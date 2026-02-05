05:36 Obwód chmielnicki: Lekarze sprzedawali zaświadczenia o niepełnosprawności dla chcących opuścić Ukrainę

Proceder polegający przez lekarzy fałszywych zaświadczeń o niepełnosprawności dla osób, chcących opuścić granice Ukrainy, wykryto w Kamieńcu Podolskim. Podejrzanych o udział w procederze jest pięciu lekarzy i 13 osób, które miały kupić od nich fałszywe zaświadczenia. Na mocy uzyskanych dokumentów podejrzani mieli uzyskać II grupę inwalidzką co wiązało się z wyłudzeniem świadczeń o łącznej wartości 700 tysięcy hrywien (ok. 58 tys. zł) oraz prawem do wyjazdu za granicę dla niepełnosprawnych i ich krewnych, którzy podlegali obowiązkowej mobilizacji.

04:45 Ponad 53 tys. odbiorców w rejonie zaporoskim bez prądu w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną

Informację taką przekazał w środę wieczorem gubernator obwodu Iwan Fedorow.

04:42 Wołodymyr Zełenski podał liczbę ukraińskich żołnierzy poległych od początku wojny

W wywiadzie, którego prezydent Ukrainy udzielił francuskiej telewizji mówił on, że z danych ukraińskich władz wynika, że od początku wojny w walkach poległo 55 tysięcy ukraińskich żołnierzy – zarówno zawodowych, jak i zmobilizowanych do armii w związku z obowiązywaniem w kraju stanu wojennego. Zełenski dodał, że duża liczba żołnierzy jest też uznawanych za zaginionych.

04:39 Ukraińcy publikują nagranie ilustrujące ataki dronów na rosyjskie roboty transportujące przewożące amunicję

Ataki miały miejsce na południowym odcinku frontu.

04:36 Dziś przestaje obowiązywać układ o redukcji zbrojeń nuklearnych New START

New START podpisany w 2011 r. był pierwszą i ostatnią taką umową, jaką zawarła już Rosja, a nie ZSRR.

04:34 W nocy działanie wstrzymało lotnisko w Wołgogradzie

O wstrzymaniu działania lotniska poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Z jego komunikatu wynika, że lotnisko wstrzymało przyjmowanie i odprawianie samolotów ze względów bezpieczeństwa.

04:32 Jedenaście wagonów pociągu przewożącego węgiel wykoleiło się na rosyjskim Zabajkalu

Informacje o wykolejeniu pociągu podała Kolej Zabajkalska. Z przekazywanych przez nią informacji wynika, że wypadek nie wpłynął na ruch pociągów pasażerskich. W sprawie wszczęto śledztwo z paragrafu mówiącego o naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu kolei.

04:29 Jedna osoba ranna w nocnym ataku dronów na Kijów

O skutkach nocnego ataku na Kijów poinformował Timur Tkaczenko, szef kijowskiej miejskiej administracji wojskowej. Ranny został mieszkaniec rejonu sołomiańskiego. Ponadto w rejonie obołońskim, w wyniku ataku, doszło do pożaru samochodów stojących na parkingu. Skutki ataku miał odczuć też rejon swiatoszyński.

04:25 Jedna osoba ranna w ataku ukraińskich dronów na obwód rostowski

Gubernator obwodu Jurij Sliusar poinformował o odparciu nocnego ataku dronów na obwód. Drony miały być strącane w rejonie Rostowa nad Donem, Taganrogu, Batajska, Nowoszachtyńska i Azowa. W Batajsku, gdzie dron uderzył w magazyn, ranny został mężczyzna, który – w wyniku doznanych obrażeń - został hospitalizowany. W Nowoszachtyńsku dron uszkodził dom jednorodzinny.

04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1442 dniu wojny

