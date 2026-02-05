Spór o przetarg PSE na budowę linii wysokiego napięcia może oznaczać dla Budimexu nawet trzyletni zakaz startu w zamówieniach publicznych. KIO i sąd uznały zarzuty konkurencji o konsultowanie ofert. Co pan powie akcjonariuszom?

Trzy spółki z Grupy Budimex złożyły oferty zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia przygotowaną przez PSE. Zgodnie z tymi warunkami, Zamawiający mógł nasze oferty odrzucić, wybrać jedną z nich, a w pewnych wypadkach nawet trzy. Gdyby uznał, że spółki z Grupy Budimex działają jako jeden podmiot gospodarczy - bezpośrednio stosując prawo Unii Europejskiej - mógł wybrać tylko jedną ofertę. Nie zrobił tego. Będziemy dążyć do rozstrzygnięcia tej sprawy przez Sąd Najwyższy, bo rynek potrzebuje jasności prawnej zwłaszcza w odniesieniu do stosowania prawa unijnego w Polsce. Jednocześnie spółki z naszej grupy wdrożyły pełną procedurę samooczyszczenia - dlatego, że szanujemy orzeczenie Sądu, lecz nie rezygnujemy z możliwości wykazywania naszych racji.

Zagadnieniem osobnym jest systemowy problem odwołań do KIO - ich liczba wzrosła z 3 tys. w 2022 r. do prawie 6 tys. w 2025 r. Samo rozpatrywanie zabiera dziś pół roku zamiast kwartału. To opóźnia inwestycje, zagraża wydatkowaniu KPO i zwiększa ryzyko waloryzacyjne. Bariera wpisu do KIO wynosi 20 tys. zł i nie zmienia się od dekady. To praktycznie żadne ograniczenie. System wymaga uporządkowania dla efektywności inwestycji publicznych.

W jaki sposób?

W Czechach trzeba złożyć kaucję, 1 proc. wartości postępowania, którą odzyskuje się w razie pozytywnego dla siebie rozstrzygnięcia. To studzi zapał do szafowania odwołaniami, które powinny służyć zachowaniu uczciwej konkurencji, a nie być narzędziem do realizacji partykularnych interesów.

Skąd taki pęd do odwołań?

W ostatnich dwóch latach było znacznie mniej postępowań na rynku, co przełożyło się na ostrą konkurencję również w zakresie metod walki o kontrakt. Brak konsekwencji za bezzasadne odwołania do KIO sprawia, że system jest wykorzystywany jako element strategii rynkowej, a to szkodzi wszystkim.