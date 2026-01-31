07:28 Nocne ataki. Ukraina unieszkodliwiła 64 z 85 rosyjskich dronów

W nocy z soboty na niedzielę Rosja zaatakowała Ukrainę 85 dronami uderzeniowymi, głównie typu Shahed. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub obezwładniła 64 bezzałogowce na północy, południu i wschodzie kraju. Odnotowano trafienia 20 dronów w 13 lokalizacjach – poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:03 Ukraina zaktualizowała dane o rosyjskich stratach

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie niemal 900 żołnierzy oraz m.in. 20 systemów artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:40 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1437. dniu wojny

