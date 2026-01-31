Aktualizacja: 31.01.2026 07:28 Publikacja: 31.01.2026 06:30
W nocy z soboty na niedzielę Rosja zaatakowała Ukrainę 85 dronami uderzeniowymi, głównie typu Shahed. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub obezwładniła 64 bezzałogowce na północy, południu i wschodzie kraju. Odnotowano trafienia 20 dronów w 13 lokalizacjach – poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.
W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie niemal 900 żołnierzy oraz m.in. 20 systemów artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Foto: PAP
Wydarzenia z 1437. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińcy dementują dezinf...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińcy dementują dezinformację rozpows...
Zmarła Catherine O’Hara, kanadyjsko-amerykańska aktorka, znana z roli matki Kevina w filmie „Kevin sam w domu”....
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W czwartek ministrowie spraw zagraniczny...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 27 na 28 stycznia rosyjskie dro...
Naukowcy przesunęli wskazówki Zegara Zagłady na 85 sekund do północy – najbliżej symbolicznej katastrofy od mome...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas