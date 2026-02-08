Aktualizacja: 08.02.2026 16:07 Publikacja: 08.02.2026 11:17
Operacja przesuwania przęsła nowego mostu kolejowego nad Narwią w Uhowie. To największy obiekt na trasie Białystok-Czyżew, która jest częścią modernizowanego podlaskiego odcinka Rail Baltica
Foto: PAP/Artur Reszko
Firma będzie chciała wykazać, że nie ma mowy o jej lekkomyślności lub niedbalstwie, wykluczenie złożonej przez nią wspólnie z Torpolem oferty jest nieproporcjonalne do podnoszonej w KIO kary administracyjnej, a hipotetyczne przesłanki do wykluczenia w chwili wyboru oferty i tak już się przedawniły.
Ogłoszony w 2025 r. przetarg na przebudowę linii kolejowej Rail Baltica między Białymstokiem a Ełkiem od początku przykuwał uwagę – po pierwsze ze względu na fakt zablokowania dostępu do niego firmom spoza UE, po drugie rekordową kwotą przeznaczoną na jego realizację (PKP PLK szacowały koszt inwestycji na 6 mld zł).
Na dziś najbliżej sięgnięcia po ten kontrakt jest konsorcjum w składzie: Budimex (lider), a także Budimex Kolejnictwo i PORR (partnerzy). PKP PLK wybrały jego ofertę po tym, jak 19 stycznia Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpatrzeniu odwołania złożonego do niej przez wskazane powyżej konsorcjum, nakazała unieważnić wybór oferty początkowo uznanej za najkorzystniejszą oraz powtórzyć czynności badania i oceny ofert.
Ofertę początkowo uznaną za najkorzystniejszą złożyło konsorcjum firm Torpol (lider) i Mirbud (partner). Powodem, dla którego KIO nakazała unieważnić jej wybór, było niepodanie informacji o karze administracyjnej w wysokości 15 tysięcy zł, nałożonej w maju 2022 r. na Mirbud przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za „naruszenie obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska” przy okazji budowy tzw. obejścia Węgierskiej Górki w ciągu drogi ekspresowej S1.
Przedstawiciele Mirbudu uważają, że wyrok KIO jest wadliwy, i wspólnie z Torpolem zamierzają go zaskarżyć do Sądu Zamówień Publicznych, domagając się jego zmiany poprzez oddalenie w całości odwołania złożonego przez Budimex i PORR.
O tym, dlaczego jest systemowy problem z odwołaniami do przetargów i jak go rozwiązać. O tym, czym skutkuje rozb...
W 2030 r. chcemy mieć 50 hoteli. Ale ciągle jesteśmy czołgani przez biurokrację, liczba procedur, przez które mu...
Po poprzednim dość trudnym roku branża cementowa może liczyć na poprawę. Realistyczne prognozy zakładają niewiel...
Koniec roku to czas podsumowań. W budownictwie nie brakowało znaczących zmian w prawie i zjawisk wpływających na...
Powstaje nowy budynek główny Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego. Prace nad nim wchodzą w dec...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas