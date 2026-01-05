Jak donosi portal WNP, w 2024 r. produkcja cementu w Polsce wyniosła 17,7 mln ton, z kolei w 2025 r. mieliśmy do czynienia ze spadkiem o 2-3 proc.. Przedstawiciele sektora patrzą na obecny rok z umiarkowanym optymizmem, przewidując, że na zauważalny wzrost produkcji i sprzedaży cementu trzeba będzie jeszcze poczekać.

Inwestycje w tych sektorach mogą napędzić produkcję cementu

Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu w wypowiedzi dla WNP przyznał, że branża czeka obecnie na rozpoczęcie inwestycji, zwłaszcza infrastrukturalnych. Duże nadzieje upatruje przede wszystkim w kolejach oraz sektorze obronnym. Wydatki związane z zabezpieczeniem obronności kraju będą wymagały użycia m.in. betonu i stali, co powinno zwiększyć popyt na cement.

Włodzimierz Chołuj, prezes Cemex Polska, uważa jednak, że na zauważalny wzrost produkcji i sprzedaży cementu trzeba będzie poczekać do 2027 r. Eksperci mówią również o wzroście trendu dotyczącego wykorzystania cementów o obniżonej emisji CO2 i recyklingu oraz o potrzebie wsparcia legislacyjnego.

