoszone plany inwestycyjne będą realizowane. Będzie dobrze, jeśli wszystkie oferty będą wyceniane tak, jak powinny być wyceniane i firmy nie będą poddawać się presji związanej z tym, że dzisiaj postępowań jest być może trochę mniej. Namawiam do tego, żeby ceny ofertowe były zawsze rzeczywiste i możliwe do zrealizowania – powiedział Kwieciński.

– Wychodzimy powoli z bardzo długiej dekoniunktury, głód kontraktów jest bardzo duży, stąd agresywna postawa firm. W przetargach jesteśmy niewolnikami najniższej ceny, więc spółki nie mają wyjścia. To nie wynika z frywolnego podejścia do ryzyka, wiele firm jest zmuszonych do takiego zachowania – wskazał Damian Kaźmierczak, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.